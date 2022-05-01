"Делаем все, чтобы эвакуационная миссия из Мариуполя все же состоялась", - Зеленский

Все лидеры свободного мира знают, что Россия сделала с Мариуполем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

"Говорил с Премьер-министром Британии Борисом Джонсом. Об оборонной поддержке для Украины и других необходимых усилиях для прекращения войны.

Проинформировал Бориса об актуальной ситуации на поле боя в районах активных столкновений и подробно о ситуации на нашем востоке, в Мариуполе, на юге страны.

Все лидеры свободного мира знают, что Россия сделала с Мариуполем. И это не останется без ответственности для России.

Многие лидеры пытаются помочь спасти наших героических защитников города. Очень подробно об этом говорили и с Генеральным секретарем ООН во время его визита в Киев. Делаем все, чтобы эвакуационная миссия из Мариуполя все же состоялась", - подчеркнул он.

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