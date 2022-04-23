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Новини Відео Війна
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Зеленський про обстріл Одеси: "Подонки вонючие". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський прокоментував обстріл Одеси російськими окупантами.

Про це він повідомив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"8 людей померли. 18 чи 20 поранено. Дитині 3 місяці, помер. Дитину вбили трьохмісячну. Війна розпочалася тоді, коли цій дитині був 1 місяць. Уявляєте, що це відбувається? Покидьки смердючі. Інших слів немає. Просто покидьки", - сказав глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рятувальники ліквідували пожежу в одеській багатоповерхівці, яка виникла внаслідок обстрілу російськими окупантами, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (23927) обстріл (28633) Одеса (5472)


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Топ коментарі
+48
Я надеюсь, одесские любители руцкого мира,таскающие цветочки на место прожаренным в доме профсоюзов свинособакам с воплями "фошизды людей сожгли", будут мобилизированны по законам военного времени и отправлены разбирать завалы от дружественного огня настоящих фашистов?
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23.04.2022 20:57
+31
УВИДЕЛ ВОНЮЧЕГО КАЦАПСКОГО ПОДОНКА , УБЕЙ ТВАРЮКУ НЕ РАЗДУМЫВАЯ ,ЕСЛИ МОЖЕШЬ УБИТЬ МЕДЛЕННО ,УБЕЙ МЕДЛЕННО , НО УБЕЙ !!!!
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23.04.2022 20:58
+27
Ну що, я думаю, зникло бажання до переговорів?! Та всяким домовленістям
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23.04.2022 20:56
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Крысы вонючие со своими ракетами
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23.04.2022 20:51 Відповісти
ну так і далі загляни в дупу хублу а єрмак штопаний підсвітить!!!!
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23.04.2022 20:52 Відповісти
Суки.....
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23.04.2022 20:52 Відповісти
Если я уйду раньншея вас Буду ждать ВСЕХ УРОДОВ.
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23.04.2022 20:55 Відповісти
тут сложно не согласиться
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23.04.2022 20:56 Відповісти
Ну що, я думаю, зникло бажання до переговорів?! Та всяким домовленістям
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23.04.2022 20:56 Відповісти
Ты дебил или косишь под дебила?
Зеленський про переговори з РФ: Найактуальніші питання - гарантії безпеки і нейтральність, доля Донбасу та Криму. Все інше - політичні понти Джерело:
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23.04.2022 21:24 Відповісти
Тема переговоров твоего Зелупы только сдать Украину
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23.04.2022 21:26 Відповісти
Я надеюсь, одесские любители руцкого мира,таскающие цветочки на место прожаренным в доме профсоюзов свинособакам с воплями "фошизды людей сожгли", будут мобилизированны по законам военного времени и отправлены разбирать завалы от дружественного огня настоящих фашистов?
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23.04.2022 20:57 Відповісти
Была там сегодня... после(((

зачем пишу? не знаю... хочется кричать?,нет - орать

слышала, потом видела след ракеты... потом увидела ЭТО... завтра пойду на кладбище к родителям - осколки вроде там упали(((
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23.04.2022 21:10 Відповісти
Нема вже їх в Одесі!

Ну майже нема!

Перевиховались - практично всі!

Для мене показником була розмова з однією молодою знайомою, яка десь за тиждень до війни мені розповідала про те, що "У всьому винувата Америка, а ми один нарот, і повинні бути разом...", а тиждень тому раптом при зустрічі каже "Ну тепер я точно можу сказати "Слава Україні, і "Слава захисникам Маріуполя!"

"Куля багато що змінює в голові, навіть якщо попадає в дупу!"
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23.04.2022 21:14 Відповісти
Я бы не был так уверен.
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23.04.2022 21:51 Відповісти
Разбомбили кладбище. У меня там лежат родители и бабушка. Не знаю, целы памятники или как? Только узнала об этом преступлении. Любители рус. мира пусть получат сполна! Догадываетесь сколько в Одессе восстановить могилу и памятник?
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23.04.2022 21:16 Відповісти
УВИДЕЛ ВОНЮЧЕГО КАЦАПСКОГО ПОДОНКА , УБЕЙ ТВАРЮКУ НЕ РАЗДУМЫВАЯ ,ЕСЛИ МОЖЕШЬ УБИТЬ МЕДЛЕННО ,УБЕЙ МЕДЛЕННО , НО УБЕЙ !!!!
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23.04.2022 20:58 Відповісти
Кацапами рулит кремль, а в кремле кацапов нет.
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23.04.2022 21:48 Відповісти
Это не война, а террор обычных граждан страны.
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23.04.2022 20:58 Відповісти
Готов воевать до последнего Украинца? Сидя в Испании?
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23.04.2022 21:27 Відповісти
А Володя молодець, принаймні зараз.
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23.04.2022 21:00 Відповісти
Аккуратнее со словами. А то дорогие партнёры по переговорам обидятся.
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23.04.2022 21:00 Відповісти
я не знаю, чому попередня влада не хотіла спинити війну (с) подонок вонючий
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23.04.2022 21:00 Відповісти
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23.04.2022 21:25 Відповісти
Самое еще отвратительно, что в это не верит простое кацапье, они думают, что у них особые ракеты убивают только бандеровцев, я сегодня пытался об этом рассказать, но мрак полный
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23.04.2022 21:01 Відповісти
Там зашторено напрочь
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23.04.2022 21:04 Відповісти
кацапы не люди разговаривать с ними как с людьми не имеет смысла никого. они все понимают будут все равно спорить и мычать чтото в ответ потому что альтернатива - признание что они ублюдки. а многие в глубине их ублюдочной души радуются и считают что так и надо
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24.04.2022 03:56 Відповісти
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
Слава нації
Смерть москалям
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23.04.2022 21:05 Відповісти
Вова, рашо-подонків не треба нюхати. Їх треба їбошити.
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23.04.2022 21:05 Відповісти
Я думаю украинцев будут бомбить до тех пор, пока украинцы не начнут бомбить российские города
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23.04.2022 21:06 Відповісти
а тама и бомбить нечего, 120 км откольца, ночное говнецо с ведра утром выбрасывают через окно, загугли если не веришь!
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23.04.2022 21:15 Відповісти
Это если штаты дадут нам ракеты большого радиуса действия типа томагавков ведь свои мы раше отдали
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23.04.2022 21:18 Відповісти
***** смердючі!
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23.04.2022 21:06 Відповісти
Зеля, ты же хочешь с етими падонками вонючими подписать мир да еще взять их в гаранты безопасности. Зеля, ты же понимаешь или нет что мир ето ударить с етими подонками вонючими по рукам и простить то что было и поцеловаться в засос. Именно в засос ты хочешь поцеловать мразей убивших уже около 50тыс. украинцев.
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23.04.2022 21:07 Відповісти
Это все в прошлом.
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23.04.2022 21:15 Відповісти
Не бреши..."бух..галтер "
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23.04.2022 21:20 Відповісти
Це ж якась падла за 3 тис км навмання ткнула пальцем на будь-яку високоповерхівку у спальному районі Одесі, це ж дорога високоточна ракета була, це запускали точно по цьому дому!
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23.04.2022 21:12 Відповісти
Хуже.
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23.04.2022 21:30 Відповісти
ты откуда вылез? под асфальтом прятался?
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23.04.2022 21:35 Відповісти
Hellis@13Hellis_13

Чем больше ******** на фронте и чем больше всплывает о действиях ОПГ Зеленского, тем интенсивнее власть разгоняет тему Порошенко, пытаясь выехать на ней, как на "белом коне". Типа, в 2019 м же получилось развести толпу, так чего не попробовать ещё раз.
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23.04.2022 21:47 Відповісти
На раше говорят что надо переходить к ударам по жд инфраструктуре,дорогам в Западной Украине .
И как с ними вести переговоры я хз.
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23.04.2022 21:14 Відповісти
Все правильно сказав. Ось тільки свинособачою мовою. То до кого ж він звертався? Ну ніяк до зе не дійде що державний службовець повинен назавжди забути кацапський суржик!
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23.04.2022 21:14 Відповісти
ПутинХуйло ребёнок трёх месяцев(не один за всё время)твоего дыбильного мозга!!!погибают!!!ты путин мразь!!!дерьмо говно и Т.П.!ЭТОГО НЕ ИЗБЕЖАТЬ!!!ТВОИ ОТПРЫСКИ ОТВЕТЯТ ПОВЕРЬ!!!ИХ НАЙДЁТ ВРЕМЯ!!!И БАНДЕРОВЦЫ!!!!!!!!!
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23.04.2022 21:15 Відповісти
Скоро святое для орков 2-е мая, Юг держись
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23.04.2022 21:16 Відповісти
Міноборони Росії повідомляє, що її війська завдали ракетного удару по складу зі зброєю, яку США та європейські країни постачали українським військам під Одесою.
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23.04.2022 21:18 Відповісти
Это у них всегда такие отмазки
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23.04.2022 21:27 Відповісти
По словам Zибанутих это укроРейх своими ПВО попали в этажку ,а их калибры попадают строго в скопление западного оружия🤣🤣🤣🤣
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23.04.2022 21:22 Відповісти
зелох вонючий, ты же с ними договорняки собрался подписывать
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23.04.2022 21:31 Відповісти
Когда же ты поименно назовешь подонков?
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23.04.2022 21:50 Відповісти
Цікаво-чи багато прихильників "невінно убієнних" бандеровцями ватанів-припреться тепер другого травня до місця "барбекю"!
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23.04.2022 21:59 Відповісти
иного выхода,как разваливать рашку,нет...пока там будет сохраняться центральная власть-мы все время будем под угрозой.будут пускать ракеты с урала,с каспия,с волги-неважно откуда.
задача продержаться,пока штаты не удушат гниду экономически.
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23.04.2022 22:00 Відповісти
Если *********** одновременно по кремлю и бункеру подходящими девайсами, остальная Россия будет только рукоплескать: путин всех достал налогами и поборами - бедность надоела всем. Надо внятно объяснить: это не нападение - это избавление страны от неадеквата в президентском кресле.
Генералы побухтят для вида, но про себя облегчённо выдохнут: работа выполнена за них, никто больше не гонит их на бессмысленную войну. Даже если путин выживет, от его авторитета останутся жалкие остатки.
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23.04.2022 22:03 Відповісти
 
 