Осіб з іноземним громадянством дозволили приймати до української розвідки
Верховна Рада схвалила зміни до закону "Про розвідку", врегулювавши питання щодо прийняття осіб з іноземним громадянством до розвідки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
Народний депутат України Ярослав Железняк поінформував, що за це рішення проголосували 352 парламентарії.
Парламент також схвалив зміни до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації деяких категорій громадян".
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