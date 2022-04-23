Спасатели ликвидировали пожар в одесской многоэтажке, возникший вследствие обстрела российскими оккупантами, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в Киевском районе Одессы, возникший вследствие обстрела оккупантами.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
23 апреля около 14:35 в Киевском районе Одессы вследствие вражеских обстрелов произошло попадание боеприпаса в шестнадцатиэтажный жилой дом с последующим возгоранием квартир на 4 и 5 этажах. В 15:54 пожар локализован на площади 220 м кв. Около 17:00 – ликвидирован.
В настоящее время известно о гибели 6 человек, из которых 1 ребенок, пострадали 18 человек. Из-под завалов спасены 2 человека, эвакуированы 86 человек. От ГСЧС привлечены 96 человек и 18 единиц техники. Работы продолжаются.
Топ комментарии
+12 Robert Bodnar
показать весь комментарий23.04.2022 18:40
+9 VOLVO XC 70
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+8 Иван Иванов #426534
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ЗЛУ плевать, где вы живете на каком языке говорите
ЗЛО хочет уничтожать, просто Украине придется остановить ЗЛО, больше некому
просто вибішують подібні вам "диванні генерали", що давно на пенсії, а колись служили макс єфрейторами в радянській армії і гадають (знову ж зі свого дивану впродовж останніх 20-30 років), що вони в свій час "собаку з'їли" на воєнній справі, коли увесь строк служби заливались "тройним"
У этой страны нет ни жалости, ни стыда, ни совести, ни чести.
Это зловонная параша кишащая мерзкими трусливыми, раболепными, подлыми тварями, такими же гнилыми и смердящими как сама параша.
Мы не будем скулить, мы будем накапливать свой гнев, мы вынесем всё и добъём тварей до полного их конца.
Вернём "долги" так, что от слова УКРАИНА "свиньи немытые" и их потомки будут ссаться лет 200.
Прибрежный(Rezerv)@Rezerv8
https://twitter.com/Rezerv8/status/1517874810109505538 1 ч
Корреспондент «Думской» с места событий сообщает, что ракета пробила жилой дом насквозь в районе 3-4 этажей и застряла внутри.
По предварительной информации, боевая часть ракеты не взорвалась.
Из дома эвакуировали всех жильцов, на месте инцидента работают скорые помощи, взрывотехники
"новейшие высокоточные" русские ракеты Х-101 оснащены электроникой 1960-х... - https://www.youtube.com/watch?v=KjqtxamNqLQ&ab_channel=MixNews
щоб там їх парад перетворився на великий цвинтар