На Вінниччині пролунало кілька вибухів, - ОВА

У Вінницькій ОВА повідомили, що на території області пролунало кілька вибухів.

Про це розповіли у Вінницькій міськраді, передає Цензор.НЕТ.

"Як повідомили у Вінницькій обласній військовій адміністрації, на території області пролунало кілька вибухів. Нагадаємо! Жодних фото з місць події! Зберігаємо спокій і залишаємось в укриттях!" - йдеться у повідомленні.

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ЗМІ з посиланням на повідомлення очевидців пишуть, що пролунали три вибухи у Жмеринці (або поблизу).

"Вибухи люди почули приблизно о 8:20. Також вони повідомили, що в тій стороні, звідки пролунали вибухи, попри похмуру погоду було видно, що піднімається дим", - йдеться у повідомленні.