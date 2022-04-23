Зеленський про обстріл Одеси: "Подонки вонючие". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський прокоментував обстріл Одеси російськими окупантами.

Про це він повідомив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"8 людей померли. 18 чи 20 поранено. Дитині 3 місяці, помер. Дитину вбили трьохмісячну. Війна розпочалася тоді, коли цій дитині був 1 місяць. Уявляєте, що це відбувається? Покидьки смердючі. Інших слів немає. Просто покидьки", - сказав глава держави.

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