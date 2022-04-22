У Києві 815 укриттів підключили до інтернету

У столиці до інтернету підключили 815 укриттів, що дасть людям змогу не втрачати зв'язок під час воєнних дій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заступник голови КМДА з ІТ Петро Оленич повідомив у Телеграмі.

"815 укриттів у Києві підключено до інтернету. Провайдери, інженери, монтажники - це справжні невидимі герої Києва та України. Дякуємо за роботу", - зазначив Оленич.