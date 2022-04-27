ЗСУ повернули під контроль три населені пункти на Миколаївщині, - Геращенко

У Миколаївській області Збройні сили України знову взяли під повний контроль три населені пункти.

Як передає Цензор.НЕТ , про це повідомив у своєму Telegram-каналі радник глави Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Під повним контролем ЗСУ знову перебувають селище Широке і два села - Новопетрівка та Любине.

Водночас він не уточнив, як саме населені пункти були взяті під контроль української армії.

"ЗСУ повернули повний контроль над трьома селами на захід від Снігурівки: Широке, Любине та Новопетрівка", - йдеться в повідомленні.

За відомостями оперативного командування "Південь", розміщеними у Facebook, у Херсонській області супротивник намагався просунутися перед у бік Миколаївської області в районі сіл Нова Зоря й Таврійське, але зазнав втрат та відступив.