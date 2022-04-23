Спасатели ликвидировали пожар в одесской многоэтажке, возникший вследствие обстрела российскими оккупантами, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в Киевском районе Одессы, возникший вследствие обстрела оккупантами.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

23 апреля около 14:35 в Киевском районе Одессы вследствие вражеских обстрелов произошло попадание боеприпаса в шестнадцатиэтажный жилой дом с последующим возгоранием квартир на 4 и 5 этажах. В 15:54 пожар локализован на площади 220 м кв. Около 17:00 – ликвидирован.

В настоящее время известно о гибели 6 человек, из которых 1 ребенок, пострадали 18 человек. Из-под завалов спасены 2 человека, эвакуированы 86 человек. От ГСЧС привлечены 96 человек и 18 единиц техники. Работы продолжаются.

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