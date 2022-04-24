Сбитому российскому пилоту Красноярцеву, бомбившему Чернигов, сообщено о подозрении

Российскому пилоту СУ-34 Александру Красноярцеву, который бомбил Чернигов и был задержан в городе после сбития самолета в начале марта, объявили о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Подозрение подписали старший следователь по особо важным делам следственного отдела Управления ВБ майор юстиции Александр Щербатенко по согласованию с прокурором в уголовном производстве - начальником отдела Черниговской прокуратуры Артемом Диким.

Отмечено, что Александр Красноярцев по мотивам безусловного выполнения полученных боевых приказов военного руководства РФ и с целью совершения нападений на гражданское население осуществлял бомбардировки на территории Украины, в частности гражданских объектов, авиабомбами "УФЗАБ-500", "УФАБ 250-270", "ФАБ-50".

Напомним, 5 марта Вооруженные силы Украины над Черниговом сбили самолет, которым управлял Красноярцев. Другой летчик погиб. Красноярцев признался, что после того, как катапультировался с подбитого самолета, убил гражданского, пытавшегося догнать его.

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