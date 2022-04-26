УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4881 відвідувач онлайн
Новини Війна
2 828 7

Україна прагне відновити роботу максимальної кількості турецьких компаній, - Свириденко

свириденко

Турецькі компанії, які працювали в Україні до війни, хвилює відновлення торгових шляхів між Україною та Туреччиною, а також – компенсація їм збитків, завданих діями Російської Федерації.

Про це повідомила перша віце-прем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо цих позицій шукаємо конкретні практичні кроки, щоб вирішити проблеми і відновити роботу максимальної кількості компаній в Україні", – зазначила вона.

Повідомляється, що Свириденко провела зустріч з турецькими компаніями, які об’єднані турецько-українською Діловою радою при Раді зовнішньоекономічної діяльності Туреччини. У зустрічі взяли участь керівники понад 20 потужних компаній з різних галузей економіки.

"З перших днів війни ми щодня зустрічаємося з системно важливими компаніями і допомагаємо їм відновити бізнес-активність. Це важливо, оскільки тільки сильна економіка може протистояти цій повномасштабній війні з боку росії", – підкреслила віце-прем’єр-міністерка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна хоче повноцінно вступити в ЄС у 2024 році, - міністр економіки Свириденко

Нагадаємо, що раніше Свириденко мала перемовини з міністром торгівлі Турецької Республіки Мехметом Мушем щодо відновлення морських поставок продукції з України до Туреччини, постачання турецького обладнання для переробки продукції сільського господарства в Україну, страхування постачання давальницької сировини в Україну на переробку, постачання нафтопродуктів в Україну тощо.

Автор: 

компанія (119) торгівля (1292) Туреччина (3502) збитки (1432) Свириденко (322)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Навіщо?
Турки помагають рашистами, ми помагаємо туркав і в підсумку ми помагаємо рашистам
показати весь коментар
26.04.2022 14:12 Відповісти
От би ще турки відхрестилися (сарказм) від співпраці з кацапами
показати весь коментар
26.04.2022 14:24 Відповісти
Босфор хто закрив??? чи там повинно було бути ще плюс 100 Калібрів з Середземноморського кацапського флоту????
показати весь коментар
26.04.2022 14:24 Відповісти
Турки діють виключно в своїх інтересах. Кацапи заважають їм навести порядок на півночі Сирії.

Тому турки закрили Босфор скориставшись моментом, щоб відрізати кацам логістику і в перспективі видавити їх звідти. Наприклад до нас.

Ердоган досить схожий на х-ла. Ті ж самі ідеї. Той же великий Туран від Уралу до Греції.
показати весь коментар
26.04.2022 15:01 Відповісти
Идешь ка ты со своими калибрами! Туркам было обещано очень много зелеными *********! Только идиоты дрочат на Турцию! Турция=кацапия, идиоты!
показати весь коментар
26.04.2022 15:02 Відповісти
А калібри ті каци вже давно перевезли залізницею з балтики в Крим.
показати весь коментар
26.04.2022 15:02 Відповісти
Немає ніякого Середземноморського кацапського флоту, ти обслухався марафон новин
показати весь коментар
26.04.2022 17:36 Відповісти
 
 