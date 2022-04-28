Украинские города будут построены с применением современных мировых подходов, - Чернышев

Новая стратегия развития регионов Украины предусматривает применение современных подходов к планированию городского пространства и всех аспектов жизни населенных пунктов.

Об этом сообщил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов в ходе заседания Конгресса местных и региональных властей, информирует Цензор.НЕТ.

Так, по его словам, при восстановлении страны будут применяться все лучшие мировые практики развития городов с учетом потребностей энергоэффективности, наличия современных систем снабжения, безопасности и инклюзивности.

В свою очередь, Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что новое жилье в Украине обязательно будут строить с комфортными бомбоубежищами, а старый жилищный фонд оборудуют в соответствии с потребностями обеспечения безопасности граждан.

Соответствующие решения будут зафиксированы в законодательстве. Кроме этого, во время заседания глава государства заявил, что партнеры Украины присоединятся к восстановлению городов, городков и громад, пострадавших от российского вторжения.

"Будет объединение финансов, специалистов и технологий, которые нам будут просто передавать наши партнеры. Нужен четкий амбициозный план, чтобы в хорошем смысле заразить их этим проектом, чтобы они давали своих архитекторов, чтобы мы объединяли их с нашими специалистами", – сказал он.

Как ранее сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, восстановление разрушенной войной инфраструктуры в Украине будет происходить по 14 направлениям. В ОП планируют получить от каждой области предварительную информацию о необходимых для восстановления объектах до 5 мая.