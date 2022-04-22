В Киеве 815 укрытий подключили к интернету
В столице к интернету подключили 815 укрытий, что позволит людям не терять связь во время военных действий.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заместитель председателя КГГА по ИТ Петр Оленич сообщил в Телеграм-канале.
"815 укрытий в Киеве подключены к интернету. Провайдеры, инженеры, монтажники – это настоящие невидимые герои Киева и Украины. Спасибо за работу", - отметил Оленич.
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Алекс Вайс
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