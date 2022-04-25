У Одесі чути вибухи

Ввечері 25 квітня в місті Одеса чути вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив Олексій Гончаренко.

Він зазначив: "У Одесі вибухи".

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