Сбитому российскому пилоту Красноярцеву, бомбившему Чернигов, сообщено о подозрении
Российскому пилоту СУ-34 Александру Красноярцеву, который бомбил Чернигов и был задержан в городе после сбития самолета в начале марта, объявили о подозрении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Подозрение подписали старший следователь по особо важным делам следственного отдела Управления ВБ майор юстиции Александр Щербатенко по согласованию с прокурором в уголовном производстве - начальником отдела Черниговской прокуратуры Артемом Диким.
Отмечено, что Александр Красноярцев по мотивам безусловного выполнения полученных боевых приказов военного руководства РФ и с целью совершения нападений на гражданское население осуществлял бомбардировки на территории Украины, в частности гражданских объектов, авиабомбами "УФЗАБ-500", "УФАБ 250-270", "ФАБ-50".
Напомним, 5 марта Вооруженные силы Украины над Черниговом сбили самолет, которым управлял Красноярцев. Другой летчик погиб. Красноярцев признался, что после того, как катапультировался с подбитого самолета, убил гражданского, пытавшегося догнать его.
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Бабця розказувала що німецькі генерали аисіли після війни на Красній Площі в Чернігові. Чекаємо на суд в звільненому Маріуполі
Бо знаючи таланти нашої прокуратури, яка не змогла Штепу засадити, цього чувирлу ще й випустять.
А мы только собираемся судить
Лет десять не меньше /а не даром есть хлеб /
И лет десять не меньше
А МВД все собираемся судить /а он даром пугает хлеб/
профуратура, ваша "оперативність" просто заворожує.. нещасна Україна з такими zе спецами..(