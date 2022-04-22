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Новости Война
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Енин (328) диверсия (278) ЧВК Вагнер (1327)

Россия активизировала заброску в Украину диверсантов из членов ЧВК, - Енин

блокпост

Россия активизировала заброску в Украину диверсантов, в том числе членов так называемых частных военных кампаний.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Енина, фактически ежедневно служащие Нацполиции задерживают лиц, относительно которых есть обоснованные подозрения считать их коллаборантами или пособниками врага. В частности, недавно на Днепропетровщине задержаны 4 возможных диверсанта.

"По имеющейся у нас информации, враг активизировал заброску потенциальных диверсантов, в том числе и членов так называемых частных военных кампаний, на территорию Украины с целью совершения диверсий и терактов. Именно поэтому подчеркиваю необходимость бдительности и наблюдательности", - сказал заместитель министра.

В то же время, Енин выразил надежду, что пасхальные праздники пройдут максимально мирно и спокойно и удастся избежать возможных провокаций. По его словам, обеспечение общественной безопасности во время религиозных праздников является одним из приоритетных направлений деятельности правоохранителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты готовят диверсантов в непризнанном Приднестровье для дальнейшей переброски их на территорию Украины, - Генштаб
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Топ комментарии
+25
Очень рекомендую (пока не поздно) прошмонать все подвалы и прочие закрома "церквей" гундяевского сатаната в Украине.
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22.04.2022 17:32
+10
тока Зєлєнскаму нє гаварі...
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22.04.2022 17:26
+8
И подвалы домов тоже прошманать.
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22.04.2022 17:47
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А я то думаю че второй ларек шаурмы у меня на Троещине на районе открылся?
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22.04.2022 17:25 Ответить
тока Зєлєнскаму нє гаварі...
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22.04.2022 17:26 Ответить
Я немного голосовал за другого.
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22.04.2022 17:29 Ответить
Расстрел на месте ⁉️ Опять будут толерантничать с шакалами рашистскими ⁉️
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22.04.2022 17:43 Ответить
Тренировка для украинской контрразведки. После войны обороноспособность Украины будет феноменальная.
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22.04.2022 17:31 Ответить
ну да. Как только оружие сдадут, так сразу и будет

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22.04.2022 17:34 Ответить
Очень рекомендую (пока не поздно) прошмонать все подвалы и прочие закрома "церквей" гундяевского сатаната в Украине.
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22.04.2022 17:32 Ответить
таки шо там дивного..?там чорти в церковних рясах ходять
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22.04.2022 17:37 Ответить
И подвалы домов тоже прошманать.
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22.04.2022 17:47 Ответить
1 травня будуть створювати Хер..народну республіку...кажуть перекидають росгвардію..перепис населення роблять для референдуму...впринципі нічого нового ..те саме було в лднрії...з Конфлікт інтеледжент той заїка говорив.Левієв чи як його
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22.04.2022 17:34 Ответить
Може треба кордон закрити?
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22.04.2022 17:53 Ответить
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22.04.2022 17:55 Ответить
опзж, все монастыри РПЦ
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22.04.2022 18:16 Ответить
та пристрелювати їх треба,
бо знають що їм нічого не буде тому і лізуть, а так би вже сциканули
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22.04.2022 18:20 Ответить
Контррозвідка матиме чим зайнятися, а СБУшники, високопоставлені колеги яких здали Херсон, взагалі повинні кров'ю і потом скуповувати цей гріх всієї Служби перед українським народом !!!
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22.04.2022 19:58 Ответить
Москвороті мешканці України, напружуйте свої меншовартісні мізки і мерщій переходьте на українську, бо наразі ви допомагаєте диверсантам ховатися серед вас.
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22.04.2022 20:30 Ответить
 
 