"Я как никогда предан укреплению Украины и обеспечению неудачи Путина", - Джонсон
Британия и дальше будет всячески поддерживать Украину в борьбе с российскими оккупантами и будет способствовать поражению президента государства-агрессора Путина.
Об этом премьер Борис Джонсон написал в своем твиттере, передает Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что имел разговор с Президентом Зеленским и заверил, что Украине продолжат предоставлять военную и гуманитарную помощь, чтобы ВСУ имело все необходимое оборудование для борьбы с российскими оккупантами.
"Я как никогда предан укреплению Украины и обеспечению неудачи Путина", – заявил Джонсон.
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Слава нації
Смерть москалям
God save the, Queen
(если б я был президентом в 2014 мы бы не отдали Крым...)
и перед самой войной - не нагнетайте...никто не нападьёт !!!! мы могли б больше выделить на армию, но тогда не хватит на асфальт!!! (и поехало кататься на лыжах)
шо, не свистел такого????
тяжело всем... особенно тем, кто не может уследить за колебаниями верховного!!! - мы в НАТО...но мы согласны с рашей - мы нейтралитет...ой нет...мы хотим в НАТО...но нас там не ждут поэтому мы будем мутить какой-то новый формат (видимо Варшавский договор реанимируют???)
Їх ЗМУСИЛИ ТЕРПІТЬ ці поставки саме вояки наші! Сказали: "Здаваться будете - відірвем яйця!!!" І вони "забзділи" Він же тікать збирався! А тепер читає тексти які йому написали! Я "профі" - бачу це по тому як він "щебече"
преЗЕдент...Президент
от коли розумієшь і жалкуєш шо Борис Джонсон не наш прем"єр !!!!