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У Одесі чути вибухи
Ввечері 25 квітня в місті Одеса чути вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив Олексій Гончаренко.
Він зазначив: "У Одесі вибухи".
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Насправді ще одну ракету завернули в море.
До речі - засрали ці орки наше море всяким гімном... вони його копали, падли?