ВСУ вернули под контроль три населенных пункта в Николаевской области, - Геращенко

В Николаевской области Вооруженные силы Украины снова взяли под полный контроль три населенных пункта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в своем Telegram-канале советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Под полным контролем ВСУ снова находятся поселок Широкое и два села - Новопетровка и Любино.

В то же время, он не уточнил, как именно населенные пункты были взяты под контроль украинской армии.

"ВСУ вернули полный контроль над тремя селами к западу от Снегиревки: Широкое, Любино и Новопетровка", - говорится в сообщении.

По сведениям оперативного командования "Південь", размещенным в Facebook, в Херсонской области противник пытался продвинуться в сторону Николаевской области в районе сел Новая Заря и Таврическое, но понес потери и отступил.