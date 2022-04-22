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Росія активізувала закидання в Україну диверсантів з членів ПВК, - Єнін

блокпост

Росія активізувала закидання в Україну диверсантів, зокрема членів так званих приватних військових кампаній.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Єніна, фактично щодня службовці Нацполіції затримують осіб, щодо яких є обґрунтовані підозри вважати їх колаборантами або посібниками ворога. Зокрема, нещодавно на Дніпропетровщині затримано 4 можливих диверсантів.

"За наявною у нас інформацією, ворог активізував закидання потенційних диверсантів, у тому числі і з-поміж членів так званих приватних військових кампаній, на територію України з метою вчинення диверсій і терактів. Саме тому наголошую на потребі пильності і спостережливості", - сказав заступник міністра.

Водночас Єнін висловив сподівання, що пасхальні свята пройдуть максимально мирно і спокійно і вдасться уникнути можливих провокацій. За його словами, забезпечення громадської безпеки під час релігійних свят є одним із пріоритетних напрямків діяльності правоохоронців.

Також читайте: Окупанти готують диверсантів у невизнаному Придністров'ї для подальшого перекидання їх на території України, - Генштаб

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Топ коментарі
+25
Очень рекомендую (пока не поздно) прошмонать все подвалы и прочие закрома "церквей" гундяевского сатаната в Украине.
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22.04.2022 17:32
+10
тока Зєлєнскаму нє гаварі...
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22.04.2022 17:26
+8
И подвалы домов тоже прошманать.
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22.04.2022 17:47
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А я то думаю че второй ларек шаурмы у меня на Троещине на районе открылся?
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22.04.2022 17:25 Відповісти
тока Зєлєнскаму нє гаварі...
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22.04.2022 17:26 Відповісти
Я немного голосовал за другого.
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22.04.2022 17:29 Відповісти
Расстрел на месте ⁉️ Опять будут толерантничать с шакалами рашистскими ⁉️
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22.04.2022 17:43 Відповісти
Тренировка для украинской контрразведки. После войны обороноспособность Украины будет феноменальная.
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22.04.2022 17:31 Відповісти
ну да. Как только оружие сдадут, так сразу и будет

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22.04.2022 17:34 Відповісти
Очень рекомендую (пока не поздно) прошмонать все подвалы и прочие закрома "церквей" гундяевского сатаната в Украине.
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22.04.2022 17:32 Відповісти
таки шо там дивного..?там чорти в церковних рясах ходять
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22.04.2022 17:37 Відповісти
И подвалы домов тоже прошманать.
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22.04.2022 17:47 Відповісти
1 травня будуть створювати Хер..народну республіку...кажуть перекидають росгвардію..перепис населення роблять для референдуму...впринципі нічого нового ..те саме було в лднрії...з Конфлікт інтеледжент той заїка говорив.Левієв чи як його
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22.04.2022 17:34 Відповісти
Може треба кордон закрити?
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22.04.2022 17:53 Відповісти
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22.04.2022 17:55 Відповісти
опзж, все монастыри РПЦ
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22.04.2022 18:16 Відповісти
та пристрелювати їх треба,
бо знають що їм нічого не буде тому і лізуть, а так би вже сциканули
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22.04.2022 18:20 Відповісти
Контррозвідка матиме чим зайнятися, а СБУшники, високопоставлені колеги яких здали Херсон, взагалі повинні кров'ю і потом скуповувати цей гріх всієї Служби перед українським народом !!!
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22.04.2022 19:58 Відповісти
Москвороті мешканці України, напружуйте свої меншовартісні мізки і мерщій переходьте на українську, бо наразі ви допомагаєте диверсантам ховатися серед вас.
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22.04.2022 20:30 Відповісти
 
 