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Новости Война
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В Винницкой области прогремело несколько взрывов, - ОВА

жмеринка

В Винницкой ОВ сообщили, что на территории области прогремели несколько взрывов.

Об этом рассказали в Винницком горсовете, передает Цензор.НЕТ.

"Как сообщили в Винницкой областной военной администрации, на территории области прозвучало несколько взрывов. Напомним! Никаких фото с мест происшествия! Сохраняем спокойствие и остаемся в укрытиях!" – говорится в сообщении.

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СМИ со ссылкой на сообщения очевидцев пишут, что раздались три взрыва в Жмеринке (или поблизости).

"Взрывы люди услышали примерно в 8:20. Также они сообщили, что в той стороне, откуда раздались взрывы, несмотря на пасмурную погоду было видно, что поднимается дым", - говорится в сообщении.

Винницкая область (1037) обстрел (27351) Жмеринка (13)


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Падло касабське не зупиниться, поки небуде знищено.
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Слава нації
Смерть москалям
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25.04.2022 09:28 Ответить
Як почалась повітряна в 7.21, так і не скасовували.
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25.04.2022 09:28 Ответить
Дані не повідомляємо, але фото Жмеринка в наявності. Там не здоровий жд вузол? А то читаєш про удари по Кременчуку і думаєш,невже міста не знають де місця ураження. Тримайтесь і бережіть Україну
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25.04.2022 09:32 Ответить
Кацапи, угомоніться! За кожний вибух ви платитимете репараціями, за кожень день війни життями солдатів (хоча тих вам не шкода, як видно). Слава збройним Силам України! Смерть рашистам!
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25.04.2022 09:45 Ответить
Орда діє точно так, як і тисячу років назад. Сцикливо, близько підходити бояться, луплять здалеку. Що прикро, що ті ракети ми їм передали для нашого захисту, передали і стратегічні бомбардувальники ТУ95, які базувалися в Полтаві і розробки "ядерних" ракет проводилася в Дніпрі ще при радянському союзі. Фактично ми дали ракети в руки ворогу, який нас знищує. Але ми і це вистоїмо, і точно знищимо ворога, який здохне в Херсонських степах, на березі Чорного моря і серед Донбаських териконів. Московія на протязі 3-х років розпадеться і таким чином зникне назавжди імперія зла і початок цьому йде від нас, від українців, від нащадків русинів і козаків.
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25.04.2022 09:47 Ответить
 
 