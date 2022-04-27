Оплата российского газа в рублях – нарушение санкций, - фон дер Ляйен

Оплата европейскими компаниями в рублях поставляемого Россией газа нарушает санкции ЕС.

Об этом заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Оплата в рублях – это нарушение санкций", - сказала она журналистам в Брюсселе.

По ее словам, инициатива с оплатой в рублях – "это одностороннее решение России", фон дер Ляйен считает, что, следовательно, компании, контракты которых предусматривают оплату только в долларах или евро, не должны переходить на рубли.

"Для тех компаний, которые пойдут на это (согласятся требования РФ. – Ред.), высок риск санкций", – добавила она.

Ранее в Еврокомиссии уже предупреждали, что считают предложенную российской стороной новую схему оплаты нарушением санкционного режима, введенного ЕС.

Читайте: Евросоюз готовит санкции из-за остановки "Газпромом" поставок газа в Болгарию и Польшу, - Ляен

Ранее в среду Bloomberg сообщил со ссылкой на источник, близкий к "Газпрому", что десять европейских покупателей уже открыли специальные счета в Газпромбанке для оплаты поставок российского газа по новому механизму – с конвертацией в рубли.

В общей сложности список покупателей газа из списка "недружественных" стран насчитывает 21 государство.

Четыре европейских покупателя уже оплатили поставки российского газа в рублях.

Новая волна расчетов за газ наступит после 15 мая, добавил источник агентства.