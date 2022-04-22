Зеленский присвоил звание генерал-майора командующему Десантно-штурмовых войск Миргородскому и отметил государственными наградами 202 военнослужащих. ПЕРЕЧЕНЬ
Президент Владимир Зеленский присвоил командующему Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины Максиму Миргородскому военное звание генерал-майора.
Соответствующий указ №267/2022 от 21 апреля, обнародованный на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
"Присвоить военное звание генерал-майора бригадному генералу МИРГОРОДСКОМУ Максиму Викторовичу – командующему Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины", - говорится в тексте указа.
Также Зеленский "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге" наградил орденами и медалями 202 украинских воинов.
Далее приводим полный список награжденных из текста указа на языке оригинала:
у Збройних Силах України:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
БАШТОВОГО Сергія Івановича — полковника
БЕРТАША Івана Руслановича — майора
МАКАРЕНКА Олексія Валентиновича — полковника
РОМИГАЙЛА Петра Дмитровича — генерал-майора
ЮРКОВСЬКОГО Олександра Олександровича — майора
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БАКРЕВА Івана Дмитровича — старшого лейтенанта
БРУЦЬКОГО Дмитра Олександровича — старшого лейтенанта
БУРДЕЛЮКА Богдана Сергійовича — капітана
ГОРКУНА Назарія Сергійовича — лейтенанта
КОВАЛЕНКА Миколу Володимировича — капітана
КРАСЮНА Павла Олександровича — старшого лейтенанта
КУЖИКА Ніколая Євстахійовича — старшого лейтенанта
ЛАВРІНЕНКА Валерія Олеговича — старшого лейтенанта
ЛОНСЬКОГО Владислава Олеговича — старшого лейтенанта
МЕЛЬНИЧУКА Ігоря Володимировича — майора
НІКІТІНА Миколу Олексійовича — старшого сержанта
РВАЧА Олега Івановича — полковника
РУССУ Олександра Івановича — капітана
СИНЯВСЬКОГО Дмитра Костянтиновича — полковника
СІРИКА Олександра Миколайовича — полковника
СОКОЛА Олега Сергійовича — старшого лейтенанта
ТУРЧИНА Андрія Леонідовича — підполковника
УНГУРЯНУ Дмитра Анатолійовича — капітана
ЧИЖИКА Андрія Олеговича — старшого лейтенанта
ЧМИХУНА Дениса Сергійовича — лейтенанта
ЧОПИКА Юрія Степановича (посмертно) — старшого лейтенанта
ШАЛИГІНА Павла Анатолійовича — підполковника
ЩЕРБАТЮКА Олексія Михайловича — старшого лейтенанта
Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня
БУГЕЛЯ Максима Анатолійовича — старшого лейтенанта
ПАМ’ЯТНИЧНОГО Юрія Вікторовича — сержанта
ЧИЖА Віктора Станіславовича — старшого сержанта
Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня
АНДРІЇВА Любомира Миколайовича — старшого сержанта
АНТОНОВА Валентина Валерійовича — солдата
АТАМАНЧУКА Олександра Юрійовича — молодшого сержанта
БАНДРОВСЬКОГО Богдана Романовича — старшого солдата
БАРИЛЮКА Ореста Олексійовича (посмертно) — солдата
БЕРДНІКОВА Дениса Володимировича — старшого солдата
БЛЮСЕНКА Олександра Вадимовича (посмертно) — солдата
БУКИНА Олександра Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
БУНЧУКА Віталія Михайловича — солдата
БУЧКА Андрія Олеговича — молодшого сержанта
ВАРВАРИЧА Михайла Васильовича — старшого солдата
ВИШИНСЬКОГО Сергія Валерійовича — солдата
ГОЛОВКА Олександра Івановича (посмертно) — молодшого сержанта
ГОЛОВЧУКА Мирослава Ярославовича — капітана
ГОЯ Олександра Олексійовича (посмертно) — старшого солдата
ДАВИДЕНКА Ігоря Анатолійовича — старшого лейтенанта
ДУДКА Вадима Вікторовича — старшого солдата
ДУДКА Олександра Васильовича — старшого солдата
ДУТКУ Дмитра Михайловича — солдата
ЄЛИСЄЄВА Вадима Сергійовича — молодшого сержанта
ЗАГОРОДНЬОГО Романа Дмитровича — старшого солдата
ЗОНОВА Руслана Мироновича — старшого солдата
ЗУБКА Анатолія Віталійовича — майстер-сержанта
ІВАНІВА Василя Володимировича — старшого солдата
КАДАНЦЕВА Олексія Сергійовича — солдата
КАЛІНІНА Олександра Васильовича — солдата
КІНАША Зіновія Івановича (посмертно) — головного сержанта
КМІТЯ Ярослава Романовича (посмертно) — солдата
КОБЛЮКА Андрія Володимировича — солдата
КОЗАКА Миколу Васильовича — молодшого сержанта
КОКОДИНЯКА Ігоря Ігоровича (посмертно) — старшого сержанта
КОНЬШИНА Руслана Владиславовича (посмертно) — солдата
КОРОБКУ Олександра Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта
КОРСУНА Кирила Олександровича — старшого солдата
КОЦАРЯ Івана Юрійовича (посмертно) — солдата
КРАВЧУКА Сергія Миколайовича — солдата
КРАСНОЖОНА Андрія Миколайовича (посмертно) — солдата
КРЮЧКА Олександра Валерійовича — старшого солдата
КУРБЕТА Назара Олеговича — старшого солдата
КУРИЛЕНКА Олега Андрійовича (посмертно) — молодшого сержанта
КУЦОПАЛА Володимира Миколайовича (посмертно) — солдата
ЛАХМАНА Олександра Сергійовича (посмертно) — солдата
ЛАШКА Дениса Володимировича — старшого солдата
ЛЕСЮКА Михайла Миколайовича — солдата
ЛИХЕНКА Олександра Олександровича — штаб-сержанта
МАЇКА Тараса Михайловича (посмертно) — солдата
МАКОГОНЮКА Олександра Олександровича — молодшого сержанта
МАЛОГО Бориса Борисовича — солдата
МИХАЙЛІВА Остапа Петровича — солдата
МИШАНИЧА Романа Федоровича — молодшого сержанта
МІЛЬТА Миколу Вікторовича — солдата
МІНЕНКА Дмитра Володимировича (посмертно) — солдата
МОРОЗ Ірину Володимирівну — старшого лейтенанта
МОРОЗА Михайла Михайловича — старшого солдата
МУРЗУ Володимира Сергійовича — сержанта
НАЗАРОВА Володимира Романовича — сержанта
ОМЕЛЯНЧУКА Олександра Васильовича — старшого сержанта
ОСІНСЬКОГО Віталія Валентиновича (посмертно) — старшого солдата
ПАЛИГУ Петра Анатолійовича — сержанта
ПЕРХАЧА Сергія Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
ПИРОГОВСЬКОГО Владислава Ігоровича — солдата
ПІДГІРНОГО Олександра Олександровича (посмертно) — старшого солдата
ПОПИКА Олександра Івановича (посмертно) — солдата
ПУЗІКА Романа Миколайовича (посмертно) — солдата
РАДІЙОВСЬКОГО Миколу Михайловича — старшого солдата
РАДЧЕНКА Леоніда Олександровича — молодшого сержанта
РИКУНА Івана Анатолійовича — старшого солдата
РОДИЧЕВА Олександра Вадимовича (посмертно) — старшого солдата
РОМАНОВИЧА Антона Олександровича — старшого солдата
САВКОВИЧА Романа Євгеновича — солдата
САДИГОВА Руслана Ісмаіловича — солдата
САЛІЯ Ігоря Володимировича (посмертно) — солдата
СВІНЦІЦЬКОГО Віталія Казимировича — солдата
СЕМЕНЮКА Олексія Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
СЕРЕДУ Юрія Володимировича — молодшого сержанта
СКРИПНИКА Євгенія Володимировича — солдата
СКРИПНИКА Олега Григоровича — солдата
ТАРАСОВА Альберта Валерійовича (посмертно) — солдата
ТИШЕВСЬКОГО Тараса Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата
УДОВИЧЕНКА Романа Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
ФЕЩУКА Тараса Анатолійовича — солдата
ФІЛІППОВУ Марію Ігорівну (посмертно) — сержанта
ХОРИКА Андрія Васильовича (посмертно) — солдата
ЦЕБУ Артема Олександровича — молодшого сержанта
ЧЕРНЯГА Михайла Михайловича — майстер-сержанта
ЧИРКА Артема Андрійовича — старшого сержанта
ШУЛІКУ Єріка Олександровича — солдата
ЩУКІНА Артура Юрійовича (посмертно) — сержанта
ЯРИНУ Романа Івановича (посмертно) — старшого солдата
Нагородити орденом Данила Галицького
ІВАНОВА Юрія В’ячеславовича — полковника
Нагородити медаллю "За військову службу Україні"
ГУМЕННОГО Олега Михайловича — полковника
КОРНЯ Юрія Михайловича — майора
НАПОЛЬСЬКОГО Ігоря Івановича — полковника
ПУСАНА Анатолія Миколайовича — полковника
РЕШЕТНЯКА Олександра Володимировича — старшого солдата
ШИКОТУ Євгенія Івановича — полковника
ЩЕРБАТОГО Володимира Васильовича — солдата
Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"
БАКУМА Сергія Анатолійовича — старшого солдата
БАЛАГУРУ Володимира Лаврентійовича — головного сержанта
БЛІНДУЛА Олександра Олександровича — старшого солдата
БОНДАРЄВА Сергія Вікторовича — солдата
БОЦУЛУ Віталія Миколайовича — солдата
БРОДОВСЬКОГО Віктора Олексійовича — солдата
БУСАРОВА Дмитра Вікторовича — старшого солдата
ГЛАДИША Богдана Валентиновича — солдата
ГОРОДОКІНА Сергія Євгеновича — майора
ГОРЯЧКОВСЬКОГО Артема Святославовича — капітана
ДИГАЛА Дениса Миколайовича — старшого солдата
ДІРЯВКА Дмитра Ігоровича — старшого сержанта
ЗЕЛІНСЬКОГО Зеновія Тарасовича — солдата
ІЛЬЧИШИНА Романа Дмитровича — старшого солдата
ІСАЄВА Максима Павловича — штаб-сержанта
КАТРЕЧКА Сергія Васильовича — старшого лейтенанта
КИСЛОГО Артема Анатолійовича — солдата
КИСЛЯКОВА Сергія Олександровича — старшого солдата
КЛІЧУКА Олексія Михайловича — старшого солдата
КОБОЗОВА Ярослава Євгеновича — старшого солдата
КОЛОМІЙЦЯ Дмитра Олександровича — старшого солдата
КОСОЛАПА Максима Юрійовича — солдата
КУЛАКА Олексія Геннадійовича — молодшого сержанта
ЛІТКУ Владислава Валерійовича — солдата
ЛУК’ЯНЧИКОВА Сергія Олександровича — солдата
МАГЕРОВЦЯ Олександра Мар’яновича — солдата
МАРТЕНСА Едуарда Олександровича — старшого солдата
МАСЛОВА Антона Євгеновича — старшого солдата
МЕЛЬНИЧЕНКА Валерія Сергійовича — головного сержанта
МОЗАЛЬОВА Дениса Валерійовича — старшого солдата
МОІСЄЄВА Костянтина Даниловича — сержанта
МОРОЗОВА Володимира Едуардовича — старшого солдата
МУРАЯ Анатолія Олеговича — солдата
МУРИНА Володимира Васильовича — старшого лейтенанта
НІЦЕВИЧА Михайла Валерійовича — солдата
НОСАРЄВА Валентина Миколайовича — солдата
ОСИКУ Євгенія Івановича — сержанта
ОСПІЩЕВА Віктора Юрійовича — солдата
ПАНЧЕНКА Артура Володимировича — старшого солдата
ПЕТРОЧУКА Артема Миколайовича — солдата
ПИСАРЕВСЬКОГО Івана Миколайовича — старшого солдата
ПЛОШЕНКА Олександра Миколайовича — солдата
ПОВАРОВА Сергія Сергійовича — старшого солдата
ПУГАЧА Олексія Вікторовича — старшого сержанта
РОЯ Вадима Володимировича — солдата
РУКІНА Романа Миколайовича — старшого солдата
СІЛЮТІНА Гліба Сергійовича — солдата
СОКЕРКА Артема Анатолійовича — солдата
СОЛОДОВНИКА Олександра Сергійовича — старшого солдата
СТАРКОВА Юрія Віталійовича — старшого сержанта
СТОЛЗЕНКА Сергія Володимировича — сержанта
СУЛЯ Віталія Руслановича — солдата
ТЕЛЬНОВА Владислава Володимировича — старшого солдата
ТИМОШЕНКА Сергія Миколайовича — молодшого сержанта
УВАРОВА Артема Андрійовича — лейтенанта
ФЕЛЕНКА Сергія Васильовича — солдата
ХАРИТОНОВА Олександра Юрійовича — молодшого сержанта
ХВАЛЬКА Івана Михайловича — солдата
ХИЖНЯКА Олега Володимировича — солдата
ХОМ’ЯКА Вадима Ігоровича — капітана
ЧЕРНІКА Дмитра Григоровича — старшого солдата
ШАЛУНОВА Дмитра Володимировича — солдата
ШАПОВАЛОВА Сергія Сергійовича — старшого солдата
ШЕВЧЕНКА Дмитра Миколайовича — старшого лейтенанта
ШИБКУ Олексія Миколайовича — молодшого сержанта
ЩЕРБАКА Максима Сергійовича — молодшого сержанта
у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України:
Нагородити медаллю "За військову службу Україні"
ГОЛЕНИЦЬКУ Юлію Володимирівну — старшого сержанта
ХИЛЮКА Валерія Вікторовича — майора
ЯРИГУ Ярослава Олександровича — майора
Нагородити медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня
СКУРСЬКОГО Віктора Ростиславовича — майстер-сержанта
Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"
ЗАХАРЧЕНКА Івана Олександровича — капітана
ІЛЬКОВА Тараса Валерійовича — капітана
КУЗЬМЕНКА Олександра Степановича — майстер-сержанта
ЛИСЕНКА Дмитра Вікторовича — майора.
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