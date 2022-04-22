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літак (2853) Запорізька область (3356)

Літак Ан-26, який виконував технічний рейс, впав у Запорізькій області, одна людина загинула, двоє поранені, - ОВА (оновлено)

ан

Зранку 22 квітня у Вільнянському районі Запорізької області впав літак АН-26, який виконував технічний рейс.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА. 

"Надзвичайна подія! Сьогодні зранку в Вільнянському районі Запорізької області впав літак Ан-26. Повітряне судно виконувало технічний рейс. Є постраждалі. Обставини з'ясовуються. Подробиці згодом", - йдеться у повідомленні.

Пізніше у Запорізькій ОВА уточнили: "Сьогодні о 09:00 в районі Михайлівки Запорізького району впав літак Ан-26, що, за попередньою інформацією, належав Україні. Повітряне судно виконувало технічний рейс. Наразі відомо про одного загиблого і двох поранених. Кількість екіпажу та причини падіння з'ясовуються. За попередньою і поки не підтвердженою інформацією, літак зачепив електроопору, внаслідок чого загорівся двигун".

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Топ коментарі
+51
Господи. Тільки б наші всі були живі.
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22.04.2022 10:31
+23
Там же поряд фронт і бої, могли бути диверсанти, та й взагалі засобів ППО там дуже багато з обох боків, так близько до фронту вантажним літакам наближатися не можна.
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22.04.2022 10:34
+12
Я **** самолеты пускать в область где война идет, дело генерала наумова живет и пахнет. Так войну не выиграть
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22.04.2022 10:45
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Господи. Тільки б наші всі були живі.
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22.04.2022 10:31 Відповісти
Интересно зачем редакторы поставили фото ан-124?
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22.04.2022 10:32 Відповісти
Що знайшли в інтернеті - те і вставили Звичайна практика в ********* світі.
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22.04.2022 10:41 Відповісти
Ще є Ан-2.
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22.04.2022 11:02 Відповісти
На фото Ан-26
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22.04.2022 10:45 Відповісти
Ан-124 "Руслан". Можно зайти в Гугл и глянуть как он выглядит. А на фото Ан-26
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22.04.2022 11:14 Відповісти
Ан-26 с выдвинутой рампой для десантирования.
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22.04.2022 12:08 Відповісти
Картинку, конечно, вставили ну очень удачную....
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22.04.2022 10:33 Відповісти
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22.04.2022 10:47 Відповісти
Исправили, спасибо
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22.04.2022 10:49 Відповісти
фото літака не відповідне
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22.04.2022 10:33 Відповісти
впав...якшо не збили..
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22.04.2022 10:33 Відповісти
Там же поряд фронт і бої, могли бути диверсанти, та й взагалі засобів ППО там дуже багато з обох боків, так близько до фронту вантажним літакам наближатися не можна.
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22.04.2022 10:34 Відповісти
Я теж подумала про диверсію.
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22.04.2022 10:36 Відповісти
Фронт там не совсем рядом. Михайловка Вольнянского района - это не Михайловка рядом с захваченной Васильевкой. Этот населенный пункт аж за Запорожьем в сторону Днепра, по идее глубокий тыл. Разве что диверсия в глубоком тылу...
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22.04.2022 13:50 Відповісти
Ан-26 це не Ан-124 (Руслан)
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22.04.2022 10:35 Відповісти
Рашисти збили ?
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22.04.2022 10:35 Відповісти
зачем постить такую инфу???
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22.04.2022 10:35 Відповісти
после іхніх запусков ГЛОНАССа нас уже нічєм нє удівіш...

В России авиакомпаниям рекомендовали подготовиться к полетам без американской глобальной спутниковой навигационной системы (GPS).

Как пишет издание «Известия», такое письмо глава Росавиации направил гендиректору «Госкорпорации по организации воздушного движения» и начальникам межрегиональных территориальных управлений агентства, которые переадресовали его руководству авиаперевозчиков.

Отмечается, что при отключении GPS экипажи должны быть готовы к выполнению стандартных процедур взлета и захода на посадку, не связанных с применением спутникового сигнала, и использование ими дублирующих средств воздушной навигации. https://t.me/charter97_org/70854
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22.04.2022 12:11 Відповісти
Якщо на фото АН26 то я іспанський пілот...
Що за хвороба у ЦН з цими фото? То наш Нептун поставлять в новину про обстріл Іскандерами, то АН переплутають... Не має в доступі фотки АН26???
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22.04.2022 10:36 Відповісти
Дибіли, приберіть руслана з фотки
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22.04.2022 10:37 Відповісти
недобре... там же могла бути й допомога нашим бійцям із Заходу. Ризиковано зараз у Запоріжжі приземлятись.
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22.04.2022 10:37 Відповісти
технічний рейс...значить і зброя в тому числі..цивільний літак для контейнерних перевезень. Відрізняється бортовими засобами механізації вантажно-розвантажувальних і швартувальних робіт
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22.04.2022 10:41 Відповісти
на фото редакции АН-124 "Руслан". АН-26 вот такой:
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22.04.2022 10:39 Відповісти
На фотке Ан-24 Мотор Сич, не 26-й.
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22.04.2022 11:13 Відповісти
А з яким піднесенням радістю коментує ОВА
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22.04.2022 10:40 Відповісти
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22.04.2022 10:57 Відповісти
Диверсія.
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22.04.2022 10:41 Відповісти
Могли диверсанти зайти і збити з ПЗРК, що досить ймовірно.
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22.04.2022 10:42 Відповісти
Если и сбили то более вероятно, что ЗРК, чем ПЗРК!
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22.04.2022 10:51 Відповісти
Через две минуты после взлёта задели провода
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22.04.2022 12:04 Відповісти
Я **** самолеты пускать в область где война идет, дело генерала наумова живет и пахнет. Так войну не выиграть
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22.04.2022 10:45 Відповісти
Прикинь! Работа у летчиков такая, летать туда, где идет война...
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22.04.2022 10:57 Відповісти
Ну, а перевезти груз дорогами нельзя, я понял, лучше угробить пилотов и самолет, ведь война же.
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22.04.2022 11:09 Відповісти
А если убью и угробят на дороге, то что дальше рыть туннели? А если и там завалит то все?
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22.04.2022 11:14 Відповісти
Кого убьют, фуру с сопровождением?
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22.04.2022 11:26 Відповісти
Да. Если вы не обратили внимание то сейчас любые, даже бронированные колонны бомбят обстреливают итд. Так что с туннелями вы считаете что пора их рыть или про самолёт вы просто ляпнули шо попало?
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22.04.2022 14:16 Відповісти
*любезный* ,худей на своих срусайтах,ботва рашистская
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22.04.2022 11:03 Відповісти
Откуда ты, сидя на диване знаешь, что там делал самолет? Перед тобою что, командование воздушных сил уже отчиталось? Балабол и звездобол на звездоболе.
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22.04.2022 12:39 Відповісти
інформація обмежена...
надія на те, що є живі і вцілілі....(дай Боже)
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22.04.2022 10:46 Відповісти
Не розкручуйте трагедію. Втрати в нас були, є і будуть.
Головне, щоб в рашки вони були у 5-10 разів більше!
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22.04.2022 10:48 Відповісти
"Технічний рейс"?
Скоріше якійсь олігарх намагався евакуюватися з комфортом.
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22.04.2022 10:49 Відповісти
Через Запорорізьку область??? Не несіть маячні.
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22.04.2022 11:41 Відповісти
а якщо хтось своє майно із Запоріжжя перевозив? Хто б це міг бути?
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22.04.2022 14:04 Відповісти
Может « великие командующие» из ОПУ и кабмина решили оружие литаком перевезти ? От них можно всякой дури ожидать - там кротов много
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22.04.2022 10:50 Відповісти
це маленький літак,взяти він багато не може,техніку та десант не доправляє.
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22.04.2022 11:40 Відповісти
Это к вопросу о деблокаде Мариуполя. Насыщенность ПВО у них очень мощная на всех участках фронта.
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22.04.2022 10:50 Відповісти
Тупість деяких посадових осіб іноді немає меж.
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22.04.2022 10:51 Відповісти
Летать практически над линией фронта транспортником? Ну че, молодцы.
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22.04.2022 10:53 Відповісти
зараз гідрант вилізе з бункера, і щось триздане типу: ой все, це й була спроба деблокади, але не вдалося
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22.04.2022 10:59 Відповісти
Вольнянский район- это северо-восточнее Запорожья. Там фронт не близко... Скорее всего, ударили из дальнобойных с300 или с400. Турбовинтовой медленный транспортник-легкая мишень. Вопрос только, что он там делал и кто его туда отправил, зная последствия
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22.04.2022 10:59 Відповісти
Читать умеем? Задели провода
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22.04.2022 12:02 Відповісти
Хортицю бомбили ракетами..кажуть керовані ракети..і був корегувальник
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22.04.2022 11:03 Відповісти
А що такого важливого на Хортиці, що як наслідок сьогодні змушені перевозити літаком? Дивимось карту.
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22.04.2022 11:29 Відповісти
Там є приміщення санаторію. Можливо, у ньому проживали військові, або рашисти так подумали.
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22.04.2022 11:42 Відповісти

А є такі АН-и цивільні ?
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22.04.2022 11:16 Відповісти
Есть. У мотор сичи например. Но это не значит, что во время войны их не привлекают к военным операциям
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22.04.2022 11:36 Відповісти
Там целая линейка исключительно военных АНов. АН 26-транспрртник, может возить грузы и военные также.
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22.04.2022 12:37 Відповісти
Не можу не нагадати слова арестовича:-"всі операції розробляються верховним головнокомандуючим" а це означає, що єрмак, демченко і навіть гогілашвілі в курсі справ...
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22.04.2022 11:09 Відповісти
Ясно що це була агітка така, піар тіпа ...
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22.04.2022 11:18 Відповісти
Це війна. Буває навіть вогонь по своїх.
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22.04.2022 11:17 Відповісти
так впав чи збили ?
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22.04.2022 11:29 Відповісти
После взлёта, задели провода
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22.04.2022 12:06 Відповісти
там в Михайлівці що є аеропорт?
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22.04.2022 13:14 Відповісти
Сейчас лучше вообще не летать нигде, могут и свои случайно сбить.
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22.04.2022 12:07 Відповісти
план маршруту потрібно складати з поміченими на карті високими електропроводами
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22.04.2022 13:13 Відповісти
упал , технический рейс (((( не путайте людей говорите ПРЯМО , збили с оружием !!! хватит во ЛЖИ ровняться на КАЦАПОВ !!! пускай горькая, но правда (((((
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22.04.2022 13:23 Відповісти
Вам ще написати що і куди він перевозив? Кажуть зачепив провода, вони літають дуже низько, я сам бачив.
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22.04.2022 13:29 Відповісти
Гражданский самолёт, задел провода, не выдумывайте чего нет
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22.04.2022 14:57 Відповісти
... авиакомпания Константа. Решили спасти самолёт из аэропорта Запорожья. Вылет бы согласован со всеми инстанциями. После взлёта шли на предельно низкой высоте. чтобы быть незамеченными. Попали в туман и зацепили ЛЭП. Что тут скажете? Это не первый самолёт спасённый таким способом. Даже с аэродромов с разбитой ВПП.....
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23.04.2022 19:04 Відповісти
Не знаю, що перевозили цим літаком. Якщо зброю то це дурість або навмисна підстава. Такий літак - це мішень для орків. Зброю доводиться вигризати у західних партнерів тому не можна так тупо її втрачати як і екіпаж підставляти під удар.
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22.04.2022 15:12 Відповісти
А "зачепили провода" - може бути простою відмазкою. Вранці голова Запорізької Ода сказав що орки збили, тепер вже інша версія.
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22.04.2022 15:15 Відповісти
..трошки вище читайте...і дійсно не видумуйте того..чого не було.
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23.04.2022 19:06 Відповісти
 
 