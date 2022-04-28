Українські міста відбудують із застосуванням сучасних світових підходів, - Чернишов

Нова стратегія розвитку регіонів України передбачає застосування найсучасніших підходів до планування міського простору та всіх аспектів життя населених пунктів.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов на засіданны Конгресу місцевих та регіональних влад, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за його словами, під час відбудови країни застосовуватимуть усі найкращі світові практики розвитку міст з урахуванням потреб енергоефективності, наявності сучасних систем постачання, безпеки та інклюзивності.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський підкреслив, що нове житло в Україні обов’язково будуватимуть з комфортними бомбосховищами, а старий житловий фонд обладнають відповідно до потреб забезпечення безпеки громадян. Відповідні рішення будуть зафіксовані у законодавстві.

Крім цього, під час засідання глава держави заявив, що партнери України долучаться до відбудови міст, містечок і громад, які постраждали від російського вторгнення.

"Буде об’єднання фінансів, фахівців і технологій, які нам просто передаватимуть наші партнери. Потрібен чіткий амбітний план, щоб – у хорошому сенсі – заразити їх цим проектом, щоб вони давали своїх архітекторів, щоб ми об’єднували їх із нашими фахівцями", – сказав він.

Як раніше повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, відбудова зруйнованої війною інфраструктури в Україні відбуватиметься за 14 напрямами. В ОП планують отримати від кожної області попередню інформацію про необхідні для відновлення об'єкти до 5 травня.