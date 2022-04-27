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ЗСУ повернули під контроль три населені пункти на Миколаївщині, - Геращенко
У Миколаївській області Збройні сили України знову взяли під повний контроль три населені пункти.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у своєму Telegram-каналі радник глави Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко.
Під повним контролем ЗСУ знову перебувають селище Широке і два села - Новопетрівка та Любине.
Водночас він не уточнив, як саме населені пункти були взяті під контроль української армії.
"ЗСУ повернули повний контроль над трьома селами на захід від Снігурівки: Широке, Любине та Новопетрівка", - йдеться в повідомленні.
За відомостями оперативного командування "Південь", розміщеними у Facebook, у Херсонській області супротивник намагався просунутися перед у бік Миколаївської області в районі сіл Нова Зоря й Таврійське, але зазнав втрат та відступив.
Топ коментарі
+10 Olena Lynch
показати весь коментар27.04.2022 06:59
+7 Анатолий К #427424
показати весь коментар27.04.2022 08:26
+5 Друг Народа
показати весь коментар27.04.2022 07:34
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На Кривий Ріг звільнили, на Миколаїв декілька сіл залишили, але суттєвого руху ніде не було. Це нам зараз непогано, ми обороняємося.
нужно Админу обращать внимание на таких свиноруцов...