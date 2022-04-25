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Новини Війна
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На Вінниччині пролунало кілька вибухів, - ОВА

жмеринка

У Вінницькій ОВА повідомили, що на території області пролунало кілька вибухів.

Про це розповіли у Вінницькій міськраді, передає Цензор.НЕТ.

"Як повідомили у Вінницькій обласній військовій адміністрації, на території області пролунало кілька вибухів. Нагадаємо! Жодних фото з місць події! Зберігаємо спокій і залишаємось в укриттях!" - йдеться у повідомленні.

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ЗМІ з посиланням на повідомлення очевидців пишуть, що пролунали три вибухи у Жмеринці (або поблизу).

"Вибухи люди почули приблизно о 8:20. Також вони повідомили, що в тій стороні, звідки пролунали вибухи, попри похмуру погоду було видно, що піднімається дим", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

Вінницька область (1018) обстріл (28672) Жмеринка (13)


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Падло касабське не зупиниться, поки небуде знищено.
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Слава нації
Смерть москалям
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25.04.2022 09:28 Відповісти
Як почалась повітряна в 7.21, так і не скасовували.
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25.04.2022 09:28 Відповісти
Дані не повідомляємо, але фото Жмеринка в наявності. Там не здоровий жд вузол? А то читаєш про удари по Кременчуку і думаєш,невже міста не знають де місця ураження. Тримайтесь і бережіть Україну
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25.04.2022 09:32 Відповісти
Кацапи, угомоніться! За кожний вибух ви платитимете репараціями, за кожень день війни життями солдатів (хоча тих вам не шкода, як видно). Слава збройним Силам України! Смерть рашистам!
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25.04.2022 09:45 Відповісти
Орда діє точно так, як і тисячу років назад. Сцикливо, близько підходити бояться, луплять здалеку. Що прикро, що ті ракети ми їм передали для нашого захисту, передали і стратегічні бомбардувальники ТУ95, які базувалися в Полтаві і розробки "ядерних" ракет проводилася в Дніпрі ще при радянському союзі. Фактично ми дали ракети в руки ворогу, який нас знищує. Але ми і це вистоїмо, і точно знищимо ворога, який здохне в Херсонських степах, на березі Чорного моря і серед Донбаських териконів. Московія на протязі 3-х років розпадеться і таким чином зникне назавжди імперія зла і початок цьому йде від нас, від українців, від нащадків русинів і козаків.
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25.04.2022 09:47 Відповісти
 
 