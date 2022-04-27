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ВСУ вернули под контроль три населенных пункта в Николаевской области, - Геращенко

зсу

В Николаевской области Вооруженные силы Украины снова взяли под полный контроль три населенных пункта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в своем Telegram-канале советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Под полным контролем ВСУ снова находятся поселок Широкое и два села - Новопетровка и Любино.

В то же время, он не уточнил, как именно населенные пункты были взяты под контроль украинской армии.

"ВСУ вернули полный контроль над тремя селами к западу от Снегиревки: Широкое, Любино и Новопетровка", - говорится в сообщении.

ВСУ вернули под контроль три населенных пункта в Николаевской области, - Геращенко 01

По сведениям оперативного командования "Південь", размещенным в Facebook, в Херсонской области противник пытался продвинуться в сторону Николаевской области в районе сел Новая Заря и Таврическое, но понес потери и отступил.

Автор: 

Николаевская область (2132) ВСУ (6629)


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Топ комментарии
+10
Які ж Молодці наші хлопці-воїни, вони всі герої.
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27.04.2022 06:59
+7
Гарна новина. Але чомусь коментують не військові, які під снарядами і мінами, а Херащенко з теплої ванни. Мабуть сьогодні чи завтра вночі визволять і Снігурівку. А можливо оточать її і виб'ють всю ту нечисть, яка катувала місцевих, яка знищила інфрастуктуру і тих двох зрадників з поліції, які допомагали ворогу.
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27.04.2022 08:26
+5
Звільнили від окупантів треба писать, взяти під конроль можна вулицю, висоту, об'єкт.
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27.04.2022 07:34
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Які ж Молодці наші хлопці-воїни, вони всі герої.
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27.04.2022 06:59 Ответить
Антон Геращенко і тут ....
На Кривий Ріг звільнили, на Миколаїв декілька сіл залишили, але суттєвого руху ніде не було. Це нам зараз непогано, ми обороняємося.
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27.04.2022 07:19 Ответить
Звільнили від окупантів треба писать, взяти під конроль можна вулицю, висоту, об'єкт.
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27.04.2022 07:34 Ответить
ты "Во-Во" как всегда не рад...!
нужно Админу обращать внимание на таких свиноруцов...
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27.04.2022 08:13 Ответить
И отошли от Чернобаевки, не?
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27.04.2022 08:03 Ответить
Про що ви, яке від Чорнобаївки? Чорнобаївка 5 км від Херсону. А в Херсоні орки себе хазяїнами почувають....це пишу як житель Херсона. І да, на херсонців палкі речі вже не діють, віра у звільнення досить примарна, 2 місяці окупації, повна "безнадьога", така собі сіра зона,,,,,це в арестовича перемога, а тут ніфігша не весело,,,,я не розганяю зраду, просто бачила на власні очі, як здали місто і область за 1 день(((
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27.04.2022 10:00 Ответить
Гарна новина. Але чомусь коментують не військові, які під снарядами і мінами, а Херащенко з теплої ванни. Мабуть сьогодні чи завтра вночі визволять і Снігурівку. А можливо оточать її і виб'ють всю ту нечисть, яка катувала місцевих, яка знищила інфрастуктуру і тих двох зрадників з поліції, які допомагали ворогу.
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27.04.2022 08:26 Ответить
Геращенку ура..звільняє село за селом.
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27.04.2022 08:39 Ответить
в українця, що не страждає на меншовартість, не виникає потреби обтяжувати себе диференціацією ґатунків московського лайна
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27.04.2022 13:48 Ответить
 
 