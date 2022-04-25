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У Одесі чути вибухи

одеса,обстріл

Ввечері 25 квітня в місті Одеса чути вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив Олексій Гончаренко.

Він зазначив: "У Одесі вибухи". 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про обстріл Одеси: "Подонки вонючие". ВIДЕО

Автор: 

вибух (4484) Одеса (5476) Гончаренко Олексій (488)


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Свинособаки все рушат..вот точно говорят, дай свинье роги - людей поколит
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25.04.2022 21:13 Відповісти
https://m.facebook.com/groups/smihovigimalka/permalink/1456795331412780/?sfnsn=scwspwa&ref=share
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25.04.2022 21:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5A1DK23gBYA
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25.04.2022 22:05 Відповісти
Льоша дристанув...

Насправді ще одну ракету завернули в море.

До речі - засрали ці орки наше море всяким гімном... вони його копали, падли?
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26.04.2022 00:48 Відповісти
 
 