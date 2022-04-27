Оплата російського газу в рублях - порушення санкцій, - фон дер Ляєн

Оплата європейськими компаніями в рублях газу, який постачає Росія, порушує санкції ЄС.

Про це заявила в середу голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Оплата в рублях - це порушення санкцій", - сказала вона журналістам у Брюсселі.

За її словами, ініціатива з оплатою в рублях - "це одностороннє рішення Росії", фон дер Ляєн вважає, що, отже, компанії, контракти яких передбачають оплату тільки в доларах або євро, не повинні переходити на рублі.

"Для тих компаній, які підуть на це (погодяться на вимоги РФ. – Ред.), є високий ризик санкцій", – додала вона.

Раніше в Єврокомісії вже попереджали, що вважають запропоновану російською стороною нову схему оплати порушенням санкційного режиму, запровадженого ЄС.

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Раніше в середу Bloomberg повідомив із посиланням на джерело, близьке до "Газпрому", що десять європейських покупців уже відкрили спеціальні рахунки в Газпромбанку для оплати постачання російського газу за новим механізмом - із конвертацією в рублі.

Загалом список покупців газу зі списку "недружніх" країн налічує 21 державу.

Чотири європейських покупці вже оплатили постачання російського газу в рублях.

Нова хвиля розрахунків за газ настане після 15 травня, додало джерело агентства.