22-річний військовий із США загинув на війні в Україні
22-річний громадянин США Вілл Джозеф Кансел загинув в бою проти російських окупантів на території України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Кансел - колишній морський піхотинець. Він влаштувався на роботу в приватну військову підрядну компанію.
Коли в Україні почалося повномасштабне вторгнення РФ, то компанія шукала підрядників для участі в бойових діях в Україні, і він погодився поїхати. Він воював на боці України на платній основі.
Він загинув 25 квітня. Кансел, колишній морський піхотинець США, за словами його матері, влаштувався працювати в приватну військову підрядну компанію на додаток до своєї основної роботи офіцером виправної установи у Теннессі незадовго до початку війни в Україні наприкінці лютого.
Ось, що сказала його мати і дружина:
"He wanted to go over because he believed in what Ukraine was fighting for, and he wanted to be a part of it to contain it there so it didn't come here, and that maybe our American soldiers wouldn't have to be involved in it," Cancel's mother, Rachel Cabrera, told CNN.
Cancel's widow, Brittany Cancel, https://www.foxnews.com/world/former-marine-dies-fighting-alongside-ukrainians-widow-calls-him-a-hero spoke to Fox News on Friday, saying her husband wanted to go to Ukraine to "help people."
"My husband did die in Ukraine. He went there wanting to help people, he had always felt that that was his main mission in life." She added that "he had dreams and aspirations of being a police officer or joining FDNY. Naturally when he found out about what was happening in Ukraine, he was eager to volunteer."
https://www.vice.com/en/article/93b47v/will-joseph-cancel-ukraine
Обставини його смерті невідомі і тіла нема. До речі, москалі написали про це ще вранці.
Зник безвісти і британець.
RIP.
Загиблому, як би то не було, Царство Небесне. Він боровся за волю на стороні добра, він загинув за Свободу.
тебе і Україна помятатиме і Америка.
Thank you for your service.
You fought for the most just cause this world knows now.
28 апреля власти Великобритании подтвердили смерть своего гражданина.
Речь идет о бывшем офицере британской армии Скоте Сибли, который помогал ВСУ.
***
Еще один британский гражданин считается пропавшим без вести. Его данные и род деятельности пока неизвестны.
мо діди дітям росскажуть хто такий був Вілла Кансела...
то ссикунйо без них нічого - палить танки!
як випалите, там і подивимося в кого *** товщий....
Азербайджанці підтримують Україну.
Тобто якщо наші воїни отримують грошове забезпечення то вони також воюють на "платній основі"?
Це щоб виправдати тилових товстопиких щурів, які ховаються від повісток?
срачгвалт з приводу участі американских військовиків у бойових діях - працював у приватній підрядній компанії.
Може вже досить озиратися на кацапню?
Одне втішає, встиг залишити у цьому світі спадкоємця!
Віллу Канселу наша вічна пам'ять і шана!
Горiть у пеклi рассєянськi шизо-фашисти!
Смерть рашистським окупантам!
sympathy for family