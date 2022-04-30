22-річний військовий із США загинув на війні в Україні

22-річний громадянин США Вілл Джозеф Кансел загинув в бою проти російських окупантів на території України.

Кансел - колишній морський піхотинець. Він влаштувався на роботу в приватну військову підрядну компанію.

Коли в Україні почалося повномасштабне вторгнення РФ, то компанія шукала підрядників для участі в бойових діях в Україні, і він погодився поїхати. Він воював на боці України на платній основі.

Він загинув 25 квітня. Кансел, колишній морський піхотинець США, за словами його матері, влаштувався працювати в приватну військову підрядну компанію на додаток до своєї основної роботи офіцером виправної установи у Теннессі незадовго до початку війни в Україні наприкінці лютого.

