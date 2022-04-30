УКР
22-річний військовий із США загинув на війні в Україні

22-річний громадянин США Вілл Джозеф Кансел загинув в бою проти російських окупантів на території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Кансел - колишній морський піхотинець. Він влаштувався на роботу в приватну військову підрядну компанію.

Коли в Україні почалося повномасштабне вторгнення РФ, то компанія шукала підрядників для участі в бойових діях в Україні, і він погодився поїхати. Він воював на боці України на платній основі.

Він загинув 25 квітня. Кансел, колишній морський піхотинець США, за словами його матері, влаштувався працювати в приватну військову підрядну компанію на додаток до своєї основної роботи офіцером виправної установи у Теннессі незадовго до початку війни в Україні наприкінці лютого.

Також читайте: Осіб з іноземним громадянством дозволили приймати до української розвідки

іноземець (401) смерть (6812) США (24108)
+70
Слава Герою!💐💐
30.04.2022 02:01 Відповісти
+61
ЦН, на жаль, не повідомляє все і виставляє його просто, як найманця.

Ось, що сказала його мати і дружина:

"He wanted to go over because he believed in what Ukraine was fighting for, and he wanted to be a part of it to contain it there so it didn't come here, and that maybe our American soldiers wouldn't have to be involved in it," Cancel's mother, Rachel Cabrera, told CNN.

Cancel's widow, Brittany Cancel, https://www.foxnews.com/world/former-marine-dies-fighting-alongside-ukrainians-widow-calls-him-a-hero spoke to Fox News on Friday, saying her husband wanted to go to Ukraine to "help people."

"My husband did die in Ukraine. He went there wanting to help people, he had always felt that that was his main mission in life." She added that "he had dreams and aspirations of being a police officer or joining FDNY. Naturally when he found out about what was happening in Ukraine, he was eager to volunteer."
https://www.vice.com/en/article/93b47v/will-joseph-cancel-ukraine

Обставини його смерті невідомі і тіла нема. До речі, москалі написали про це ще вранці.
Зник безвісти і британець.

RIP.
30.04.2022 02:07 Відповісти
+57
він бився за те шо вважав правильним і він не помилився -RIP....
тебе і Україна помятатиме і Америка.
30.04.2022 02:14 Відповісти
Our International Legion is sustaining combat losses as well Rest In Peace Scott Sibley
Thank you for your service.
You fought for the most just cause this world knows now.

R.I.P.

28 апреля власти Великобритании подтвердили смерть своего гражданина.
Речь идет о бывшем офицере британской армии Скоте Сибли, который помогал ВСУ.

***
Еще один британский гражданин считается пропавшим без вести. Его данные и род деятельности пока неизвестны.
ну і не нехай вона буде, вулиця в Киеві - "Вілла Кансела"
мо діди дітям росскажуть хто такий був Вілла Кансела...
палить кацапські танки-танкеткі..
то ссикунйо без них нічого - палить танки!
як випалите, там і подивимося в кого *** товщий....
кацапа, а ти чому тут зі своїми висерами скрізь лізеш, за поребрик тварино.
R.I.P.
ПОРА ВСЕМ МИРОМ ДАТЬ ОТПОР РОССИИ !!!
R.I.P.
R.I.P.
"Вілл Джозеф Кансел" - загиб захищая Украіну - від іванових, мамедових і бурятов - памьятаемо це..
Згоден. Але, Мамедов, - азербайджанське прізвище.
Азербайджанці підтримують Україну.

********** считает, что воюет с США, вот и соотношение потерь 1 к 23 000 рашистов.
RIP brother
R.I.P.
Слава Воїну!
не должно так быть ..
Glory to Heroes!
А навіщо акцентувати "на платній основі"?
Тобто якщо наші воїни отримують грошове забезпечення то вони також воюють на "платній основі"?
Це щоб виправдати тилових товстопиких щурів, які ховаються від повісток?
Це щоб московіти не здійняли срачгвалт з приводу участі американских військовиків у бойових діях - працював у приватній підрядній компанії.
А що, для вас така вже важлива думка кацапів?
Може вже досить озиратися на кацапню?
Щось ніхто вашу думку не підтримав.
Дякуємо всім захисникам!!! R.I.P 🙏
Glory to the heroes!!! R.I.P 🙏. Thank you Will Joseph!!!💛💙💛💙💛💙😢😢😢😢
RIP Brother
Гарний хлопчик, шкода!
Одне втішає, встиг залишити у цьому світі спадкоємця!
Козаки теж часто наймалися до західних королів і це нормально (професійні військові для того й існують щоб воювати, особливо коли наймають на війну проти твого ж ворога - москалів, наприклад). Інша справа, що найманці бувають різні - хтось допомагає боротися проти зла, а хтось в Сирії бомбить жінок і дітей.
Віллу Канселу наша вічна пам'ять і шана!
Герої не вмирають...!!!
Горiть у пеклi рассєянськi шизо-фашисти!

Смерть рашистським окупантам!
Перш за все тим, що сидять у кремлі і розпалюють війну.
R.I.P. Soldier of Freedom!
sympathy for family
