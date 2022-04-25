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Новини
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Інтеграція в європейську енергосистему дає можливість залучати додаткові інвестиції в Україну, - ДТЕК

дтек

Після синхронізації з ENTSO-E Україна стала частиною європейської енергосистеми, що дозволить перейти до інтеграції ринків. Це в свою чергу дасть можливість Україні вільно торгувати енергоресурсами з Європою та залучати значні інвестиції в українську енергетику.

Про це заявили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна вже стала частиною європейської енергосистеми - це єдина система від Португалії та Іспанії до Донецької та Луганської областей. Ми повністю інтегровані в європейську систему, а це дає можливість перейти до інтеграції ринків. Україна зможе разом з європейцями вільно торгувати енергоресурсами, що стимулюватиме конкуренцію та допоможе залучати інвестиції. Я певен, що після перемоги України, завдяки інтеграції в європейський ринок, ми маємо побачити значні інвестиції в українську енергетику", - сказав виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук під час прес-брифінгу у львівському медіа-центрі 22 квітня.

Найбільший потенціал для залучення інвестицій має український сектор відновлюваної енергетики.

На сьогодні встановлена потужність сонячних та вітроелектростанцій в Україні складає близько 8,9 ГВт, з яких 1 ГВт – підприємства ДТЕК. Потенційно, сектор ВДЕ можна збільшити до 20 ГВт встановленої потужності. Збільшення інвестицій у сектор відновлюваної енергетики дозволить Україні виробляти додаткові обсяги електроенергії, яку можна спрямувати на експорт в Європу, на заміну російським енергоресурсам.

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"Європейцям на тлі зменшення залежності від російської нафти, газу та вугілля потрібна додаткова енергія і вона має бути чистою, і ми як Україна можемо це забезпечити", - наголосив Сахарук.

Автор: 

енергетика (2601) ДТЕК (1982)


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Якщо є енергія в Україні, то чому її у бульбашів закупляли.
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25.04.2022 18:07 Відповісти
"это не то о чем вы подумали"
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25.04.2022 19:22 Відповісти
10 танкеров с нефтью брент идут из Абу-Даби в Британию. Началось.
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25.04.2022 18:14 Відповісти
 
 