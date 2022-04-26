Україна прагне відновити роботу максимальної кількості турецьких компаній, - Свириденко
Турецькі компанії, які працювали в Україні до війни, хвилює відновлення торгових шляхів між Україною та Туреччиною, а також – компенсація їм збитків, завданих діями Російської Федерації.
Про це повідомила перша віце-прем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо цих позицій шукаємо конкретні практичні кроки, щоб вирішити проблеми і відновити роботу максимальної кількості компаній в Україні", – зазначила вона.
Повідомляється, що Свириденко провела зустріч з турецькими компаніями, які об’єднані турецько-українською Діловою радою при Раді зовнішньоекономічної діяльності Туреччини. У зустрічі взяли участь керівники понад 20 потужних компаній з різних галузей економіки.
"З перших днів війни ми щодня зустрічаємося з системно важливими компаніями і допомагаємо їм відновити бізнес-активність. Це важливо, оскільки тільки сильна економіка може протистояти цій повномасштабній війні з боку росії", – підкреслила віце-прем’єр-міністерка.
Нагадаємо, що раніше Свириденко мала перемовини з міністром торгівлі Турецької Республіки Мехметом Мушем щодо відновлення морських поставок продукції з України до Туреччини, постачання турецького обладнання для переробки продукції сільського господарства в Україну, страхування постачання давальницької сировини в Україну на переробку, постачання нафтопродуктів в Україну тощо.
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Турки помагають рашистами, ми помагаємо туркав і в підсумку ми помагаємо рашистам
Тому турки закрили Босфор скориставшись моментом, щоб відрізати кацам логістику і в перспективі видавити їх звідти. Наприклад до нас.
Ердоган досить схожий на х-ла. Ті ж самі ідеї. Той же великий Туран від Уралу до Греції.