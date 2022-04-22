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інтернет (1947) Київ (19130) сховище (186)

У Києві 815 укриттів підключили до інтернету

інтернет,укриття

У столиці до інтернету підключили 815 укриттів, що дасть людям змогу не втрачати зв'язок під час воєнних дій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заступник голови КМДА з ІТ Петро Оленич повідомив у Телеграмі.

"815 укриттів у Києві підключено до інтернету. Провайдери, інженери, монтажники - це справжні невидимі герої Києва та України. Дякуємо за роботу", - зазначив Оленич.
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Більшість бомбосховищ в Києві жеки та ті хто керує будинками поздавали в оренду
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22.04.2022 15:56 Відповісти
Надо бы еще указать координаты точек откуда они подключены ....
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22.04.2022 16:11 Відповісти
угу...тільки де ті бомбосховища??? на мапі Києва нехіло так відмічено. Але, є дуже велике але..на мапах вказані всі будинки в яких є підвали, але то не є бомбосховища, крім того в них замуровано більшість входів та купи сміття. У випадку чого - братськи могили. Є ще школи та дитсадки - теж саме, але в школах 80-х років хоч тири підземні є з комунікаціями (але вони закрити по вихідних). Так що бомбосховища - у домах де є паркінки, метро, печери Лаври, частина урядового кварталу, що під землею. Все інше - ховатись від ракет та бомб - сумнівне задоволення. Лівому берегу то зовсім не айс..
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23.04.2022 02:13 Відповісти
 
 