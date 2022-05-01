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Новости Война
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"Делаем все, чтобы эвакуационная миссия из Мариуполя все же состоялась", - Зеленский

маріуполь

Все лидеры свободного мира знают, что Россия сделала с Мариуполем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

"Говорил с Премьер-министром Британии Борисом Джонсом. Об оборонной поддержке для Украины и других необходимых усилиях для прекращения войны.

Проинформировал Бориса об актуальной ситуации на поле боя в районах активных столкновений и подробно о ситуации на нашем востоке, в Мариуполе, на юге страны.

Все лидеры свободного мира знают, что Россия сделала с Мариуполем. И это не останется без ответственности для России.

Многие лидеры пытаются помочь спасти наших героических защитников города. Очень подробно об этом говорили и с Генеральным секретарем ООН во время его визита в Киев. Делаем все, чтобы эвакуационная миссия из Мариуполя все же состоялась", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативная информация по состоянию на 6:00 1 мая по российскому вторжению, - Генштаб ВСУ

Зеленский Владимир (20720) Мариуполь (5722) эвакуация (2093)


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Топ комментарии
+12
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01.05.2022 00:30
+9
Лицемірне створіння.
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01.05.2022 00:28
+9
Коли Зе не був прєзідєнтом в 2014 він "волонтерив" в Юрмалі і москві... ві чомусь на користь *****...
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01.05.2022 01:28
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А фотка тут причём?
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01.05.2022 00:28 Ответить
Не для того їх розміновували.
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01.05.2022 00:30 Ответить
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01.05.2022 08:52 Ответить
перед тем как уйти на войну, убей предателя
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01.05.2022 09:03 Ответить
С этим я согласен. Иначе они тебя предадут за спиной.
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01.05.2022 13:26 Ответить
Лицемірне створіння.
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01.05.2022 00:28 Ответить
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01.05.2022 00:30 Ответить
Коли Зе не був прєзідєнтом в 2014 він "волонтерив" в Юрмалі і москві... ві чомусь на користь *****...
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01.05.2022 01:28 Ответить
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01.05.2022 09:03 Ответить
Вариант с Мариком один -- вытянуть оттуда кацапов на другой фронт. Фули тут стонать от безнадёги? Хлопцы держатся.
Кто их туда загнал? -- то уже другая Тема.
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01.05.2022 00:33 Ответить
Есть процедура интернирования- когда нейтральная страна забирает воинов до конца войны, создавая им нормальные условия жизни у себя. Турция подойдёт, и свой порт на Азовстали есть, можно паромом эвакуировать. Но любые договорённости с Куйлом заканчиваются Иловайсками.
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01.05.2022 07:52 Ответить
а как же американские гаубицы, польские танки?
они не помогут в решении вопроса по Мариуполю
тогда спрашивается. а нафига они нужны?
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01.05.2022 09:01 Ответить
Их надо было просить на 3 месяца раньше...когда вместо этого зеля покрикивал на Запад, что тот "сеет необоснованную панику и отпугивает инвесторов"
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01.05.2022 09:19 Ответить
И кто бы что дал тогда? С какого бодуна? Запад как и Тараканище Лукошенко был настроен на трехдневную войну и только потом начали давать вооружение когда "трехдневный прогноз" не оправдался. Да и то вначале то дадим, то нам страшно и не дадим и т.д.
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01.05.2022 10:25 Ответить
напрошується запитання : чи міг не знати наш "верховний "про розмінування проходу з Криму напередодні війни? що і призвело до блокади та й стає зрозумілим недовіра "азовців' до Зеленського ,що свідчить їхнє звернення до Ердогана про допомогу , можливо вони щось більше знають ? Ой як не хочеться знову цього що зараз не на часі , головне перемога війна все спише - вже не спише !!!
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01.05.2022 09:06 Ответить
Не мог не знать ..Потому что он сам подписал это разминирование в Париже... И формулу Штанмайера он в Париже подписал тоже... Но, будучи скромным, стеснительным парнем, постеснялся народу об этом сказать.... Ведь его народ сидит на детских стульчиках под ёлочкой и слушает его сказки (форма новогоднего приветствия) ... о серьёзных делах чё с ним разговаривать ?
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01.05.2022 17:07 Ответить
 
 