Збитому російському пілоту Красноярцеву, який бомбардував Чернігів, повідомлено про підозру
Російському пілоту СУ-34 Олександру Красноярцеву, який бомбардував Чернігів і був затриманий у місті після збиття літака на початку березня, оголосили про підозру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
Підозру підписали старший слiдчий в особливо важливих справах слiдчого вiддiлу Управлiння СБ майор юстицiї Олександр Щербатенко за погодження з прокурором у кримiнальному провадженнi - начальником вiддiлу Чернігівської прокуратури Артемом Диким.
Зазначено, що Олександр Красноярцев з мотивiв безумовного виконання отриманих бойових наказiв вiйськового керiвництва РФ та з метою вчинення нападiв на цивiльне населення здійснював бомбардування на території України, зокрема цивільних об’єктів, авіабомбами "УФЗАБ-500", "УФАБ 250-270", "ФАБ-50".
Нагадаємо, 5 березня Збройні сили України над Черніговом збили літак, яким керував Красноярцев. Інший льотчик загинув. Красноярцев зізнався, що після того, як катапультувався з підбитого літака, убив цивільного, який намагався його наздогнати.
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Бабця розказувала що німецькі генерали аисіли після війни на Красній Площі в Чернігові. Чекаємо на суд в звільненому Маріуполі
Бо знаючи таланти нашої прокуратури, яка не змогла Штепу засадити, цього чувирлу ще й випустять.
А мы только собираемся судить
Лет десять не меньше /а не даром есть хлеб /
И лет десять не меньше
А МВД все собираемся судить /а он даром пугает хлеб/
профуратура, ваша "оперативність" просто заворожує.. нещасна Україна з такими zе спецами..(