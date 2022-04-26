Украина стремится возобновить работу максимального количества турецких компаний,– Свириденко

Турецкие компании, работавшие в Украине до войны, волнует возобновление торговых путей между Украиной и Турцией, а также – компенсация им ущерба, причиненного действиями Российской Федерации.

Об этом сообщила первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

"По этим позициям ищем конкретные практические шаги, чтобы решить проблемы и возобновить работу максимального количества компаний в Украине", – отметила она.

Сообщается, что Свириденко провела встречу с турецкими компаниями, объединенными турецко-украинским Деловым советом при Совете внешнеэкономической деятельности Турции. Во встрече приняли участие руководители более 20 крупных компаний из разных отраслей экономики.

"С первых дней войны мы ежедневно встречаемся с системно важными компаниями и помогаем восстановить бизнес-активность. Это важно, поскольку только сильная экономика может противостоять этой полномасштабной войне со стороны россии", – подчеркнула вице-премьер-министр.

Напомним, что ранее Свириденко провела переговоры с министром торговли Турецкой Республики Мехметом Мушем по вопросам восстановления морских поставок продукции из Украины в Турцию, поставки турецкого оборудования для переработки продукции сельского хозяйства в Украину, страхования поставки давальческого сырья в Украину на переработку, поставки нефтепродуктов в Украину и т.д.