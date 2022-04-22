У Києві 815 укриттів підключили до інтернету
У столиці до інтернету підключили 815 укриттів, що дасть людям змогу не втрачати зв'язок під час воєнних дій.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заступник голови КМДА з ІТ Петро Оленич повідомив у Телеграмі.
"815 укриттів у Києві підключено до інтернету. Провайдери, інженери, монтажники - це справжні невидимі герої Києва та України. Дякуємо за роботу", - зазначив Оленич.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Алекс Вайс
показати весь коментар22.04.2022 15:56 Відповісти Мені подобається 0
Евгений Пономарев e2d9f25a
показати весь коментар22.04.2022 16:11 Відповісти Мені подобається 0
Марина Кравець
показати весь коментар23.04.2022 02:13 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...