РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8345 посетителей онлайн
Новости Война
4 724 42

Украинские города будут построены с применением современных мировых подходов, - Чернышев

руїни

Новая стратегия развития регионов Украины предусматривает применение современных подходов к планированию городского пространства и всех аспектов жизни населенных пунктов.

Об этом сообщил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов в ходе заседания Конгресса местных и региональных властей, информирует Цензор.НЕТ.

Так, по его словам, при восстановлении страны будут применяться все лучшие мировые практики развития городов с учетом потребностей энергоэффективности, наличия современных систем снабжения, безопасности и инклюзивности.

В свою очередь, Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что новое жилье в Украине обязательно будут строить с комфортными бомбоубежищами, а старый жилищный фонд оборудуют в соответствии с потребностями обеспечения безопасности граждан.

Соответствующие решения будут зафиксированы в законодательстве. Кроме этого, во время заседания глава государства заявил, что партнеры Украины присоединятся к восстановлению городов, городков и громад, пострадавших от российского вторжения.

"Будет объединение финансов, специалистов и технологий, которые нам будут просто передавать наши партнеры. Нужен четкий амбициозный план, чтобы в хорошем смысле заразить их этим проектом, чтобы они давали своих архитекторов, чтобы мы объединяли их с нашими специалистами", – сказал он.

Как ранее сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, восстановление разрушенной войной инфраструктуры в Украине будет происходить по 14 направлениям. В ОП планируют получить от каждой области предварительную информацию о необходимых для восстановления объектах до 5 мая.

Автор: 

строительство (2005) убытки (399) дома (290) Чернышов Алексей (202)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Дебіли спочатку війну треба закінчити а далі язиком про відбудову лопоніти!
Якшо ви думаєте шо заморозите ту лінію фронту в 1300 км на всьому південному сході так як то було на Донбасі 8 років, і сюди захоче хтось вкласти хоч одну копійку то ви дуже помиляєтеся! З цієї країни тоді втечуть всі в кого є ноги і голова!
показать весь комментарий
28.04.2022 16:38 Ответить
+8
А мільярд дерев коли посадите, дебілоїди?
показать весь комментарий
28.04.2022 16:34 Ответить
+6
міністр чернишов, схоже за все, дальній родич гоміка люсі.
показать весь комментарий
28.04.2022 16:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Только к лучшим мировым строительным подходам в востстановлении страны нужны и лучшие МИРОВЫЕ, а нее наши, исполнители и контролирующие финансы правоохранители
показать весь комментарий
28.04.2022 16:25 Ответить
Він розповідає про Нью-Васюки! Що може робити міністр із команди Шмігаля ?
показать весь комментарий
28.04.2022 16:47 Ответить
Ібо в Книзі написано :

"Будет объединение финансов, специалистов и технологий, которые нам будут просто передавать наши партнеры."

Партньор - Ігор Валерійович Коломойський
показать весь комментарий
28.04.2022 17:24 Ответить
Ключевое" финансы" " и передавать нам".хер им на рыло ,только их финансы и их подрядчики,а не прокладки Тимошенковские в лице Онура и проч.
показать весь комментарий
28.04.2022 20:43 Ответить
І додати нічого. Нью-васюки всі пам'ятають.
показать весь комментарий
28.04.2022 16:34 Ответить
ПНХ кацапське бидло з реєстрацією 14 березня. Відбудуємо швидко та якісно.
показать весь комментарий
28.04.2022 17:00 Ответить
Ти будеш жити в 20км від кордону з РФ у Харківській чи Луганській області? Разом з сім'єю і усіма речами?
Я - вже ні.
показать весь комментарий
28.04.2022 18:04 Ответить
Навіть у безкоштовному пентхаузі.
показать весь комментарий
28.04.2022 18:11 Ответить
А де гарантія того, що в якийсь люблін не полетять рашистські ракети? Чи тобі нагадати мігранську кризу цієї осені?!
показать весь комментарий
28.04.2022 19:01 Ответить
Брехня про 25 років - термін висосаний з пальця, оскільки не грунтується на фактах, а лише на твоїх емоціях. Для відновлення економіки достатньо всього максимум 5 років - це дані мвф. Якщо врахувати, що за 3 роки будемо у ЄС, і увесь післявоєнний час буде план Маршалла з капіталом у 500+ млрд баксів, то за 2-3 роки буде повністю відновлена інфраструктура, житло, по дорозі з'являється мільйони нових робочих місць.
До речі, херова новина у тому, що на заході вас ніхто не чекає і через рік після закінчення війни, вас попросять на вихід з речами.
показать весь комментарий
28.04.2022 19:53 Ответить

показать весь комментарий
28.04.2022 16:27 Ответить
Таке враження, що в київських кабінетах вже святкують перемогу.
показать весь комментарий
28.04.2022 16:28 Ответить
Міністри вже потирають руки напередодні великого крадівництва.
показать весь комментарий
28.04.2022 16:49 Ответить
мокрель уже "построила" всем беженцам бамбаса жилье. Обещанного 100 лет ждут.
показать весь комментарий
28.04.2022 16:29 Ответить
міністр чернишов, схоже за все, дальній родич гоміка люсі.
показать весь комментарий
28.04.2022 16:34 Ответить
А мільярд дерев коли посадите, дебілоїди?
показать весь комментарий
28.04.2022 16:34 Ответить
Влада ідіотів-популістів в яких вже закінчилась війна, особливо якщо ти в перший день звалив в Європу і повернувся через місяць другий.
показать весь комментарий
28.04.2022 16:35 Ответить
а потом их снова разрушат ракетами рашка. Велике крадивництво 2.0 будет понятно.
показать весь комментарий
28.04.2022 16:37 Ответить
Дебіли спочатку війну треба закінчити а далі язиком про відбудову лопоніти!
Якшо ви думаєте шо заморозите ту лінію фронту в 1300 км на всьому південному сході так як то було на Донбасі 8 років, і сюди захоче хтось вкласти хоч одну копійку то ви дуже помиляєтеся! З цієї країни тоді втечуть всі в кого є ноги і голова!
показать весь комментарий
28.04.2022 16:38 Ответить
Откаты останутся наши, отечественные?
показать весь комментарий
28.04.2022 16:39 Ответить
Нужно по новому все строить. Можно даже новые города рядом строить. И нужно лучших архитекторов пригласить с Европы и США и со всего мира и чтобы все было продуманно по расстановкам домов и продумать, чтобы были в новых домах парковки, чтобы на улицах не было машин припаркованных на тротуарах. Сделать все идеально удобно при планировании, а архитектура должна быть смешанная и в ней должны быть все культуры мира и смешать века и старые и средние и новые и будущие. Все должно быть разнообразное и чтобы туристы со всего мира ехали. И если строить города рядом, то можно оставить разбомбленные города и проводить там экскурсии.
показать весь комментарий
28.04.2022 16:41 Ответить
Давай не размечтайся про архитекторов всего мира. Сначала должен быть план (что и где строить) и примерные сроки. А то будет как с La Sagrada Família в Барселоне, которую разношёрстная компания архитекторов строит уже 140 лет.
показать весь комментарий
28.04.2022 17:37 Ответить
Никто не захочет больше быть щитом для Киева где-нить в Чернигове или Харькове. Это реальность. Кто-то скажет что это 'жертва для победы', как канал ictv, то пусть тогда сам будет такой жертвой.
показать весь комментарий
28.04.2022 18:07 Ответить
'жертвы' которых и не спрашивали, сделали выводы после того как их объявили 'жертвами'.
показать весь комментарий
28.04.2022 18:14 Ответить
Пісюніст все запроектує 😁
показать весь комментарий
28.04.2022 16:41 Ответить
Тут так всі усираються темою "Зеленський і асфальт", шо забувають - влада і народ однакові не тільки в РФ.

У нас усі зверху до низу крадуть. В кожній лікарні, поліклініці, райраді, сільраді, на будівництвах, на тендерах, в школах, дитячих садках і т.д. Не треба казати, шо це "зелена влада" така чи "порохоботи такі". Це Україна така. І українці такі. Живемо як свині в свинарнику і тільки ляпаємо язиком, шо це нам москалі чи комуняки в тому винні.
показать весь комментарий
28.04.2022 16:42 Ответить
Що цей популіст верзе ? Це ніяк не будуть гроші України, тому це ніяк не буде міністра. Це може трапиться в тому випадку, якщо Зеля не підпише капітуляцію. А досі у нього були наміри підписати тільки її.
показать весь комментарий
28.04.2022 16:43 Ответить
Це ніяк не буде заслуга міністра.
показать весь комментарий
28.04.2022 16:44 Ответить
Это всё хорошо и нужно. Только знает ли строители будущего, кто жил в разбомбленных домах?Какой площади и количество комнат были в их квартирах? Была квартира арендованная или купленная, в том числе с ипотекой? Захочет ли владелец разрушенного дома или квартиры жить в другом конце города? Там уйма такого рода вопросов.
показать весь комментарий
28.04.2022 16:46 Ответить
А може мы войну спочатку выиграем. Чёртовы популисты.
показать весь комментарий
28.04.2022 16:51 Ответить
Если не победим то кацапы нас так "відбудують", что жить не захочется. Нам всем нужна победа, а все остальное потом.
показать весь комментарий
28.04.2022 16:53 Ответить
А людей не повернеш, потрібно думати про те щоб виплатити сімьям які загинули під час війни фінансову домомогу за рахунок Росії впершу чергу, в розмірі не менше 300 тис. доларів за людину .
показать весь комментарий
28.04.2022 16:56 Ответить
Відбудують, не сумнівайтесь, і без "великого крадівництва".
показать весь комментарий
28.04.2022 17:00 Ответить
Все відбудується за рік-півтора. Будинки заливаються і як гриби пруть.
показать весь комментарий
28.04.2022 17:05 Ответить
Що там у Маріуполі?
Добили наших, чи ще?
показать весь комментарий
28.04.2022 17:06 Ответить
Потрібно спочатку Коломойського в США віддати, бо нам тут життя не буде.
показать весь комментарий
28.04.2022 17:41 Ответить
Главное чтобы бабло не распилили раньше времени.
показать весь комментарий
28.04.2022 20:04 Ответить
 
 