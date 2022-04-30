22-летний военный из США погиб на войне в Украине

22-летний гражданин США Уилл Джозеф Кансел погиб в бою против российских оккупантов на территории Украины.

Кансел – бывший морской пехотинец. Он устроился на работу в частную военную подрядную компанию.

Когда в Украине началось полномасштабное вторжение РФ, то компания искала подрядчиков для участия в боевых действиях в Украине, и он согласился уехать. Он воевал на стороне Украины на платной основе.

Он погиб 25 апреля. Кансел, бывший морской пехотинец США, по словам его матери, устроился работать в частную подрядную военную компанию в дополнение к своей основной работе офицером исправительного учреждения в Теннесси незадолго до начала войны в Украине в конце февраля.

