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У Ради немає повноважень забрати у Медведчука мандат нардепа, – Корнієнко

сбу,медведчук

Підозрюваний у державній зраді Віктор Медведчук залишається народним депутатом - у Верховної Ради немає конституційних підстав забирати в цього мандат.

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Мабуть, на жаль, він є народним депутатом. Я не думаю, що це гарний момент, коли людина, в якої інший статус процесуальний - підозрюваного в держзраді, залишається бути народним депутатом. Але в нас немає конституційних підстав забирати мандат, якщо людина тільки під слідством. Треба вирок суду. Я думаю, що він буде, і це всі розуміють", - сказав Корнієнко, відповідаючи на запитання, чи є Медведчук наразі народним депутатом.

"Все, що ми змогли зробити - ми виключили з комітету його дійсно, це такий символічно важливий крок", - сказав Корнієнко.

Також він поінформував, що нардепи з колишньої фракції "ОПЗЖ утворили групу депутатську і продовжують діяльність у Верховній Раді". За словами Корнієнка, "частина з них є позафракційними, не всі в ту групу ввійшли, частина ввійшла, може буде ще одна група".

"Є різні думки, є пропозиція їх взагалі якось від політичного життя усунути. Ми зараз з юристами працюємо: чи є такі, можливо, підходи, чи не будуть вони оскаржені в Європейському суді з прав людини. Тому що юридично ці люди не мають ні вироків, ні навіть підозр - просто ми всі розуміємо, що вони так чи інакше могли бути запідозрені в тому, що вони якусь проросійську політику раніше виконували, але зараз ми бачимо, що вони від цього, принаймні публічно, відійшли", - прокоментував Корнієнко.

Стосовно місцевих рад він зауважив, що "там складніша ситуація, тому що багато фракцій і є місцеві ради - близько 40, які можуть втратити повноважність свою і можливість приймати рішення різними кворумами".

"Тому тут питання, і ми над ним зараз працюємо, думаємо", - сказав Корнієнко.

Автор: 

ВР (14992) Медведчук Віктор (1707) Корнієнко Олександр (666) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+43
А як же "закон Зеленського"?!!
Він же так піарився на "знятті недоторканності депутатів"!!!!!
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23.04.2022 17:53
+41
Тиць пиз.......................д...ць!
Це повна піз............................да і цирк!
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23.04.2022 17:53
+40
Зеленський:
"Знімим недоторканність!... Знімим недорканність!... Ми ЗНЯЛИ недоторканність!!!"
...
Тиц-пердиць! А вона як була, так і залишилась!
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23.04.2022 17:56
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так садите тех, кто давал ордер на арест...
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23.04.2022 19:14 Відповісти
якщо у ради немає повноважень забрати мандат у зрадника ,тоді ВЗРада є посібницею зради українського народу ,котрий її обрав,і президент має її в часі війни, негайно розпустити
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23.04.2022 19:21 Відповісти
Немає повноважень.***********
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23.04.2022 19:22 Відповісти
А я не впевнений, що з нашими паскудами-суддями, вирок буде обвинувальний !!!
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23.04.2022 19:34 Відповісти
Да хер с ним!кастрируйте!деда и в опу вставьте остатки смачно!!!
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23.04.2022 20:12 Відповісти
хочется пожелать корниенко перед смертью побриться...
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23.04.2022 19:39 Відповісти
Ну конечно , это нельзя.. Вы должны извинится за недоразумение.. О каких вы рамках закона говорите? Этот червь грыз Украину из внутри и все это видели и конечно не замечали... Не то что забрать.,, нужно зайти на камеру , дать ***** ,выйти, и опять зайти и дать еще *****...И повесить гири на костлявые ноги на верняк..
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23.04.2022 19:43 Відповісти
Расстрелять паскуду!!
Нет человека нет проблемы!!!
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23.04.2022 19:48 Відповісти
Вже обридло це зміїне кубло продажних "недоторканих" зрадників!
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23.04.2022 19:54 Відповісти
Значит этот Корниенко такой же вражина и под АРЕСТ его вместе с Медведчуком. Нет оснований за барки сволочь и в тюрьму.
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23.04.2022 19:59 Відповісти
Что, Zелёные дауны, не прозрели ещё? Или вы ЕГО (Zелёного) до сих пор считаете глупым?
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23.04.2022 20:07 Відповісти
Это пздц, друзья. Сегодня я понял, что напрасны все старания США и ряда европейских стран. Zелёное Говно и его команда уже ОКОНЧАТЕЛЬНО показала нам, что она сливает Украину. Делать здесь некуй... Мне только воинов жаль, которые НИ ЗА ЧТО погибают...
Господь, ты где?
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23.04.2022 20:13 Відповісти
Это ПЗДЦ, друзья. Сейчас я окончательно убедился, что Zелёное Говно и его команда уже в неприкрытую сливают Украину. Все труды США и ряда стран европы напрасны, жаль только воинов, гибнущих НИ ЗА ЧТО...
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23.04.2022 20:16 Відповісти
Это ПЗДЦ, друзья. Сейчас я окончательно убедился, что Zелёное Говно и его команда уже в неприкрытую сливают Украину. Все труды США и ряда стран европы напрасны, жаль только воинов, гибнущих НИ ЗА ЧТО...
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23.04.2022 20:17 Відповісти
Могли бы уже давно заставить всё рассказать, вколоть Скополамин или Пентотал, и записать ответы на видео, потом на полиграфе в трезвом состоянии повторить вопросы. Вообще всё, даже кто его насиловал на выпускном в школе, или как сосал у трудовика.
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23.04.2022 20:24 Відповісти
Якщо партія розпалась,то автоматом вони вже не депутати,хіба ні?
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23.04.2022 20:46 Відповісти
" чи не будуть вони оскаржені в Європейському суді з прав людини." Джерело:
******, вибачте за мій французький. Може тоді орків не знищувати, а то ж путлер оскаржить в : Європейському суді з прав людини.
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23.04.2022 20:50 Відповісти
вішайте прям з мандатом, яка різниця?
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23.04.2022 20:56 Відповісти
а хто має?
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23.04.2022 21:06 Відповісти
Що і спроби збігти не було?
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23.04.2022 21:22 Відповісти
этого ****** разорвать надо,а они даже мандат не в состоянии отобрать!
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23.04.2022 21:41 Відповісти
А що це тоді за закон вони прийняли про недоторканність?
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23.04.2022 22:35 Відповісти
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