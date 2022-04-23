У Рады нет полномочий забрать у Медведчука мандат нардепа, – Корниенко

Подозреваемый в государственной измене Виктор Медведчук остается народным депутатом – у Верховной Рады нет конституционных оснований забирать у него мандат.

Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наверное, к сожалению, он является народным депутатом. Я не думаю, что это хороший момент, когда человек, у которого другой статус процессуальный - подозреваемого в госизмене - остается народным депутатом. Но у нас нет конституционных оснований забирать мандат, если человек только под следствием. Требуется приговор суда. Я думаю, что он будет, и это все понимают", – сказал Корниенко, отвечая на вопрос, является ли Медведчук в настоящее время народным депутатом.

"Все, что мы смогли сделать, мы исключили из комитета его действительно, это такой символически важный шаг", – сказал Корниенко.

Также он проинформировал, что нардепы из бывшей фракции "ОПЗЖ образовали депутатскую группу и продолжают деятельность в Верховной Раде". По словам Корниенко, "часть из них внефракционная, не все в ту группу вошли, часть вошла. Может, будет еще одна группа".

"Есть разные мнения, есть предложение их вообще как-то от политической жизни отстранить. Мы сейчас с юристами работаем: есть ли такие, возможно, подходы, не будут ли они обжалованы в Европейском суде по правам человека. Потому что юридически эти люди не имеют ни приговоров, ни даже подозрений – просто мы все понимаем, что они так или иначе могли быть заподозрены в том, что они какую-то пророссийскую политику раньше выполняли, но сейчас мы видим, что они от этого, по крайней мере публично, отошли", – прокомментировал Корниенко.

Относительно местных советов он отметил, что "там более сложная ситуация, потому что многие фракции и есть местные советы – около 40, которые могут потерять свою полномочность и возможность принимать решения разными кворумами".

"Поэтому здесь вопрос, и мы над ним сейчас работаем, думаем", – сказал Корниенко.