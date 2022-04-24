Збитому російському пілоту Красноярцеву, який бомбардував Чернігів, повідомлено про підозру

Російському пілоту СУ-34 Олександру Красноярцеву, який бомбардував Чернігів і був затриманий у місті після збиття літака на початку березня, оголосили про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Підозру підписали старший слiдчий в особливо важливих справах слiдчого вiддiлу Управлiння СБ майор юстицiї Олександр Щербатенко за погодження з прокурором у кримiнальному провадженнi - начальником вiддiлу Чернігівської прокуратури Артемом Диким.

Зазначено, що Олександр Красноярцев з мотивiв безумовного виконання отриманих бойових наказiв вiйськового керiвництва РФ та з метою вчинення нападiв на цивiльне населення здійснював бомбардування на території України, зокрема цивільних об’єктів, авіабомбами "УФЗАБ-500", "УФАБ 250-270", "ФАБ-50".

Нагадаємо, 5 березня Збройні сили України над Черніговом збили літак, яким керував Красноярцев. Інший льотчик загинув. Красноярцев зізнався, що після того, як катапультувався з підбитого літака, убив цивільного, який намагався його наздогнати.

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