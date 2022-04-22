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В Киеве 815 укрытий подключили к интернету

інтернет,укриття

В столице к интернету подключили 815 укрытий, что позволит людям не терять связь во время военных действий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заместитель председателя КГГА по ИТ Петр Оленич сообщил в Телеграм-канале.

"815 укрытий в Киеве подключены к интернету. Провайдеры, инженеры, монтажники – это настоящие невидимые герои Киева и Украины. Спасибо за работу", - отметил Оленич.
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Більшість бомбосховищ в Києві жеки та ті хто керує будинками поздавали в оренду
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22.04.2022 15:56 Ответить
Надо бы еще указать координаты точек откуда они подключены ....
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22.04.2022 16:11 Ответить
угу...тільки де ті бомбосховища??? на мапі Києва нехіло так відмічено. Але, є дуже велике але..на мапах вказані всі будинки в яких є підвали, але то не є бомбосховища, крім того в них замуровано більшість входів та купи сміття. У випадку чого - братськи могили. Є ще школи та дитсадки - теж саме, але в школах 80-х років хоч тири підземні є з комунікаціями (але вони закрити по вихідних). Так що бомбосховища - у домах де є паркінки, метро, печери Лаври, частина урядового кварталу, що під землею. Все інше - ховатись від ракет та бомб - сумнівне задоволення. Лівому берегу то зовсім не айс..
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23.04.2022 02:13 Ответить
 
 