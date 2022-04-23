Рятувальники ліквідували пожежу в одеській багатоповерхівці, яка виникла внаслідок обстрілу російськими окупантами, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу у Київському районі Одеси, яка виникла внаслідок обстрілу окупантами.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

23 квітня близько о 14:35 у Київському районі Одеси внаслідок ворожого обстрілу сталося влучання боєприпасу в шістнадцятиповерховий житловий будинок з подальшим загоранням квартир на 4 та 5 поверхах. О 15:54 пожежу локалізовано на площі 220 м кв. Близько 17:00 – ліквідовано.

На даний час відомо про загибель 6 осіб, з яких 1 дитина, постраждало 18 осіб. З-під завалів врятовано 2 особи, евакуйовано 86 осіб. Від ДСНС залучено 96 осіб та 18 одиниць техніки. Роботи тривають.

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