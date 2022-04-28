Украинские города будут построены с применением современных мировых подходов, - Чернышев
Новая стратегия развития регионов Украины предусматривает применение современных подходов к планированию городского пространства и всех аспектов жизни населенных пунктов.
Об этом сообщил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов в ходе заседания Конгресса местных и региональных властей, информирует Цензор.НЕТ.
Так, по его словам, при восстановлении страны будут применяться все лучшие мировые практики развития городов с учетом потребностей энергоэффективности, наличия современных систем снабжения, безопасности и инклюзивности.
В свою очередь, Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что новое жилье в Украине обязательно будут строить с комфортными бомбоубежищами, а старый жилищный фонд оборудуют в соответствии с потребностями обеспечения безопасности граждан.
Соответствующие решения будут зафиксированы в законодательстве. Кроме этого, во время заседания глава государства заявил, что партнеры Украины присоединятся к восстановлению городов, городков и громад, пострадавших от российского вторжения.
"Будет объединение финансов, специалистов и технологий, которые нам будут просто передавать наши партнеры. Нужен четкий амбициозный план, чтобы в хорошем смысле заразить их этим проектом, чтобы они давали своих архитекторов, чтобы мы объединяли их с нашими специалистами", – сказал он.
Как ранее сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, восстановление разрушенной войной инфраструктуры в Украине будет происходить по 14 направлениям. В ОП планируют получить от каждой области предварительную информацию о необходимых для восстановления объектах до 5 мая.
Партньор - Ігор Валерійович Коломойський
Я - вже ні.
До речі, херова новина у тому, що на заході вас ніхто не чекає і через рік після закінчення війни, вас попросять на вихід з речами.
Якшо ви думаєте шо заморозите ту лінію фронту в 1300 км на всьому південному сході так як то було на Донбасі 8 років, і сюди захоче хтось вкласти хоч одну копійку то ви дуже помиляєтеся! З цієї країни тоді втечуть всі в кого є ноги і голова!
У нас усі зверху до низу крадуть. В кожній лікарні, поліклініці, райраді, сільраді, на будівництвах, на тендерах, в школах, дитячих садках і т.д. Не треба казати, шо це "зелена влада" така чи "порохоботи такі". Це Україна така. І українці такі. Живемо як свині в свинарнику і тільки ляпаємо язиком, шо це нам москалі чи комуняки в тому винні.
Добили наших, чи ще?