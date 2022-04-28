УКР
Українські міста відбудують із застосуванням сучасних світових підходів, - Чернишов

руїни

Нова стратегія розвитку регіонів України передбачає застосування найсучасніших підходів до планування міського простору та всіх аспектів життя населених пунктів.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов на засіданны Конгресу місцевих та регіональних влад, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за його словами, під час відбудови країни застосовуватимуть усі найкращі світові практики розвитку міст з урахуванням потреб енергоефективності, наявності сучасних систем постачання, безпеки та інклюзивності.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський підкреслив, що нове житло в Україні обов’язково будуватимуть з комфортними бомбосховищами, а старий житловий фонд обладнають відповідно до потреб забезпечення безпеки громадян. Відповідні рішення будуть зафіксовані у законодавстві.

Крім цього, під час засідання глава держави заявив, що партнери України долучаться до відбудови міст, містечок і громад, які постраждали від російського вторгнення.

"Буде об’єднання фінансів, фахівців і технологій, які нам просто передаватимуть наші партнери. Потрібен чіткий амбітний план, щоб – у хорошому сенсі – заразити їх цим проектом, щоб вони давали своїх архітекторів, щоб ми об’єднували їх із нашими фахівцями", – сказав він.

Як раніше повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, відбудова зруйнованої війною інфраструктури в Україні відбуватиметься за 14 напрямами. В ОП планують отримати від кожної області попередню інформацію про необхідні для відновлення об'єкти до 5 травня.

Автор: 

будівництво (3063) збитки (1456) будинки (168) Чернишов Олексій (344)
Топ коментарі
+10
Дебіли спочатку війну треба закінчити а далі язиком про відбудову лопоніти!
Якшо ви думаєте шо заморозите ту лінію фронту в 1300 км на всьому південному сході так як то було на Донбасі 8 років, і сюди захоче хтось вкласти хоч одну копійку то ви дуже помиляєтеся! З цієї країни тоді втечуть всі в кого є ноги і голова!
28.04.2022 16:38 Відповісти
+8
А мільярд дерев коли посадите, дебілоїди?
28.04.2022 16:34 Відповісти
+6
міністр чернишов, схоже за все, дальній родич гоміка люсі.
28.04.2022 16:34 Відповісти
Только к лучшим мировым строительным подходам в востстановлении страны нужны и лучшие МИРОВЫЕ, а нее наши, исполнители и контролирующие финансы правоохранители
28.04.2022 16:25 Відповісти
Він розповідає про Нью-Васюки! Що може робити міністр із команди Шмігаля ?
28.04.2022 16:47 Відповісти
Ібо в Книзі написано :

"Будет объединение финансов, специалистов и технологий, которые нам будут просто передавать наши партнеры."

Партньор - Ігор Валерійович Коломойський
28.04.2022 17:24 Відповісти
Ключевое" финансы" " и передавать нам".хер им на рыло ,только их финансы и их подрядчики,а не прокладки Тимошенковские в лице Онура и проч.
28.04.2022 20:43 Відповісти
І додати нічого. Нью-васюки всі пам'ятають.
28.04.2022 16:34 Відповісти
ПНХ кацапське бидло з реєстрацією 14 березня. Відбудуємо швидко та якісно.
28.04.2022 17:00 Відповісти
Ти будеш жити в 20км від кордону з РФ у Харківській чи Луганській області? Разом з сім'єю і усіма речами?
Я - вже ні.
28.04.2022 18:04 Відповісти
Навіть у безкоштовному пентхаузі.
28.04.2022 18:11 Відповісти
А де гарантія того, що в якийсь люблін не полетять рашистські ракети? Чи тобі нагадати мігранську кризу цієї осені?!
28.04.2022 19:01 Відповісти
Брехня про 25 років - термін висосаний з пальця, оскільки не грунтується на фактах, а лише на твоїх емоціях. Для відновлення економіки достатньо всього максимум 5 років - це дані мвф. Якщо врахувати, що за 3 роки будемо у ЄС, і увесь післявоєнний час буде план Маршалла з капіталом у 500+ млрд баксів, то за 2-3 роки буде повністю відновлена інфраструктура, житло, по дорозі з'являється мільйони нових робочих місць.
До речі, херова новина у тому, що на заході вас ніхто не чекає і через рік після закінчення війни, вас попросять на вихід з речами.
28.04.2022 19:53 Відповісти

28.04.2022 16:27 Відповісти
Таке враження, що в київських кабінетах вже святкують перемогу.
28.04.2022 16:28 Відповісти
Міністри вже потирають руки напередодні великого крадівництва.
28.04.2022 16:49 Відповісти
мокрель уже "построила" всем беженцам бамбаса жилье. Обещанного 100 лет ждут.
28.04.2022 16:29 Відповісти
міністр чернишов, схоже за все, дальній родич гоміка люсі.
28.04.2022 16:34 Відповісти
А мільярд дерев коли посадите, дебілоїди?
28.04.2022 16:34 Відповісти
Влада ідіотів-популістів в яких вже закінчилась війна, особливо якщо ти в перший день звалив в Європу і повернувся через місяць другий.
28.04.2022 16:35 Відповісти
а потом их снова разрушат ракетами рашка. Велике крадивництво 2.0 будет понятно.
28.04.2022 16:37 Відповісти
Дебіли спочатку війну треба закінчити а далі язиком про відбудову лопоніти!
Якшо ви думаєте шо заморозите ту лінію фронту в 1300 км на всьому південному сході так як то було на Донбасі 8 років, і сюди захоче хтось вкласти хоч одну копійку то ви дуже помиляєтеся! З цієї країни тоді втечуть всі в кого є ноги і голова!
28.04.2022 16:38 Відповісти
Откаты останутся наши, отечественные?
28.04.2022 16:39 Відповісти
Нужно по новому все строить. Можно даже новые города рядом строить. И нужно лучших архитекторов пригласить с Европы и США и со всего мира и чтобы все было продуманно по расстановкам домов и продумать, чтобы были в новых домах парковки, чтобы на улицах не было машин припаркованных на тротуарах. Сделать все идеально удобно при планировании, а архитектура должна быть смешанная и в ней должны быть все культуры мира и смешать века и старые и средние и новые и будущие. Все должно быть разнообразное и чтобы туристы со всего мира ехали. И если строить города рядом, то можно оставить разбомбленные города и проводить там экскурсии.
28.04.2022 16:41 Відповісти
Давай не размечтайся про архитекторов всего мира. Сначала должен быть план (что и где строить) и примерные сроки. А то будет как с La Sagrada Família в Барселоне, которую разношёрстная компания архитекторов строит уже 140 лет.
28.04.2022 17:37 Відповісти
Никто не захочет больше быть щитом для Киева где-нить в Чернигове или Харькове. Это реальность. Кто-то скажет что это 'жертва для победы', как канал ictv, то пусть тогда сам будет такой жертвой.
28.04.2022 18:07 Відповісти
'жертвы' которых и не спрашивали, сделали выводы после того как их объявили 'жертвами'.
28.04.2022 18:14 Відповісти
Пісюніст все запроектує 😁
28.04.2022 16:41 Відповісти
Тут так всі усираються темою "Зеленський і асфальт", шо забувають - влада і народ однакові не тільки в РФ.

У нас усі зверху до низу крадуть. В кожній лікарні, поліклініці, райраді, сільраді, на будівництвах, на тендерах, в школах, дитячих садках і т.д. Не треба казати, шо це "зелена влада" така чи "порохоботи такі". Це Україна така. І українці такі. Живемо як свині в свинарнику і тільки ляпаємо язиком, шо це нам москалі чи комуняки в тому винні.
28.04.2022 16:42 Відповісти
Що цей популіст верзе ? Це ніяк не будуть гроші України, тому це ніяк не буде міністра. Це може трапиться в тому випадку, якщо Зеля не підпише капітуляцію. А досі у нього були наміри підписати тільки її.
28.04.2022 16:43 Відповісти
Це ніяк не буде заслуга міністра.
28.04.2022 16:44 Відповісти
Это всё хорошо и нужно. Только знает ли строители будущего, кто жил в разбомбленных домах?Какой площади и количество комнат были в их квартирах? Была квартира арендованная или купленная, в том числе с ипотекой? Захочет ли владелец разрушенного дома или квартиры жить в другом конце города? Там уйма такого рода вопросов.
28.04.2022 16:46 Відповісти
А може мы войну спочатку выиграем. Чёртовы популисты.
28.04.2022 16:51 Відповісти
Если не победим то кацапы нас так "відбудують", что жить не захочется. Нам всем нужна победа, а все остальное потом.
28.04.2022 16:53 Відповісти
А людей не повернеш, потрібно думати про те щоб виплатити сімьям які загинули під час війни фінансову домомогу за рахунок Росії впершу чергу, в розмірі не менше 300 тис. доларів за людину .
28.04.2022 16:56 Відповісти
Відбудують, не сумнівайтесь, і без "великого крадівництва".
28.04.2022 17:00 Відповісти
Все відбудується за рік-півтора. Будинки заливаються і як гриби пруть.
28.04.2022 17:05 Відповісти
Що там у Маріуполі?
Добили наших, чи ще?
28.04.2022 17:06 Відповісти
Потрібно спочатку Коломойського в США віддати, бо нам тут життя не буде.
28.04.2022 17:41 Відповісти
Главное чтобы бабло не распилили раньше времени.
28.04.2022 20:04 Відповісти
 
 