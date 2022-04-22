Літак Ан-26, який виконував технічний рейс, впав у Запорізькій області, одна людина загинула, двоє поранені, - ОВА (оновлено)
Зранку 22 квітня у Вільнянському районі Запорізької області впав літак АН-26, який виконував технічний рейс.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.
"Надзвичайна подія! Сьогодні зранку в Вільнянському районі Запорізької області впав літак Ан-26. Повітряне судно виконувало технічний рейс. Є постраждалі. Обставини з'ясовуються. Подробиці згодом", - йдеться у повідомленні.
Пізніше у Запорізькій ОВА уточнили: "Сьогодні о 09:00 в районі Михайлівки Запорізького району впав літак Ан-26, що, за попередньою інформацією, належав Україні. Повітряне судно виконувало технічний рейс. Наразі відомо про одного загиблого і двох поранених. Кількість екіпажу та причини падіння з'ясовуються. За попередньою і поки не підтвердженою інформацією, літак зачепив електроопору, внаслідок чого загорівся двигун".
Будь ласка, зачекайте...
В России авиакомпаниям рекомендовали подготовиться к полетам без американской глобальной спутниковой навигационной системы (GPS).
Как пишет издание «Известия», такое письмо глава Росавиации направил гендиректору «Госкорпорации по организации воздушного движения» и начальникам межрегиональных территориальных управлений агентства, которые переадресовали его руководству авиаперевозчиков.
Отмечается, что при отключении GPS экипажи должны быть готовы к выполнению стандартных процедур взлета и захода на посадку, не связанных с применением спутникового сигнала, и использование ими дублирующих средств воздушной навигации. https://t.me/charter97_org/70854
Що за хвороба у ЦН з цими фото? То наш Нептун поставлять в новину про обстріл Іскандерами, то АН переплутають... Не має в доступі фотки АН26???
надія на те, що є живі і вцілілі....(дай Боже)
Головне, щоб в рашки вони були у 5-10 разів більше!
Скоріше якійсь олігарх намагався евакуюватися з комфортом.
А є такі АН-и цивільні ?