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У Рады нет полномочий забрать у Медведчука мандат нардепа, – Корниенко

сбу,медведчук

Подозреваемый в государственной измене Виктор Медведчук остается народным депутатом – у Верховной Рады нет конституционных оснований забирать у него мандат.

Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наверное, к сожалению, он является народным депутатом. Я не думаю, что это хороший момент, когда человек, у которого другой статус процессуальный - подозреваемого в госизмене - остается народным депутатом. Но у нас нет конституционных оснований забирать мандат, если человек только под следствием. Требуется приговор суда. Я думаю, что он будет, и это все понимают", – сказал Корниенко, отвечая на вопрос, является ли Медведчук в настоящее время народным депутатом.

"Все, что мы смогли сделать, мы исключили из комитета его действительно, это такой символически важный шаг", – сказал Корниенко.

Также он проинформировал, что нардепы из бывшей фракции "ОПЗЖ образовали депутатскую группу и продолжают деятельность в Верховной Раде". По словам Корниенко, "часть из них внефракционная, не все в ту группу вошли, часть вошла. Может, будет еще одна группа".

"Есть разные мнения, есть предложение их вообще как-то от политической жизни отстранить. Мы сейчас с юристами работаем: есть ли такие, возможно, подходы, не будут ли они обжалованы в Европейском суде по правам человека. Потому что юридически эти люди не имеют ни приговоров, ни даже подозрений – просто мы все понимаем, что они так или иначе могли быть заподозрены в том, что они какую-то пророссийскую политику раньше выполняли, но сейчас мы видим, что они от этого, по крайней мере публично, отошли", – прокомментировал Корниенко.

Относительно местных советов он отметил, что "там более сложная ситуация, потому что многие фракции и есть местные советы – около 40, которые могут потерять свою полномочность и возможность принимать решения разными кворумами".

"Поэтому здесь вопрос, и мы над ним сейчас работаем, думаем", – сказал Корниенко.

Автор: 

ВР (29257) Медведчук Виктор (1789) Корниенко Александр (658) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+43
А як же "закон Зеленського"?!!
Він же так піарився на "знятті недоторканності депутатів"!!!!!
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23.04.2022 17:53
+41
Тиць пиз.......................д...ць!
Це повна піз............................да і цирк!
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23.04.2022 17:53
+40
Зеленський:
"Знімим недоторканність!... Знімим недорканність!... Ми ЗНЯЛИ недоторканність!!!"
...
Тиц-пердиць! А вона як була, так і залишилась!
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23.04.2022 17:56
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так садите тех, кто давал ордер на арест...
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23.04.2022 19:14 Ответить
якщо у ради немає повноважень забрати мандат у зрадника ,тоді ВЗРада є посібницею зради українського народу ,котрий її обрав,і президент має її в часі війни, негайно розпустити
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23.04.2022 19:21 Ответить
Немає повноважень.***********
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23.04.2022 19:22 Ответить
А я не впевнений, що з нашими паскудами-суддями, вирок буде обвинувальний !!!
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23.04.2022 19:34 Ответить
Да хер с ним!кастрируйте!деда и в опу вставьте остатки смачно!!!
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23.04.2022 20:12 Ответить
хочется пожелать корниенко перед смертью побриться...
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23.04.2022 19:39 Ответить
Ну конечно , это нельзя.. Вы должны извинится за недоразумение.. О каких вы рамках закона говорите? Этот червь грыз Украину из внутри и все это видели и конечно не замечали... Не то что забрать.,, нужно зайти на камеру , дать ***** ,выйти, и опять зайти и дать еще *****...И повесить гири на костлявые ноги на верняк..
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23.04.2022 19:43 Ответить
Расстрелять паскуду!!
Нет человека нет проблемы!!!
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23.04.2022 19:48 Ответить
Вже обридло це зміїне кубло продажних "недоторканих" зрадників!
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23.04.2022 19:54 Ответить
Значит этот Корниенко такой же вражина и под АРЕСТ его вместе с Медведчуком. Нет оснований за барки сволочь и в тюрьму.
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23.04.2022 19:59 Ответить
Что, Zелёные дауны, не прозрели ещё? Или вы ЕГО (Zелёного) до сих пор считаете глупым?
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23.04.2022 20:07 Ответить
Это пздц, друзья. Сегодня я понял, что напрасны все старания США и ряда европейских стран. Zелёное Говно и его команда уже ОКОНЧАТЕЛЬНО показала нам, что она сливает Украину. Делать здесь некуй... Мне только воинов жаль, которые НИ ЗА ЧТО погибают...
Господь, ты где?
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23.04.2022 20:13 Ответить
Это ПЗДЦ, друзья. Сейчас я окончательно убедился, что Zелёное Говно и его команда уже в неприкрытую сливают Украину. Все труды США и ряда стран европы напрасны, жаль только воинов, гибнущих НИ ЗА ЧТО...
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23.04.2022 20:16 Ответить
Это ПЗДЦ, друзья. Сейчас я окончательно убедился, что Zелёное Говно и его команда уже в неприкрытую сливают Украину. Все труды США и ряда стран европы напрасны, жаль только воинов, гибнущих НИ ЗА ЧТО...
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23.04.2022 20:17 Ответить
Могли бы уже давно заставить всё рассказать, вколоть Скополамин или Пентотал, и записать ответы на видео, потом на полиграфе в трезвом состоянии повторить вопросы. Вообще всё, даже кто его насиловал на выпускном в школе, или как сосал у трудовика.
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23.04.2022 20:24 Ответить
Якщо партія розпалась,то автоматом вони вже не депутати,хіба ні?
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23.04.2022 20:46 Ответить
" чи не будуть вони оскаржені в Європейському суді з прав людини." Джерело:
******, вибачте за мій французький. Може тоді орків не знищувати, а то ж путлер оскаржить в : Європейському суді з прав людини.
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23.04.2022 20:50 Ответить
вішайте прям з мандатом, яка різниця?
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23.04.2022 20:56 Ответить
а хто має?
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23.04.2022 21:06 Ответить
Що і спроби збігти не було?
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23.04.2022 21:22 Ответить
этого ****** разорвать надо,а они даже мандат не в состоянии отобрать!
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23.04.2022 21:41 Ответить
А що це тоді за закон вони прийняли про недоторканність?
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23.04.2022 22:35 Ответить
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