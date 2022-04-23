У Ради немає повноважень забрати у Медведчука мандат нардепа, – Корнієнко

Підозрюваний у державній зраді Віктор Медведчук залишається народним депутатом - у Верховної Ради немає конституційних підстав забирати в цього мандат.

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Мабуть, на жаль, він є народним депутатом. Я не думаю, що це гарний момент, коли людина, в якої інший статус процесуальний - підозрюваного в держзраді, залишається бути народним депутатом. Але в нас немає конституційних підстав забирати мандат, якщо людина тільки під слідством. Треба вирок суду. Я думаю, що він буде, і це всі розуміють", - сказав Корнієнко, відповідаючи на запитання, чи є Медведчук наразі народним депутатом.

"Все, що ми змогли зробити - ми виключили з комітету його дійсно, це такий символічно важливий крок", - сказав Корнієнко.

Також він поінформував, що нардепи з колишньої фракції "ОПЗЖ утворили групу депутатську і продовжують діяльність у Верховній Раді". За словами Корнієнка, "частина з них є позафракційними, не всі в ту групу ввійшли, частина ввійшла, може буде ще одна група".

"Є різні думки, є пропозиція їх взагалі якось від політичного життя усунути. Ми зараз з юристами працюємо: чи є такі, можливо, підходи, чи не будуть вони оскаржені в Європейському суді з прав людини. Тому що юридично ці люди не мають ні вироків, ні навіть підозр - просто ми всі розуміємо, що вони так чи інакше могли бути запідозрені в тому, що вони якусь проросійську політику раніше виконували, але зараз ми бачимо, що вони від цього, принаймні публічно, відійшли", - прокоментував Корнієнко.

Стосовно місцевих рад він зауважив, що "там складніша ситуація, тому що багато фракцій і є місцеві ради - близько 40, які можуть втратити повноважність свою і можливість приймати рішення різними кворумами".

"Тому тут питання, і ми над ним зараз працюємо, думаємо", - сказав Корнієнко.