Финансовая оборона: Как работает банковская система Украины во время войны?

Банковская система надежно держит финансовую оборону Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал "Финансовая оборона Украины", в котором собраны ответы на основные вопросы о работе банков во время войны.

Как работают банковские отделения?

Банки обеспечивают работу отделений в бесперебойном режиме в условиях отсутствия угрозы жизни и здоровью населения. Некоторые отделения коммерческих банков временно не работают, другие переведены в особый режим работы.

Информацию о работе банков можно найти на их сайтах, на каналах коммуникации в социальных сетях или мобильном приложении или системе онлайн-банкинга.

Что делать, если срок действия платежной карты истек, а отделения банков не работают?

Сейчас доступны две опции для держателей карт, срок действия которых истек.

Первая: многие банки продлили срок действия платежных карт. Некоторые сделали это автоматически, к некоторым клиентам необходимо обратиться с таким запросом самостоятельно. Узнайте на сайте вашего банка или в его контакт-центре о такой возможности.

Вторая: в онлайн-банкинге или мобильном приложении вашего банка выпустите виртуальную карту. Такие карты не имеют физического носителя, только реквизиты. Как и у обычной пластиковой карты, это 16-значный номер, срок действия и трёхзначный код, который нужно вводить для подтверждения сделки в интернете. Такую виртуальную карту можно добавить в GooglePay или ApplePay и рассчитываться смартфоном в торговых сетях.

Обслуживание кредитов во время военного положения

Законом Украины № 2120-IX изменены правила работы банков и небанковских финансовых учреждений, предоставляющих услуги по кредитованию. В частности:

в период действия военного положения и в 30-дневный срок после дня его прекращения или отмены потребитель не будет нести ответственность перед кредитодателем в случае просрочки исполнения обязательств по потребительскому кредиту;

при допущении такой просрочки потребитель освобождается, в частности, от обязанности уплаты кредитодателю неустойки (штрафа, пени) и других платежей;

неустойка (штраф, пеня) и другие платежи, уплата которых предусмотрена договором о потребительском кредите, начисленные включительно с 24 февраля 2022 за просрочку выполнения по такому договору, подлежат списанию;

неустойка (штраф, пеня) и другие платежи, уплата которых предусмотрена договором о потребительском кредите, начисленные включительно с 24 февраля 2022 за просрочку выполнения по такому договору, подлежат списанию; запрещается в случае невыполнения обязательств по договору о потребительском кредите увеличение процентной ставки за пользование кредитом, кроме случаев, когда установление изменяющейся процентной ставки предусмотрено кредитным договором или договором о потребительском кредите;

не предусмотрена отмена процентов за пользование кредитными средствами – такое начисление правомерно со стороны кредитора.

Важно понимать!

Новые правила не являются прощением долга. Кредитные каникулы – это отсрочка выплат по телу кредита и процентов во время действия военного положения в стране.

То есть, во время каникул заемщик не платит по кредиту, но по их завершению полноценно возвращаетесь к выполнению своих обязательств.

Если у вас есть возможность платить по кредиту, выполняйте свои обязательства в обычном режиме.

Можно ли забрать депозит?

Досрочное расторжение вкладов физических лиц производится согласно условиям соответствующего договора с банком.

Если истек срок депозита, операции с вкладами можно проводить в работающих отделениях банков.

Если у вас нет возможности обратиться в отделение банка, можно произвести выплату дистанционно через онлайн-банкинг с зачислением денег на вашу платежную карту.

Если вы хотите получить свой вклад наличными, стоит знать, что существуют определенные ограничения на снятие наличных со счетов. Детальнее об этом читайте на портале НБУ "Финансовая оборона Украины".

Как работает система гарантирования вкладов физических лиц?

13.04.2022 г. вступил в силу Закон Украины №2180-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц", которым вводится 100% гарантия по банковским вкладам физических лиц и ФЛП. На время военного положения и три месяца после: вводится 100% гарантия по банковским вкладам физических лиц и ФЛП (вместе с процентами, если это был депозит). Это означает, что если в период действия этой нормы будет начата процедура вывода с рынка какого-либо из банков, то его вкладчикам Фонд гарантирования вкладов физических лиц возместит всю сумму вклада. То есть действие закона на вкладчиков банков, уже проходящих стадию ликвидации, не будет распространяться.