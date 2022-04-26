Окупанти намагаються активізувати повітряну розвідку в Одеській області, - Братчук

В Одесі та області ніч минула без ворожих обстрілів, при цьому війська РФ активізували спроби проводити розвідку регіону з повітря, але зазнають втрат - працює українська протиповітряна оборона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це поінформував у телеграмі спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Ворог намагається активізувати і проводити інтенсивну повітряну розвідку на території Одеси та Одеського регіону. Але наші сили протиповітряної оборони завдають йому значних втрат", - розповів він.

Спікер ОВА звернув увагу, що окупанти, не маючи жодного успіху в наступальних діях на півдні України, зараз сконцентрувалися на проведенні інформаційно-психологічних операцій з метою викликати в одеситів паніку.

Братчук закликав зберігати пильність і не піддаватися на такі атаки.

"Що стосується ситуації навколо так званого Придністров'я, то відзначаються провокаційні дії місцевих колабораціоністів і російських окупантів", - повідомив представник ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 25 квітня на Південному напрямку знищено 48 окупантів та 13 одиниць техніки, - ОК "Південь"