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ВР (14832) іноземець (381) розвідка (3805)

Осіб з іноземним громадянством дозволили приймати до української розвідки

депутат,вр,рада,верховна

Верховна Рада схвалила зміни до закону "Про розвідку", врегулювавши питання щодо прийняття осіб з іноземним громадянством до розвідки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Народний депутат України Ярослав Железняк поінформував, що за це рішення проголосували 352 парламентарії.

Парламент також схвалив зміни до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації деяких категорій громадян".

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Топ коментарі
+17
Так Андрей Елдак уже и так в разведке!!!
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14.04.2022 19:35
+10
Ну-у-у, "відряджені" співробітники МІ-6, чи Моссад нам би не завадили.
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14.04.2022 19:35
+7
Петров и боширов теперь могут отсылать резюме?
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14.04.2022 19:39
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Так Андрей Елдак уже и так в разведке!!!
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14.04.2022 19:35 Відповісти
І дружина Гогілашвілі теж
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14.04.2022 20:13 Відповісти
ага, тільки у рашкінській розвідці
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14.04.2022 20:19 Відповісти
Ну-у-у, "відряджені" співробітники МІ-6, чи Моссад нам би не завадили.
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14.04.2022 19:35 Відповісти
Ага, але по факту будуть відряджені співробітники ФСБ.
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14.04.2022 20:33 Відповісти
а чого його дозволяти, як іноземні громадяни по Україні як хотять, так і бігають ще з часів СРСР??
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14.04.2022 21:36 Відповісти
ФСБ ?
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14.04.2022 19:36 Відповісти
эти деграданты только в венгрии сейчас в силе
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14.04.2022 19:37 Відповісти
но 352 голоса, значит не обязательно шляпа
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14.04.2022 19:36 Відповісти
Петров и боширов теперь могут отсылать резюме?
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14.04.2022 19:39 Відповісти
Навіщо ?
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14.04.2022 19:41 Відповісти
Можливо, у нас з'являться такі собі позаштатні консультанти, та аналітики, що раніше працювали в ЦРУ, або МІ-6...
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14.04.2022 19:44 Відповісти
Скоріше агентура ФСБ закінчується, треба нових впустити...
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14.04.2022 20:34 Відповісти
А що... На сьогодні їх таки замало для знищення України
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14.04.2022 19:57 Відповісти
С иностранным гражданством - это с российским?
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14.04.2022 20:19 Відповісти
Не типу щоб узаконити усіх феесбенників в СБУ?
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14.04.2022 20:38 Відповісти
 
 