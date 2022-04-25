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В Одессе слышны взрывы

одеса,обстріл

Вечером 25 апреля в городе Одесса слышны взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил Алексей Гончаренко.

Он отметил: "В Одессе взрывы".

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взрыв (6772) Одесса (7901) Гончаренко (535)


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Свинособаки все рушат..вот точно говорят, дай свинье роги - людей поколит
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25.04.2022 21:13 Ответить
https://m.facebook.com/groups/smihovigimalka/permalink/1456795331412780/?sfnsn=scwspwa&ref=share
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25.04.2022 21:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5A1DK23gBYA
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25.04.2022 22:05 Ответить
Льоша дристанув...

Насправді ще одну ракету завернули в море.

До речі - засрали ці орки наше море всяким гімном... вони його копали, падли?
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26.04.2022 00:48 Ответить
 
 