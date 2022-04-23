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Рятувальники ліквідували пожежу в одеській багатоповерхівці, яка виникла внаслідок обстрілу російськими окупантами, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу у Київському районі Одеси, яка виникла внаслідок обстрілу окупантами.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

23 квітня близько о 14:35 у Київському районі Одеси внаслідок ворожого обстрілу сталося влучання боєприпасу в шістнадцятиповерховий житловий будинок з подальшим загоранням квартир на 4 та 5 поверхах. О 15:54 пожежу локалізовано на площі 220 м кв. Близько 17:00 – ліквідовано.

На даний час відомо про загибель 6 осіб, з яких 1 дитина, постраждало 18 осіб. З-під завалів врятовано 2 особи, евакуйовано 86 осіб. Від ДСНС залучено 96 осіб та 18 одиниць техніки. Роботи тривають.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Щонайменше шестеро загиблих, зокрема 3-місячна дитина, внаслідок російських ракетних ударів по Одесі. ВIДЕО

Рятувальники ліквідували пожежу в одеській багатоповерхівці, яка виникла внаслідок обстрілу російськими окупантами, - ДСНС 01
Рятувальники ліквідували пожежу в одеській багатоповерхівці, яка виникла внаслідок обстрілу російськими окупантами, - ДСНС 02
Рятувальники ліквідували пожежу в одеській багатоповерхівці, яка виникла внаслідок обстрілу російськими окупантами, - ДСНС 03
Рятувальники ліквідували пожежу в одеській багатоповерхівці, яка виникла внаслідок обстрілу російськими окупантами, - ДСНС 04

Автор: 

обстріл (28633) Одеса (5472) пожежа (4337) ДСНС (5117)


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Топ коментарі
+12
Підкажіть Зеленському, що нагороджувати державними нагородами та званнями "Героя" варто таки і службовців ДСНС!!
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23.04.2022 18:40
+9
я сам в Одессе знаю этот дом часто проезжал на такси.... простой обычный дом новострой и такое ГОРЕ и ТЕРРОР РОССИИ ЗА ЧТО? ПОЧЕМУ? КТО ОТДАЛ ПРИКАЗ? что мы хотим быть одесситами жить у моря а не Мухозасранске и срать (пардон) под кусты- где то в Биробиджане или между сопок Анадырского края или Магаданской области??? какую такую опасность для ХУ-ПУ умирающего подыхающего выжившего из ума и закапавшегося под землей.. представляет- Одесса??? и Украина???!! в светлую субботу И ВЫ ЗНАЕТЕ В ТОТ МОМЕНТ- КОГДА Сошел Благодатный Огонь в Иерусалиме (смотрел прямую трансляцию)... и ворвались те самые ракеты...
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23.04.2022 18:42
+8
Страна - клоака паРаша показывает своё свиное фашистское сюрло.
У этой страны нет ни жалости, ни стыда, ни совести, ни чести.
Это зловонная параша кишащая мерзкими трусливыми, раболепными, подлыми тварями, такими же гнилыми и смердящими как сама параша.
Мы не будем скулить, мы будем накапливать свой гнев, мы вынесем всё и добъём тварей до полного их конца.
Вернём "долги" так, что от слова УКРАИНА "свиньи немытые" и их потомки будут ссаться лет 200.
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23.04.2022 18:59
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Георгій Нарбут Передпасхпльне

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23.04.2022 18:37 Відповісти
Ироды
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23.04.2022 18:40 Відповісти
Підкажіть Зеленському, що нагороджувати державними нагородами та званнями "Героя" варто таки і службовців ДСНС!!
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23.04.2022 18:40 Відповісти
Ироды
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23.04.2022 18:41 Відповісти
Вы тут со своими комплиментами...
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23.04.2022 18:54 Відповісти
я сам в Одессе знаю этот дом часто проезжал на такси.... простой обычный дом новострой и такое ГОРЕ и ТЕРРОР РОССИИ ЗА ЧТО? ПОЧЕМУ? КТО ОТДАЛ ПРИКАЗ? что мы хотим быть одесситами жить у моря а не Мухозасранске и срать (пардон) под кусты- где то в Биробиджане или между сопок Анадырского края или Магаданской области??? какую такую опасность для ХУ-ПУ умирающего подыхающего выжившего из ума и закапавшегося под землей.. представляет- Одесса??? и Украина???!! в светлую субботу И ВЫ ЗНАЕТЕ В ТОТ МОМЕНТ- КОГДА Сошел Благодатный Огонь в Иерусалиме (смотрел прямую трансляцию)... и ворвались те самые ракеты...
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23.04.2022 18:42 Відповісти
не хочеться бути цинічним, проте "руzzкій мір" во всей красе
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23.04.2022 18:46 Відповісти
ЗЛО русского мира показало свое лицо, и уже даже скрывает своей сущности после Харькова Бучи Ирпинь Марика и т д

ЗЛУ плевать, где вы живете на каком языке говорите

ЗЛО хочет уничтожать, просто Украине придется остановить ЗЛО, больше некому
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23.04.2022 19:04 Відповісти
Это может быть сбитая ПВО ракета, но вам об этом никто не скажет, а сам факт кацапской мрази запускать ракеты это зло
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23.04.2022 19:16 Відповісти
може бути, а може і не бути.. тобі тут фоніти обов'язково? спец..
просто вибішують подібні вам "диванні генерали", що давно на пенсії, а колись служили макс єфрейторами в радянській армії і гадають (знову ж зі свого дивану впродовж останніх 20-30 років), що вони в свій час "собаку з'їли" на воєнній справі, коли увесь строк служби заливались "тройним"
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23.04.2022 19:40 Відповісти
Це погано що по Одесі ,россійські фашисти вдарили,але саме місто ніколи їм не по зубам.
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23.04.2022 18:58 Відповісти
Страна - клоака паРаша показывает своё свиное фашистское сюрло.
У этой страны нет ни жалости, ни стыда, ни совести, ни чести.
Это зловонная параша кишащая мерзкими трусливыми, раболепными, подлыми тварями, такими же гнилыми и смердящими как сама параша.
Мы не будем скулить, мы будем накапливать свой гнев, мы вынесем всё и добъём тварей до полного их конца.
Вернём "долги" так, что от слова УКРАИНА "свиньи немытые" и их потомки будут ссаться лет 200.
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23.04.2022 18:59 Відповісти
і та ракета була просрачена...

Прибрежный(Rezerv)@Rezerv8

https://twitter.com/Rezerv8/status/1517874810109505538 1 ч

Корреспондент «Думской» с места событий сообщает, что ракета пробила жилой дом насквозь в районе 3-4 этажей и застряла внутри.
По предварительной информации, боевая часть ракеты не взорвалась.
Из дома эвакуировали всех жильцов, на месте инцидента работают скорые помощи, взрывотехники
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23.04.2022 19:02 Відповісти
Сделано кривыми руками:
"новейшие высокоточные" русские ракеты Х-101 оснащены электроникой 1960-х... - https://www.youtube.com/watch?v=KjqtxamNqLQ&ab_channel=MixNews
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23.04.2022 19:04 Відповісти
В Одесі вже немає тої кількості вати, що була в 2014. Тут черга с бажаючих вступити в зсу і тероборону, і тисячи волонтерів. Сам волонтер. Тільки є проблеми з медикаментами и броніками. Тут держава геть не береться допомогти вірішити цю проблему. Іще біженці деяки, як з місяця звалилися, такі вимоги висуває...
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23.04.2022 19:20 Відповісти
якби мав Томогавка- повернув в мацкву на парад на 9 число - і за Київ Харків Одесу за всю Україну
щоб там їх парад перетворився на великий цвинтар
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23.04.2022 19:33 Відповісти
 
 