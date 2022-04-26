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Новости Война
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Украина стремится возобновить работу максимального количества турецких компаний,– Свириденко

свириденко

Турецкие компании, работавшие в Украине до войны, волнует возобновление торговых путей между Украиной и Турцией, а также – компенсация им ущерба, причиненного действиями Российской Федерации.

Об этом сообщила первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

"По этим позициям ищем конкретные практические шаги, чтобы решить проблемы и возобновить работу максимального количества компаний в Украине", – отметила она.

Сообщается, что Свириденко провела встречу с турецкими компаниями, объединенными турецко-украинским Деловым советом при Совете внешнеэкономической деятельности Турции. Во встрече приняли участие руководители более 20 крупных компаний из разных отраслей экономики.

"С первых дней войны мы ежедневно встречаемся с системно важными компаниями и помогаем восстановить бизнес-активность. Это важно, поскольку только сильная экономика может противостоять этой полномасштабной войне со стороны россии", – подчеркнула вице-премьер-министр.

Напомним, что ранее Свириденко провела переговоры с министром торговли Турецкой Республики Мехметом Мушем по вопросам восстановления морских поставок продукции из Украины в Турцию, поставки турецкого оборудования для переработки продукции сельского хозяйства в Украину, страхования поставки давальческого сырья в Украину на переработку, поставки нефтепродуктов в Украину и т.д.

Автор: 

компания (137) торговля (955) Турция (3379) убытки (395) Свириденко Юлия (132)


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Навіщо?
Турки помагають рашистами, ми помагаємо туркав і в підсумку ми помагаємо рашистам
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26.04.2022 14:12 Ответить
От би ще турки відхрестилися (сарказм) від співпраці з кацапами
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26.04.2022 14:24 Ответить
Босфор хто закрив??? чи там повинно було бути ще плюс 100 Калібрів з Середземноморського кацапського флоту????
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26.04.2022 14:24 Ответить
Турки діють виключно в своїх інтересах. Кацапи заважають їм навести порядок на півночі Сирії.

Тому турки закрили Босфор скориставшись моментом, щоб відрізати кацам логістику і в перспективі видавити їх звідти. Наприклад до нас.

Ердоган досить схожий на х-ла. Ті ж самі ідеї. Той же великий Туран від Уралу до Греції.
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26.04.2022 15:01 Ответить
Идешь ка ты со своими калибрами! Туркам было обещано очень много зелеными *********! Только идиоты дрочат на Турцию! Турция=кацапия, идиоты!
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26.04.2022 15:02 Ответить
А калібри ті каци вже давно перевезли залізницею з балтики в Крим.
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26.04.2022 15:02 Ответить
Немає ніякого Середземноморського кацапського флоту, ти обслухався марафон новин
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26.04.2022 17:36 Ответить
 
 