"Делаем все, чтобы эвакуационная миссия из Мариуполя все же состоялась", - Зеленский
Все лидеры свободного мира знают, что Россия сделала с Мариуполем.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.
"Говорил с Премьер-министром Британии Борисом Джонсом. Об оборонной поддержке для Украины и других необходимых усилиях для прекращения войны.
Проинформировал Бориса об актуальной ситуации на поле боя в районах активных столкновений и подробно о ситуации на нашем востоке, в Мариуполе, на юге страны.
Все лидеры свободного мира знают, что Россия сделала с Мариуполем. И это не останется без ответственности для России.
Многие лидеры пытаются помочь спасти наших героических защитников города. Очень подробно об этом говорили и с Генеральным секретарем ООН во время его визита в Киев. Делаем все, чтобы эвакуационная миссия из Мариуполя все же состоялась", - подчеркнул он.
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Кто их туда загнал? -- то уже другая Тема.
они не помогут в решении вопроса по Мариуполю
тогда спрашивается. а нафига они нужны?