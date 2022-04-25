В Винницкой области прогремело несколько взрывов, - ОВА

В Винницкой ОВ сообщили, что на территории области прогремели несколько взрывов.

Об этом рассказали в Винницком горсовете, передает Цензор.НЕТ.

"Как сообщили в Винницкой областной военной администрации, на территории области прозвучало несколько взрывов. Напомним! Никаких фото с мест происшествия! Сохраняем спокойствие и остаемся в укрытиях!" – говорится в сообщении.

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СМИ со ссылкой на сообщения очевидцев пишут, что раздались три взрыва в Жмеринке (или поблизости).

"Взрывы люди услышали примерно в 8:20. Также они сообщили, что в той стороне, откуда раздались взрывы, несмотря на пасмурную погоду было видно, что поднимается дым", - говорится в сообщении.