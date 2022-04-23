Рятувальники ліквідували пожежу в одеській багатоповерхівці, яка виникла внаслідок обстрілу російськими окупантами, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу у Київському районі Одеси, яка виникла внаслідок обстрілу окупантами.
Про це у Facebook повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
23 квітня близько о 14:35 у Київському районі Одеси внаслідок ворожого обстрілу сталося влучання боєприпасу в шістнадцятиповерховий житловий будинок з подальшим загоранням квартир на 4 та 5 поверхах. О 15:54 пожежу локалізовано на площі 220 м кв. Близько 17:00 – ліквідовано.
На даний час відомо про загибель 6 осіб, з яких 1 дитина, постраждало 18 осіб. З-під завалів врятовано 2 особи, евакуйовано 86 осіб. Від ДСНС залучено 96 осіб та 18 одиниць техніки. Роботи тривають.
Топ коментарі
+12 Robert Bodnar
показати весь коментар23.04.2022 18:40
+9 VOLVO XC 70
показати весь коментар23.04.2022 18:42
+8 Иван Иванов #426534
показати весь коментар23.04.2022 18:59
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ЗЛУ плевать, где вы живете на каком языке говорите
ЗЛО хочет уничтожать, просто Украине придется остановить ЗЛО, больше некому
просто вибішують подібні вам "диванні генерали", що давно на пенсії, а колись служили макс єфрейторами в радянській армії і гадають (знову ж зі свого дивану впродовж останніх 20-30 років), що вони в свій час "собаку з'їли" на воєнній справі, коли увесь строк служби заливались "тройним"
У этой страны нет ни жалости, ни стыда, ни совести, ни чести.
Это зловонная параша кишащая мерзкими трусливыми, раболепными, подлыми тварями, такими же гнилыми и смердящими как сама параша.
Мы не будем скулить, мы будем накапливать свой гнев, мы вынесем всё и добъём тварей до полного их конца.
Вернём "долги" так, что от слова УКРАИНА "свиньи немытые" и их потомки будут ссаться лет 200.
Прибрежный(Rezerv)@Rezerv8
https://twitter.com/Rezerv8/status/1517874810109505538 1 ч
Корреспондент «Думской» с места событий сообщает, что ракета пробила жилой дом насквозь в районе 3-4 этажей и застряла внутри.
По предварительной информации, боевая часть ракеты не взорвалась.
Из дома эвакуировали всех жильцов, на месте инцидента работают скорые помощи, взрывотехники
"новейшие высокоточные" русские ракеты Х-101 оснащены электроникой 1960-х... - https://www.youtube.com/watch?v=KjqtxamNqLQ&ab_channel=MixNews
щоб там їх парад перетворився на великий цвинтар