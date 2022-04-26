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Оккупанты пытаются активизировать воздушную разведку в Одесской области, - Братчук

братчук

В Одессе и области ночь прошла без вражеских обстрелов, при этом войска РФ активизировали попытки проводить разведку региона с воздуха, но несут потери - работает украинская противовоздушная оборона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом проинформировал в телеграм-канале спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Враг пытается активизировать и проводить интенсивную воздушную разведку на территории Одессы и Одесского региона. Но наши силы противовоздушной обороны наносят ему значительные потери", - рассказал он.

Спикер ОВА обратил внимание, что оккупанты, не имея никакого успеха в наступательных действиях на юге Украины, сейчас сконцентрировались на проведении информационно-психологических операций с целью вызвать у одесситов панику.

Братчук призвал сохранять бдительность и не поддаваться таким атакам.

"Что касается ситуации вокруг так называемого Приднестровья, то отмечаются провокационные действия местных коллаборационистов и российских оккупантов", - сообщил представитель ОВА.

Одесская область (3595) Братчук Сергей (107)


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Топ комментарии
+8
В Украину поставлена M142 HIMARS - американская реактивная система залпового огня. Дальность стрельбы - 500км. От Николаева до Крымского моста -400км. Ждём-с.

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26.04.2022 08:36
+7
Завдяки кучмі, в якого мертвечук був керівником адміністрації і підписався в куми путлеру. Порошенка приплітати безперспективно. Падлоляк може заспокоїтися.
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26.04.2022 08:44
+5
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26.04.2022 08:34
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26.04.2022 08:34 Ответить
Завдяки кучмі, в якого мертвечук був керівником адміністрації і підписався в куми путлеру. Порошенка приплітати безперспективно. Падлоляк може заспокоїтися.
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26.04.2022 08:44 Ответить
У Зеленского началась предвыборная кампания. Медведчук будет топить всех, кого прикажет Ермак. Зеленский витринный президент, вся власть у Ермака. Главное, чтобы он, Ермак, не подмял под себя военное руководство. Роль Зеленского сейчас, с выражением читать написанные ему тексты, вот это у него получается хорошо.
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26.04.2022 09:25 Ответить
Херово у него получается и тексты читать...
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26.04.2022 11:15 Ответить
Сам падальляк и работал на Януковича , а значит и на путлера !
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26.04.2022 09:28 Ответить
От пристали до нас, як таргани. Лізуть і лізуть.
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26.04.2022 08:36 Ответить
В Украину поставлена M142 HIMARS - американская реактивная система залпового огня. Дальность стрельбы - 500км. От Николаева до Крымского моста -400км. Ждём-с.

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26.04.2022 08:36 Ответить
пруф є? бо шось не можу знайти підтвердження
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26.04.2022 08:55 Ответить
Тебе и не надо знать ! В военторгге купили !!!
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26.04.2022 09:30 Ответить
тішить себе безпідставними вкидами така собі справа
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26.04.2022 11:36 Ответить
Це неправда, моста вже не було б, і аеродромів теж. Та ніхто його чіпати не буде, треба дати їм дорогу пакети вивозить. Аеродроми і ********** в першу чергу
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26.04.2022 08:56 Ответить
Дальность стрельбы до 300 км.. Но всё равно норм.
"Брянск-это Украина!"
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26.04.2022 10:24 Ответить
Зачем этим убогим разведка? Всё равно пузатый полковник приедет и скажет "ванькам" бежать в атаку. А куда и как...да пох.
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26.04.2022 08:40 Ответить
да ******* эти "птички" уже -летают над хутором через день сцуки, шо они высматривают ,плять , ну нету у нас туалетов в огороде, плять нет , все удобства в доме !
З.Ы. может кто знает чем их достать можно ?
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26.04.2022 10:32 Ответить
 
 