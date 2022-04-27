УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13986 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
17 929 12

ЗСУ повернули під контроль три населені пункти на Миколаївщині, - Геращенко

зсу

У Миколаївській області Збройні сили України знову взяли під повний контроль три населені пункти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у своєму Telegram-каналі радник глави Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Під повним контролем ЗСУ знову перебувають селище Широке і два села - Новопетрівка та Любине.

Водночас він не уточнив, як саме населені пункти були взяті під контроль української армії.

"ЗСУ повернули повний контроль над трьома селами на захід від Снігурівки: Широке, Любине та Новопетрівка", - йдеться в повідомленні.

ЗСУ повернули під контроль три населені пункти на Миколаївщині, - Геращенко 01

За відомостями оперативного командування "Південь", розміщеними у Facebook, у Херсонській області супротивник намагався просунутися перед у бік Миколаївської області в районі сіл Нова Зоря й Таврійське, але зазнав втрат та відступив.

Автор: 

Миколаївська область (2282) ЗСУ (7592)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Які ж Молодці наші хлопці-воїни, вони всі герої.
показати весь коментар
27.04.2022 06:59
+7
Гарна новина. Але чомусь коментують не військові, які під снарядами і мінами, а Херащенко з теплої ванни. Мабуть сьогодні чи завтра вночі визволять і Снігурівку. А можливо оточать її і виб'ють всю ту нечисть, яка катувала місцевих, яка знищила інфрастуктуру і тих двох зрадників з поліції, які допомагали ворогу.
показати весь коментар
27.04.2022 08:26
+5
Звільнили від окупантів треба писать, взяти під конроль можна вулицю, висоту, об'єкт.
показати весь коментар
27.04.2022 07:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Які ж Молодці наші хлопці-воїни, вони всі герої.
показати весь коментар
27.04.2022 06:59 Відповісти
Антон Геращенко і тут ....
На Кривий Ріг звільнили, на Миколаїв декілька сіл залишили, але суттєвого руху ніде не було. Це нам зараз непогано, ми обороняємося.
показати весь коментар
27.04.2022 07:19 Відповісти
Звільнили від окупантів треба писать, взяти під конроль можна вулицю, висоту, об'єкт.
показати весь коментар
27.04.2022 07:34 Відповісти
ты "Во-Во" как всегда не рад...!
нужно Админу обращать внимание на таких свиноруцов...
показати весь коментар
27.04.2022 08:13 Відповісти
И отошли от Чернобаевки, не?
показати весь коментар
27.04.2022 08:03 Відповісти
Про що ви, яке від Чорнобаївки? Чорнобаївка 5 км від Херсону. А в Херсоні орки себе хазяїнами почувають....це пишу як житель Херсона. І да, на херсонців палкі речі вже не діють, віра у звільнення досить примарна, 2 місяці окупації, повна "безнадьога", така собі сіра зона,,,,,це в арестовича перемога, а тут ніфігша не весело,,,,я не розганяю зраду, просто бачила на власні очі, як здали місто і область за 1 день(((
показати весь коментар
27.04.2022 10:00 Відповісти
Гарна новина. Але чомусь коментують не військові, які під снарядами і мінами, а Херащенко з теплої ванни. Мабуть сьогодні чи завтра вночі визволять і Снігурівку. А можливо оточать її і виб'ють всю ту нечисть, яка катувала місцевих, яка знищила інфрастуктуру і тих двох зрадників з поліції, які допомагали ворогу.
показати весь коментар
27.04.2022 08:26 Відповісти
Геращенку ура..звільняє село за селом.
показати весь коментар
27.04.2022 08:39 Відповісти
в українця, що не страждає на меншовартість, не виникає потреби обтяжувати себе диференціацією ґатунків московського лайна
показати весь коментар
27.04.2022 13:48 Відповісти
 
 