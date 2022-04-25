В Одессе слышны взрывы
Вечером 25 апреля в городе Одесса слышны взрывы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил Алексей Гончаренко.
Он отметил: "В Одессе взрывы".
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Насправді ще одну ракету завернули в море.
До речі - засрали ці орки наше море всяким гімном... вони його копали, падли?