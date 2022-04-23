Зеленский об обстреле Одессы: "Подонки вонючие"

Президент Владимир Зеленский прокомментировал обстрел Одессы российскими оккупантами.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"8 человек умерли. 18 или 20 ранены. Ребенку 3 месяца, умер. Ребенка убили трехмесячного. Война началась тогда, когда этому ребенку был 1 месяц. Представляете, что это происходит? Подонки вонючие. Других слов нет. Просто подонки", - сказал глава государства.

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