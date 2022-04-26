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Окупанти намагаються активізувати повітряну розвідку в Одеській області, - Братчук

братчук

В Одесі та області ніч минула без ворожих обстрілів, при цьому війська РФ активізували спроби проводити розвідку регіону з повітря, але зазнають втрат - працює українська протиповітряна оборона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це поінформував у телеграмі спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Ворог намагається активізувати і проводити інтенсивну повітряну розвідку на території Одеси та Одеського регіону. Але наші сили протиповітряної оборони завдають йому значних втрат", - розповів він.

Спікер ОВА звернув увагу, що окупанти, не маючи жодного успіху в наступальних діях на півдні України, зараз сконцентрувалися на проведенні інформаційно-психологічних операцій з метою викликати в одеситів паніку.

Братчук закликав зберігати пильність і не піддаватися на такі атаки.

"Що стосується ситуації навколо так званого Придністров'я, то відзначаються провокаційні дії місцевих колабораціоністів і російських окупантів", - повідомив представник ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 25 квітня на Південному напрямку знищено 48 окупантів та 13 одиниць техніки, - ОК "Південь"

Автор: 

Одеська область (3243) Братчук Сергій (147)


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Топ коментарі
+8
В Украину поставлена M142 HIMARS - американская реактивная система залпового огня. Дальность стрельбы - 500км. От Николаева до Крымского моста -400км. Ждём-с.

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26.04.2022 08:36
+7
Завдяки кучмі, в якого мертвечук був керівником адміністрації і підписався в куми путлеру. Порошенка приплітати безперспективно. Падлоляк може заспокоїтися.
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26.04.2022 08:44
+5
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26.04.2022 08:34
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26.04.2022 08:34 Відповісти
Завдяки кучмі, в якого мертвечук був керівником адміністрації і підписався в куми путлеру. Порошенка приплітати безперспективно. Падлоляк може заспокоїтися.
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26.04.2022 08:44 Відповісти
У Зеленского началась предвыборная кампания. Медведчук будет топить всех, кого прикажет Ермак. Зеленский витринный президент, вся власть у Ермака. Главное, чтобы он, Ермак, не подмял под себя военное руководство. Роль Зеленского сейчас, с выражением читать написанные ему тексты, вот это у него получается хорошо.
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26.04.2022 09:25 Відповісти
Херово у него получается и тексты читать...
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26.04.2022 11:15 Відповісти
Сам падальляк и работал на Януковича , а значит и на путлера !
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26.04.2022 09:28 Відповісти
От пристали до нас, як таргани. Лізуть і лізуть.
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26.04.2022 08:36 Відповісти
В Украину поставлена M142 HIMARS - американская реактивная система залпового огня. Дальность стрельбы - 500км. От Николаева до Крымского моста -400км. Ждём-с.

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26.04.2022 08:36 Відповісти
пруф є? бо шось не можу знайти підтвердження
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26.04.2022 08:55 Відповісти
Тебе и не надо знать ! В военторгге купили !!!
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26.04.2022 09:30 Відповісти
тішить себе безпідставними вкидами така собі справа
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26.04.2022 11:36 Відповісти
Це неправда, моста вже не було б, і аеродромів теж. Та ніхто його чіпати не буде, треба дати їм дорогу пакети вивозить. Аеродроми і ********** в першу чергу
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26.04.2022 08:56 Відповісти
Дальность стрельбы до 300 км.. Но всё равно норм.
"Брянск-это Украина!"
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26.04.2022 10:24 Відповісти
Зачем этим убогим разведка? Всё равно пузатый полковник приедет и скажет "ванькам" бежать в атаку. А куда и как...да пох.
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26.04.2022 08:40 Відповісти
да ******* эти "птички" уже -летают над хутором через день сцуки, шо они высматривают ,плять , ну нету у нас туалетов в огороде, плять нет , все удобства в доме !
З.Ы. может кто знает чем их достать можно ?
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26.04.2022 10:32 Відповісти
 
 