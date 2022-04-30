РУС
22-летний военный из США погиб на войне в Украине

22-летний гражданин США Уилл Джозеф Кансел погиб в бою против российских оккупантов на территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой CNN.

Кансел – бывший морской пехотинец. Он устроился на работу в частную военную подрядную компанию.

Когда в Украине началось полномасштабное вторжение РФ, то компания искала подрядчиков для участия в боевых действиях в Украине, и он согласился уехать. Он воевал на стороне Украины на платной основе.

Он погиб 25 апреля. Кансел, бывший морской пехотинец США, по словам его матери, устроился работать в частную подрядную военную компанию в дополнение к своей основной работе офицером исправительного учреждения в Теннесси незадолго до начала войны в Украине в конце февраля.

+70
Слава Герою!💐💐
30.04.2022 02:01
+61
ЦН, на жаль, не повідомляє все і виставляє його просто, як найманця.

Ось, що сказала його мати і дружина:

"He wanted to go over because he believed in what Ukraine was fighting for, and he wanted to be a part of it to contain it there so it didn't come here, and that maybe our American soldiers wouldn't have to be involved in it," Cancel's mother, Rachel Cabrera, told CNN.

Cancel's widow, Brittany Cancel, https://www.foxnews.com/world/former-marine-dies-fighting-alongside-ukrainians-widow-calls-him-a-hero spoke to Fox News on Friday, saying her husband wanted to go to Ukraine to "help people."

"My husband did die in Ukraine. He went there wanting to help people, he had always felt that that was his main mission in life." She added that "he had dreams and aspirations of being a police officer or joining FDNY. Naturally when he found out about what was happening in Ukraine, he was eager to volunteer."
https://www.vice.com/en/article/93b47v/will-joseph-cancel-ukraine

Обставини його смерті невідомі і тіла нема. До речі, москалі написали про це ще вранці.
Зник безвісти і британець.

RIP.
30.04.2022 02:07
+57
він бився за те шо вважав правильним і він не помилився -RIP....
тебе і Україна помятатиме і Америка.
30.04.2022 02:14
Спи спокійно друже.Дякуємо за все.Вибач,що не вберегли...
30.04.2022 02:07
ЦН, на жаль, не повідомляє все і виставляє його просто, як найманця.

Ось, що сказала його мати і дружина:

"He wanted to go over because he believed in what Ukraine was fighting for, and he wanted to be a part of it to contain it there so it didn't come here, and that maybe our American soldiers wouldn't have to be involved in it," Cancel's mother, Rachel Cabrera, told CNN.

Cancel's widow, Brittany Cancel, https://www.foxnews.com/world/former-marine-dies-fighting-alongside-ukrainians-widow-calls-him-a-hero spoke to Fox News on Friday, saying her husband wanted to go to Ukraine to "help people."

"My husband did die in Ukraine. He went there wanting to help people, he had always felt that that was his main mission in life." She added that "he had dreams and aspirations of being a police officer or joining FDNY. Naturally when he found out about what was happening in Ukraine, he was eager to volunteer."
https://www.vice.com/en/article/93b47v/will-joseph-cancel-ukraine

Обставини його смерті невідомі і тіла нема. До речі, москалі написали про це ще вранці.
Зник безвісти і британець.

RIP.
30.04.2022 02:07
Приємно Вас бачити на шпальті Цензору. Часто бачу Ваші топи і всі, як один, завжди адекватні і проукраїнські. Дякую, що Ви з нами.
Загиблому, як би то не було, Царство Небесне. Він боровся за волю на стороні добра, він загинув за Свободу.
30.04.2022 07:55
він бився за те шо вважав правильним і він не помилився -RIP....
тебе і Україна помятатиме і Америка.
30.04.2022 02:14
RIP, brate...
30.04.2022 02:22
Our International Legion is sustaining combat losses as well Rest In Peace Scott Sibley
Thank you for your service.
You fought for the most just cause this world knows now.

30.04.2022 02:32
R.I.P.

28 апреля власти Великобритании подтвердили смерть своего гражданина.
Речь идет о бывшем офицере британской армии Скоте Сибли, который помогал ВСУ.

***
Еще один британский гражданин считается пропавшим без вести. Его данные и род деятельности пока неизвестны.
30.04.2022 15:08
як на в Києві мати вулицю "Вілла Кансела"?
30.04.2022 02:59
ну і не нехай вона буде, вулиця в Киеві - "Вілла Кансела"
мо діди дітям росскажуть хто такий був Вілла Кансела...
30.04.2022 05:59
палить кацапські танки-танкеткі..
то ссикунйо без них нічого - палить танки!
як випалите, там і подивимося в кого *** товщий....
30.04.2022 03:21
кацапа, а ти чому тут зі своїми висерами скрізь лізеш, за поребрик тварино.
30.04.2022 07:58
R.I.P.
30.04.2022 04:00
ПОРА ВСЕМ МИРОМ ДАТЬ ОТПОР РОССИИ !!!
30.04.2022 04:56
R.I.P.
30.04.2022 05:04
R.I.P.
30.04.2022 06:01
"Вілл Джозеф Кансел" - загиб захищая Украіну - від іванових, мамедових і бурятов - памьятаемо це..
30.04.2022 06:11
Згоден. Але, Мамедов, - азербайджанське прізвище.
Азербайджанці підтримують Україну.

30.04.2022 11:26
********** считает, что воюет с США, вот и соотношение потерь 1 к 23 000 рашистов.
30.04.2022 06:22
RIP brother
30.04.2022 06:24
R.I.P.
30.04.2022 06:31
Слава Воїну!
30.04.2022 06:45
не должно так быть ..
30.04.2022 06:59
Glory to Heroes!
30.04.2022 07:34
А навіщо акцентувати "на платній основі"?
Тобто якщо наші воїни отримують грошове забезпечення то вони також воюють на "платній основі"?
Це щоб виправдати тилових товстопиких щурів, які ховаються від повісток?
30.04.2022 07:46
Це щоб московіти не здійняли срачгвалт з приводу участі американских військовиків у бойових діях - працював у приватній підрядній компанії.
30.04.2022 07:59
А що, для вас така вже важлива думка кацапів?
Може вже досить озиратися на кацапню?
30.04.2022 13:10
Щось ніхто вашу думку не підтримав.
30.04.2022 22:59
Дякуємо всім захисникам!!! R.I.P 🙏
30.04.2022 08:07
Glory to the heroes!!! R.I.P 🙏. Thank you Will Joseph!!!💛💙💛💙💛💙😢😢😢😢
30.04.2022 08:12
30.04.2022 08:45
RIP Brother
30.04.2022 09:00
Гарний хлопчик, шкода!
Одне втішає, встиг залишити у цьому світі спадкоємця!
30.04.2022 09:03
Козаки теж часто наймалися до західних королів і це нормально (професійні військові для того й існують щоб воювати, особливо коли наймають на війну проти твого ж ворога - москалів, наприклад). Інша справа, що найманці бувають різні - хтось допомагає боротися проти зла, а хтось в Сирії бомбить жінок і дітей.
Віллу Канселу наша вічна пам'ять і шана!
30.04.2022 09:48
Герої не вмирають...!!!
30.04.2022 10:23
30.04.2022 15:01
30.04.2022 15:03
30.04.2022 15:05


Горiть у пеклi рассєянськi шизо-фашисти!

Смерть рашистським окупантам!
30.04.2022 15:09
Перш за все тим, що сидять у кремлі і розпалюють війну.
30.04.2022 23:01
R.I.P. Soldier of Freedom!
sympathy for family
30.04.2022 18:10
 
 