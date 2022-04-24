УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6807 відвідувачів онлайн
Новини Війна
19 068 55

Збитому російському пілоту Красноярцеву, який бомбардував Чернігів, повідомлено про підозру

красноярцев

Російському пілоту СУ-34 Олександру Красноярцеву, який бомбардував Чернігів і був затриманий у місті після збиття літака на початку березня, оголосили про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Підозру підписали старший слiдчий в особливо важливих справах слiдчого вiддiлу Управлiння СБ майор юстицiї Олександр Щербатенко за погодження з прокурором у кримiнальному провадженнi - начальником вiддiлу Чернігівської прокуратури Артемом Диким. 

Зазначено, що Олександр Красноярцев з мотивiв безумовного виконання отриманих бойових наказiв вiйськового керiвництва РФ та з метою вчинення нападiв на цивiльне населення здійснював бомбардування на території України, зокрема цивільних об’єктів, авіабомбами "УФЗАБ-500", "УФАБ 250-270", "ФАБ-50".

Нагадаємо, 5 березня Збройні сили України над Черніговом збили літак, яким керував Красноярцев. Інший льотчик загинув. Красноярцев зізнався, що після того, як катапультувався з підбитого літака, убив цивільного, який намагався його наздогнати.

Також читайте: Літаки бомблять українські міста некерованими авіабомбами вільного падіння, - збитий окупант Красноярцев. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17502) літак (2912) Чернігів (789) бомбардування (337)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+34
Твари не имеют права ходить по земле.
показати весь коментар
24.04.2022 09:44
+29
Оце тільки повідомили? Шо до цього часу ще були якісь вагання?
показати весь коментар
24.04.2022 09:49
+19
А чому ще не винесли цій падлі вирок за законами воєнного часу? Будемо на цю мразь тратити гроші платників податків?
показати весь коментар
24.04.2022 09:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Твари не имеют права ходить по земле.
показати весь коментар
24.04.2022 09:44 Відповісти
Застрелить.... при попытке к бегству.
показати весь коментар
24.04.2022 11:30 Відповісти
Його ще не обміняли?
показати весь коментар
24.04.2022 09:47 Відповісти
Оце тільки повідомили? Шо до цього часу ще були якісь вагання?
показати весь коментар
24.04.2022 09:49 Відповісти
Ононіровали на бєлорасєйско-стамбульський переговоро-договорняк. А по серйозному- яке ж воно все недолуге - отой силовий правоохоронний блок. Що прокуратура,, що поліція особливо в тилових областях
показати весь коментар
24.04.2022 10:28 Відповісти
Я думаю з ним паяльничком спілкувалися, можливо ще американці з ним поспілкувалися стосовно Сирії
показати весь коментар
24.04.2022 10:35 Відповісти
живой?((((((
показати весь коментар
24.04.2022 09:49 Відповісти
Оце тільки повідомили? До цього часу ще були якісь вагання?
показати весь коментар
24.04.2022 09:50 Відповісти
Да здравствует наш суд, самый печерский суд в мире...
показати весь коментар
24.04.2022 11:26 Відповісти
живий?(((
показати весь коментар
24.04.2022 09:51 Відповісти
Їх було двоє- один погано катапультувався і розбився об дах приватного сектору. А цей що вижив- ще тікав від мужика з вилами, і застрелив його- думав що зможе втікти
показати весь коментар
24.04.2022 09:57 Відповісти
Ні, все вірно. Саме цей Красноярцев застрелив одного з двох цивільних чернігівців, які намагались його затримати. Одного застрелив, а від іншого отримав лопатою по пиці.
показати весь коментар
24.04.2022 11:01 Відповісти
Перепрошую. Над чернігівським районом Олександрівка кількома днями раніше був збитий теж орколітун і ніби його зачовпли місцеві .
показати весь коментар
24.04.2022 11:01 Відповісти
Я пам"ятаю що чоловіка з вилами застрілив літун-підполковник а не цей майор касноярцев.Другий капітан кріволапов знайдений двохсотим. Збили їх 5 березня над чернігівським районом Забарівка.Ще пригадую чернігівчанин Яр Холодний про це розповідав.
показати весь коментар
24.04.2022 10:52 Відповісти
Військових злочинців має судити військовий трибунал.
показати весь коментар
24.04.2022 09:51 Відповісти
А чому ще не винесли цій падлі вирок за законами воєнного часу? Будемо на цю мразь тратити гроші платників податків?
показати весь коментар
24.04.2022 09:52 Відповісти
Ібать! А яка застава повідомили?
показати весь коментар
24.04.2022 09:54 Відповісти
На фото у пєтуха зуб болит чели. Страховка есть ?
показати весь коментар
24.04.2022 09:56 Відповісти
********...............
показати весь коментар
24.04.2022 09:54 Відповісти
Я думал этого ****** уже отдали. Срок - тюрьма- свидетельства в Гааге- смерть в тюрьме.
показати весь коментар
24.04.2022 09:54 Відповісти
********......
показати весь коментар
24.04.2022 09:55 Відповісти
Цирк.
показати весь коментар
24.04.2022 09:55 Відповісти
Ви б бачили як вони кружляли безкарно над містом і обирали цілі...
Бабця розказувала що німецькі генерали аисіли після війни на Красній Площі в Чернігові. Чекаємо на суд в звільненому Маріуполі
показати весь коментар
24.04.2022 09:55 Відповісти
Краще віддали б чернігівській самообороні, вони б йому повідомили про підозру...
Бо знаючи таланти нашої прокуратури, яка не змогла Штепу засадити, цього чувирлу ще й випустять.
показати весь коментар
24.04.2022 09:56 Відповісти
Міністром оборони поставлять, не сумнівайтеся в можливостях зеленої влади
показати весь коментар
24.04.2022 10:32 Відповісти
На бочку с порохом привязать-пущай полетает!
показати весь коментар
24.04.2022 09:57 Відповісти
Неправильно объявлено подозрение, нужно исправлять эту процессуальную ошибку,- объявлять подозрение нужно через повешанье, предварительно дав перед этим откушать подозреваемому собственные поджаренные яйца 🤔🧐😁😝😝😝😝😝🤪😜
показати весь коментар
24.04.2022 09:58 Відповісти
Повесить мразь публично где-то в Чернигове на площади!!!!
показати весь коментар
24.04.2022 09:58 Відповісти
ніхто його не доганяв, то воно прийшло до чоловіка в двір та закололо того вилами. Таких сволочєй перед обміном тра' місяць тримати в рудому лісі
показати весь коментар
24.04.2022 09:59 Відповісти
Повесить тварь!!
показати весь коментар
24.04.2022 10:00 Відповісти
Нужно всё-таки объявлять подозрение через повешанье, - так будет эффективнее и доходчивее для других рашкостанских летунов 😝😝😝😝🤪😜
показати весь коментар
24.04.2022 10:01 Відповісти
Расстрелять гниду!
показати весь коментар
24.04.2022 10:01 Відповісти
правовий принцип - не можна судити за один злочин двічі. Якщо зараз печерський суд дасть цьому пілоту рік условно, то Гаага не прийме справу до розгляду, чи не так?
показати весь коментар
24.04.2022 10:02 Відповісти
Какая гаага , нет никакой Гааги, кого когда она осудила
показати весь коментар
24.04.2022 10:17 Відповісти
...нарешті, а то грішним ділом подумав, що "не побачуть складу злочину-просто виконував наказ"...
показати весь коментар
24.04.2022 10:04 Відповісти
Він ще й людину вбив, яка намагалася його затримати.
показати весь коментар
24.04.2022 10:10 Відповісти
Він ще й людину вбив, яка хотіла його затримати.
показати весь коментар
24.04.2022 10:12 Відповісти
показати весь коментар
24.04.2022 10:21 Відповісти
Показовий розстрiл
показати весь коментар
24.04.2022 10:29 Відповісти
Вирок: По-плечова ампутація обох рук, половинне обрізання язика, кастрація і звільнення з під варти! Ми ж не рашисти-садюги якісь!
показати весь коментар
24.04.2022 10:30 Відповісти
А хтось пам'ятає, хто такий цемах? І де він?
показати весь коментар
24.04.2022 10:34 Відповісти
Цю тварину потрібно скинути з літака на орків замість бімби.
показати весь коментар
24.04.2022 10:41 Відповісти
Непогана думка...Втім дозволю собі її трохи "покривіативіти"))) - скинути на кацапів РАЗОМ з бомбою. Думаю так краще.
показати весь коментар
24.04.2022 11:19 Відповісти
Уже давно должен работать на восстановление Украины
А мы только собираемся судить
Лет десять не меньше /а не даром есть хлеб /
показати весь коментар
24.04.2022 10:41 Відповісти
Уже давно должен работать на восстановление украины
И лет десять не меньше
А МВД все собираемся судить /а он даром пугает хлеб/
показати весь коментар
24.04.2022 10:44 Відповісти
Хотелось бы увидеть как он дёргается "от радости" на электрическом стуле...
показати весь коментар
24.04.2022 10:53 Відповісти
и сошел третий ангел и имя ему сатана- и украл он шиколадку в атб..не..ну значит бомбежка..
показати весь коментар
24.04.2022 10:58 Відповісти
Він офіційно з громадянства України не вийшов7
показати весь коментар
24.04.2022 11:00 Відповісти
Он еще подаст аппеляцию , и выиграет суд... слов нет...
показати весь коментар
24.04.2022 11:20 Відповісти
2045 год. пилот красноярцев взят под стражу окончательно.
показати весь коментар
24.04.2022 11:44 Відповісти
правоохоронці два місяці долбілісь в носі і нарешті - "порєшалі тєму"..
профуратура, ваша "оперативність" просто заворожує.. нещасна Україна з такими zе спецами..(
показати весь коментар
24.04.2022 14:02 Відповісти
Що таке УФЗАБ-500 та УФАБ 250-270, навєйшиє нєімєющієаналагав?
показати весь коментар
24.04.2022 14:20 Відповісти
Підозра, млять .. як же вони ціми підозрами дістали, наче тут є якісь варианти ще, що ця істота випадково затримана. Це ворожий пілот, котрий бомбив міста і це факт, котрий не потребує доказів
показати весь коментар
24.04.2022 15:03 Відповісти
 
 