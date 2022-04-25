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Интеграция в европейскую энергосистему позволяет привлекать дополнительные инвестиции в Украину, - ДТЭК

дтек

После синхронизации с ENTSO-E Украина стала частью европейской энергосистемы, позволяющей перейти к интеграции рынков. Это в свою очередь позволит Украине свободно торговать энергоресурсами с Европой и привлекать значительные инвестиции в украинскую энергетику.

Об этом заявили в компании ДТЭК Рината Ахметова, передает Цензор.НЕТ.

"Украина уже стала частью европейской энергосистемы - это единственная система от Португалии и Испании до Донецкой и Луганской областей. Мы полностью интегрированы в европейскую систему, а это позволяет перейти к интеграции рынков. Украина сможет вместе с европейцами свободно торговать энергоресурсами, что будет стимулировать конкуренцию и поможет привлекать инвестиции. Я уверен, что после победы Украины, благодаря интеграции в европейский рынок, мы должны увидеть значительные инвестиции в украинскую энергетику", - сказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук во время пресс-брифинга во львовском медиа-центре 22 апреля.

Наибольший потенциал для привлечения инвестиций имеет украинский сектор возобновляемой энергетики.

На сегодняшний день установленная мощность солнечных и ветроэлектростанций в Украине составляет около 8,9 ГВт, из которых 1 ГВт – предприятия ДТЭК. Потенциально сектор ВДЭ можно увеличить до 20 ГВт установленной мощности. Увеличение инвестиций в сектор возобновляемой энергетики позволит Украине производить дополнительные объемы электроэнергии, которую можно направить на экспорт в Европу, взамен российским энергоресурсам.

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"Европейцам на фоне уменьшения зависимости от российской нефти, газа и угля нужна дополнительная энергия, и она должна быть чистой, и мы как Украина можем это обеспечить", - подчеркнул Сахарук.

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Якщо є енергія в Україні, то чому її у бульбашів закупляли.
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25.04.2022 18:07 Ответить
"это не то о чем вы подумали"
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25.04.2022 19:22 Ответить
10 танкеров с нефтью брент идут из Абу-Даби в Британию. Началось.
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25.04.2022 18:14 Ответить
 
 