В Одессе слышны взрывы

Вечером 25 апреля в городе Одесса слышны взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил Алексей Гончаренко.

Он отметил: "В Одессе взрывы".

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