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Новости Война
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Сбитому российскому пилоту Красноярцеву, бомбившему Чернигов, сообщено о подозрении

красноярцев

Российскому пилоту СУ-34 Александру Красноярцеву, который бомбил Чернигов и был задержан в городе после сбития самолета в начале марта, объявили о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Подозрение подписали старший следователь по особо важным делам следственного отдела Управления ВБ майор юстиции Александр Щербатенко по согласованию с прокурором в уголовном производстве - начальником отдела Черниговской прокуратуры Артемом Диким.

Отмечено, что Александр Красноярцев по мотивам безусловного выполнения полученных боевых приказов военного руководства РФ и с целью совершения нападений на гражданское население осуществлял бомбардировки на территории Украины, в частности гражданских объектов, авиабомбами "УФЗАБ-500", "УФАБ 250-270", "ФАБ-50".

Напомним, 5 марта Вооруженные силы Украины над Черниговом сбили самолет, которым управлял Красноярцев. Другой летчик погиб. Красноярцев признался, что после того, как катапультировался с подбитого самолета, убил гражданского, пытавшегося догнать его.

Також читайте: Літаки бомблять українські міста некерованими авіабомбами вільного падіння, - збитий окупант Красноярцев. ВIДЕО

армия РФ (19350) самолет (3598) Чернигов (886) бомбардировка (451)


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Топ комментарии
+34
Твари не имеют права ходить по земле.
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24.04.2022 09:44
+29
Оце тільки повідомили? Шо до цього часу ще були якісь вагання?
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24.04.2022 09:49
+19
А чому ще не винесли цій падлі вирок за законами воєнного часу? Будемо на цю мразь тратити гроші платників податків?
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24.04.2022 09:52
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Твари не имеют права ходить по земле.
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24.04.2022 09:44 Ответить
Застрелить.... при попытке к бегству.
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24.04.2022 11:30 Ответить
Його ще не обміняли?
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24.04.2022 09:47 Ответить
Оце тільки повідомили? Шо до цього часу ще були якісь вагання?
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24.04.2022 09:49 Ответить
Ононіровали на бєлорасєйско-стамбульський переговоро-договорняк. А по серйозному- яке ж воно все недолуге - отой силовий правоохоронний блок. Що прокуратура,, що поліція особливо в тилових областях
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24.04.2022 10:28 Ответить
Я думаю з ним паяльничком спілкувалися, можливо ще американці з ним поспілкувалися стосовно Сирії
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24.04.2022 10:35 Ответить
живой?((((((
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24.04.2022 09:49 Ответить
Оце тільки повідомили? До цього часу ще були якісь вагання?
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24.04.2022 09:50 Ответить
Да здравствует наш суд, самый печерский суд в мире...
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24.04.2022 11:26 Ответить
живий?(((
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24.04.2022 09:51 Ответить
Їх було двоє- один погано катапультувався і розбився об дах приватного сектору. А цей що вижив- ще тікав від мужика з вилами, і застрелив його- думав що зможе втікти
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24.04.2022 09:57 Ответить
Ні, все вірно. Саме цей Красноярцев застрелив одного з двох цивільних чернігівців, які намагались його затримати. Одного застрелив, а від іншого отримав лопатою по пиці.
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24.04.2022 11:01 Ответить
Перепрошую. Над чернігівським районом Олександрівка кількома днями раніше був збитий теж орколітун і ніби його зачовпли місцеві .
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24.04.2022 11:01 Ответить
Я пам"ятаю що чоловіка з вилами застрілив літун-підполковник а не цей майор касноярцев.Другий капітан кріволапов знайдений двохсотим. Збили їх 5 березня над чернігівським районом Забарівка.Ще пригадую чернігівчанин Яр Холодний про це розповідав.
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24.04.2022 10:52 Ответить
Військових злочинців має судити військовий трибунал.
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24.04.2022 09:51 Ответить
А чому ще не винесли цій падлі вирок за законами воєнного часу? Будемо на цю мразь тратити гроші платників податків?
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24.04.2022 09:52 Ответить
Ібать! А яка застава повідомили?
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24.04.2022 09:54 Ответить
На фото у пєтуха зуб болит чели. Страховка есть ?
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24.04.2022 09:56 Ответить
********...............
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24.04.2022 09:54 Ответить
Я думал этого ****** уже отдали. Срок - тюрьма- свидетельства в Гааге- смерть в тюрьме.
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24.04.2022 09:54 Ответить
********......
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24.04.2022 09:55 Ответить
Цирк.
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24.04.2022 09:55 Ответить
Ви б бачили як вони кружляли безкарно над містом і обирали цілі...
Бабця розказувала що німецькі генерали аисіли після війни на Красній Площі в Чернігові. Чекаємо на суд в звільненому Маріуполі
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24.04.2022 09:55 Ответить
Краще віддали б чернігівській самообороні, вони б йому повідомили про підозру...
Бо знаючи таланти нашої прокуратури, яка не змогла Штепу засадити, цього чувирлу ще й випустять.
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24.04.2022 09:56 Ответить
Міністром оборони поставлять, не сумнівайтеся в можливостях зеленої влади
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24.04.2022 10:32 Ответить
На бочку с порохом привязать-пущай полетает!
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24.04.2022 09:57 Ответить
Неправильно объявлено подозрение, нужно исправлять эту процессуальную ошибку,- объявлять подозрение нужно через повешанье, предварительно дав перед этим откушать подозреваемому собственные поджаренные яйца 🤔🧐😁😝😝😝😝😝🤪😜
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24.04.2022 09:58 Ответить
Повесить мразь публично где-то в Чернигове на площади!!!!
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24.04.2022 09:58 Ответить
ніхто його не доганяв, то воно прийшло до чоловіка в двір та закололо того вилами. Таких сволочєй перед обміном тра' місяць тримати в рудому лісі
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24.04.2022 09:59 Ответить
Повесить тварь!!
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24.04.2022 10:00 Ответить
Нужно всё-таки объявлять подозрение через повешанье, - так будет эффективнее и доходчивее для других рашкостанских летунов 😝😝😝😝🤪😜
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24.04.2022 10:01 Ответить
Расстрелять гниду!
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24.04.2022 10:01 Ответить
правовий принцип - не можна судити за один злочин двічі. Якщо зараз печерський суд дасть цьому пілоту рік условно, то Гаага не прийме справу до розгляду, чи не так?
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24.04.2022 10:02 Ответить
Какая гаага , нет никакой Гааги, кого когда она осудила
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24.04.2022 10:17 Ответить
...нарешті, а то грішним ділом подумав, що "не побачуть складу злочину-просто виконував наказ"...
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24.04.2022 10:04 Ответить
Він ще й людину вбив, яка намагалася його затримати.
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24.04.2022 10:10 Ответить
Він ще й людину вбив, яка хотіла його затримати.
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24.04.2022 10:12 Ответить
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24.04.2022 10:21 Ответить
Показовий розстрiл
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24.04.2022 10:29 Ответить
Вирок: По-плечова ампутація обох рук, половинне обрізання язика, кастрація і звільнення з під варти! Ми ж не рашисти-садюги якісь!
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24.04.2022 10:30 Ответить
А хтось пам'ятає, хто такий цемах? І де він?
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24.04.2022 10:34 Ответить
Цю тварину потрібно скинути з літака на орків замість бімби.
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24.04.2022 10:41 Ответить
Непогана думка...Втім дозволю собі її трохи "покривіативіти"))) - скинути на кацапів РАЗОМ з бомбою. Думаю так краще.
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24.04.2022 11:19 Ответить
Уже давно должен работать на восстановление Украины
А мы только собираемся судить
Лет десять не меньше /а не даром есть хлеб /
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24.04.2022 10:41 Ответить
Уже давно должен работать на восстановление украины
И лет десять не меньше
А МВД все собираемся судить /а он даром пугает хлеб/
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24.04.2022 10:44 Ответить
Хотелось бы увидеть как он дёргается "от радости" на электрическом стуле...
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24.04.2022 10:53 Ответить
и сошел третий ангел и имя ему сатана- и украл он шиколадку в атб..не..ну значит бомбежка..
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24.04.2022 10:58 Ответить
Він офіційно з громадянства України не вийшов7
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24.04.2022 11:00 Ответить
Он еще подаст аппеляцию , и выиграет суд... слов нет...
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24.04.2022 11:20 Ответить
2045 год. пилот красноярцев взят под стражу окончательно.
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24.04.2022 11:44 Ответить
правоохоронці два місяці долбілісь в носі і нарешті - "порєшалі тєму"..
профуратура, ваша "оперативність" просто заворожує.. нещасна Україна з такими zе спецами..(
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24.04.2022 14:02 Ответить
Що таке УФЗАБ-500 та УФАБ 250-270, навєйшиє нєімєющієаналагав?
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24.04.2022 14:20 Ответить
Підозра, млять .. як же вони ціми підозрами дістали, наче тут є якісь варианти ще, що ця істота випадково затримана. Це ворожий пілот, котрий бомбив міста і це факт, котрий не потребує доказів
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24.04.2022 15:03 Ответить
 
 