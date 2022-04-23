Зеленский об обстреле Одессы: "Подонки вонючие"
Президент Владимир Зеленский прокомментировал обстрел Одессы российскими оккупантами.
Об этом он сообщил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
"8 человек умерли. 18 или 20 ранены. Ребенку 3 месяца, умер. Ребенка убили трехмесячного. Война началась тогда, когда этому ребенку был 1 месяц. Представляете, что это происходит? Подонки вонючие. Других слов нет. Просто подонки", - сказал глава государства.
Топ комментарии
+48 sandr bak
показать весь комментарий23.04.2022 20:57
+31 Мистер Икс #492862
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+27 ॐ Серж ॐ
показать весь комментарий23.04.2022 20:56
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Зеленський про переговори з РФ: Найактуальніші питання - гарантії безпеки і нейтральність, доля Донбасу та Криму. Все інше - політичні понти Джерело:
зачем пишу? не знаю... хочется кричать?,нет - орать
слышала, потом видела след ракеты... потом увидела ЭТО... завтра пойду на кладбище к родителям - осколки вроде там упали(((
Ну майже нема!
Перевиховались - практично всі!
Для мене показником була розмова з однією молодою знайомою, яка десь за тиждень до війни мені розповідала про те, що "У всьому винувата Америка, а ми один нарот, і повинні бути разом...", а тиждень тому раптом при зустрічі каже "Ну тепер я точно можу сказати "Слава Україні, і "Слава захисникам Маріуполя!"
"Куля багато що змінює в голові, навіть якщо попадає в дупу!"
Слава нації
Смерть москалям
Чем больше ******** на фронте и чем больше всплывает о действиях ОПГ Зеленского, тем интенсивнее власть разгоняет тему Порошенко, пытаясь выехать на ней, как на "белом коне". Типа, в 2019 м же получилось развести толпу, так чего не попробовать ещё раз.
И как с ними вести переговоры я хз.
задача продержаться,пока штаты не удушат гниду экономически.
Генералы побухтят для вида, но про себя облегчённо выдохнут: работа выполнена за них, никто больше не гонит их на бессмысленную войну. Даже если путин выживет, от его авторитета останутся жалкие остатки.