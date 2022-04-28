Фінансова оборона: Як працює банківська система України під час війни?

Банківська система міцно тримає фінансову оборону України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал "Фінансова оборона України", у якому зібрані відповіді на основні питання щодо роботи банків під час війни.

Як працюють банківські відділення?

Банки забезпечують роботу відділень в безперебійному режимі в умовах відсутності загрози життю та здоров'ю населення. Деякі відділення комерційних банків тимчасово не працюють, інші переведені на особливий режим роботи.

Інформацію про роботу банків можна знайти на їхніх сайтах, на каналах комунікації в соціальних мережах або в мобільному додатку чи системі онлайн-банкінгу.

Що робити, якщо строк дії платіжної картки закінчився, а відділення банків не працюють?

Зараз доступні дві опції для власників карток, строк дії яких скінчився.

Перша: багато банків продовжили строк дії платіжних карток. Деякі зробили це автоматично, до деяких клієнту необхідно звернутися із таким запитом самостійно. Дізнайтеся на сайті вашого банку або в його контакт-центрі про таку можливість.

Друга: в онлайн-банкінгу чи мобільному додатку вашого банку випустіть віртуальну картку. Такі картки не мають фізичного носія, тільки реквізити. Як і у звичайної пластикової картки, це 16-значний номер, термін дії та тризначний код, який потрібно вводити для підтвердження операції в інтернеті. Таку віртуальну картку можна додати в GooglePay або ApplePay та розраховуватися смартфоном в торгових мережах.







Обслуговування кредитів під час воєнного стану

Законом України № 2120-IX змінено правила роботи банків та небанківських фінансових установ, які надають послуги з кредитування. Зокрема:

у період дії воєнного стану та у 30-денний строк після дня його припинення або скасування споживач не нестиме відповідальності перед кредитодавцем у разі прострочення виконання зобов’язань за споживчим кредитом;

у разі допущення такого прострочення споживач звільняється, зокрема, від обов’язку сплати кредитодавцю неустойки (штрафу, пені) та інших платежів;

неустойка (штраф, пеня) та інші платежі, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит, нараховані включно з 24 лютого 2022 року за прострочення виконання за таким договором, підлягають списанню;

забороняється у разі невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит збільшення процентної ставки за користування кредитом, крім випадків, коли встановлення змінюваної процентної ставки передбачено кредитним договором чи договором про споживчий кредит;

не передбачено скасування відсотків за користування кредитними коштами – таке нарахування є правомірним з боку кредитора.

Важливо розуміти!

Нові правила не є прощенням боргу. Кредитні канікули – це відтермінування виплат по тілу кредиту та відсотків під час дії воєнного стану в країні.

Тобто під час канікул позичальник не платить за кредитом, але після їхнього завершення повноцінно повертаєтеся до виконання своїх зобов’язань.

Якщо у вас є можливість платити по кредиту, виконуйте свої зобов’язання у звичайному режимі.

Чи можна забрати депозит?

Дострокове розірвання вкладів фізичних осіб відбувається згідно з умовами відповідного договору з банком.

Якщо закінчився термін депозиту, операції з вкладами можна проводити у відділеннях банків, що працюють.

Якщо у вас немає можливості звернутися до відділення банку, можна провести виплату дистанційно через онлайн-банкінг із зарахування грошей на вашу платіжну картку.

Якщо ви хочете отримати свій вклад готівкою, варто знати, що існують певні обмеження на зняття готівки з рахунків. Детальніше про це читайте на порталі НБУ "Фінансова оборона України".

Як працює система гарантування вкладів фізичних осіб?

13.04.2022 року набрав чинності Закон України №2180-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб", яким вводиться 100% гарантія за банківськими вкладами фізичних осіб та ФОП. На час воєнного стану та трьох місяців після: запроваджується 100% гарантія за банківськими вкладами фізичних осіб та ФОП (разом із відсотками, якщо це був депозит). Це означає, що, якщо у період дії цієї норми буде розпочато процедуру виведення з ринку якогось із банків, його вкладникам Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодує усю суму вкладу. Тобто дія закону на вкладників банків, які вже проходять стадію ліквідації, не розповсюджуватиметься.