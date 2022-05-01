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Новости Агрессия России против Украины Война
10 321 34

"Я как никогда предан укреплению Украины и обеспечению неудачи Путина", - Джонсон

джонсон

Британия и дальше будет всячески поддерживать Украину в борьбе с российскими оккупантами и будет способствовать поражению президента государства-агрессора Путина.

Об этом премьер Борис Джонсон написал в своем твиттере, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что имел разговор с Президентом Зеленским и заверил, что Украине продолжат предоставлять военную и гуманитарную помощь, чтобы ВСУ имело все необходимое оборудование для борьбы с российскими оккупантами.

"Я как никогда предан укреплению Украины и обеспечению неудачи Путина", – заявил Джонсон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативная информация по состоянию на 6:00 1 мая по российскому вторжению, - Генштаб ВСУ

Украина (45001) Джонсон_Борис (505)


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Топ комментарии
+43
Джонсону-черговий респект...
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01.05.2022 06:33
+38
Каждое выступление Джонсона это поддержка Украины и одновременно пинок по рылу ху.ла.
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01.05.2022 06:41
+21
" Гуртом..і ***** легше бити "
...
Слава нації
Смерть москалям
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01.05.2022 06:41
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Джонсону-черговий респект...
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01.05.2022 06:33 Ответить
Спецслужбами нужно расправится с Путиным!
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01.05.2022 06:41 Ответить
Каждое выступление Джонсона это поддержка Украины и одновременно пинок по рылу ху.ла.
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01.05.2022 06:41 Ответить
А еще пинок под сраку нашему. Что бы с переговорами не мутил.
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01.05.2022 07:49 Ответить
По-моему, тебе хороший пинок не помешал бы. Он сейчас делает максимально возможное, респект ему..
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01.05.2022 09:43 Ответить
Максимально возможное он три года уже наделал. А два месяца он просто болтает, то что ему разрешат
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01.05.2022 10:13 Ответить
Всмысле - сидит в бункере и озвучивает чужие тексты по телесуфлеру?
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01.05.2022 17:19 Ответить
" Гуртом..і ***** легше бити "
...
Слава нації
Смерть москалям
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01.05.2022 06:41 Ответить
Осторожнее,Борис. Покойный курмаршалл захерченко обещал взять Лондон. Правда дальше кафешки не продвинулся.))
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01.05.2022 06:42 Ответить
Давайте більше і швидше, чим швидше ви нам її дасте, тим більше життів українців врятуєте. І росіяни не зможуть просуватися всередину України. Нам треба їх гнати стусанами під їхні кінчені зади. з кишенями, повними награбованого в українців. Щоб їхні зади палали, коли вони будуть перекидаючись бігти назад у свою рідну гівень.
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01.05.2022 06:53 Ответить
хочу переназвати вулицю- вулиця найкращого друга України Бориса Джонсона, проспект Джо Байдена і накінецт тупік расеіі
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01.05.2022 07:14 Ответить
Справжній УПАвець ніколи не здається.🤝 Дякуємо, Борисе за життєву позицію.
God save the, Queen
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01.05.2022 07:38 Ответить
вот кто Украине пользу принес, а наше зе чмо только видики пилит да пукину куда-то заглядывает...а в Марике тем временем ад...
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01.05.2022 08:00 Ответить
Сам ты чмо, что бы ты лучше его сделал?
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01.05.2022 09:47 Ответить
меньше звиздел бы... особенно с трибуны стадиона...
(если б я был президентом в 2014 мы бы не отдали Крым...)
и перед самой войной - не нагнетайте...никто не нападьёт !!!! мы могли б больше выделить на армию, но тогда не хватит на асфальт!!! (и поехало кататься на лыжах)
шо, не свистел такого????
тяжело всем... особенно тем, кто не может уследить за колебаниями верховного!!! - мы в НАТО...но мы согласны с рашей - мы нейтралитет...ой нет...мы хотим в НАТО...но нас там не ждут поэтому мы будем мутить какой-то новый формат (видимо Варшавский договор реанимируют???)
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01.05.2022 10:02 Ответить
та кидай в спам брехливого зебіла! Навіть, якщо тобі вистачає сили заперечити його брехню
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01.05.2022 14:31 Ответить
а якщо- це невинно убієнний Петром Олексійовичем, брат дЄрьмака то як його кинути?
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01.05.2022 16:21 Ответить
Да буквально ВСЁ!
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01.05.2022 17:20 Ответить
Дякуємо, пане Джаонсон. Бережи вас Господь
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01.05.2022 08:28 Ответить
говорить як справжній козак☝️
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01.05.2022 08:31 Ответить
Спасибо тебе Борис, и спасибо твоей великой стране которая в который раз помогает спасти мир от красно коричневой чумы
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01.05.2022 08:47 Ответить
Як я задоволений діяльністю Преме'єр Міністра України Бориса Джонсоненка! Словами не передати!
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01.05.2022 08:48 Ответить
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Красиво! Тільки не забувай і ЗАПАМ"ЯТАЙ : "Клоун" і його шобло НІ РАЗУ не зустрічали літаки з Британії з ПТРК
Їх ЗМУСИЛИ ТЕРПІТЬ ці поставки саме вояки наші! Сказали: "Здаваться будете - відірвем яйця!!!" І вони "забзділи" Він же тікать збирався! А тепер читає тексти які йому написали! Я "профі" - бачу це по тому як він "щебече"
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01.05.2022 09:22 Ответить
На 100% согласен! Когда вовочке дают говорить "живьем" - начинается полная шизофазия Последнее интервью на журналистам ст.м. Арсенальная яркий пример
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01.05.2022 17:23 Ответить
Дай тобі Боже здоров'я...
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01.05.2022 08:56 Ответить
Треба терміново далекобійні ракети ППО для ТУ-22 над Маріуполем !
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01.05.2022 09:24 Ответить
от коли мрієш щоби такі важливі і конкретні слова виголошував наш преЗЕдент...Президент
от коли розумієшь і жалкуєш шо Борис Джонсон не наш прем"єр !!!!
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01.05.2022 09:55 Ответить
Джонсон и приколист, и всегда дело говорит !
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01.05.2022 10:47 Ответить
Навсегда останешься в истории Человеком.
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01.05.2022 11:18 Ответить
Дякуємо за Вашу рішучу позицію, п. Борисе!!!
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01.05.2022 11:31 Ответить
Боря,лайк тобі!
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01.05.2022 12:37 Ответить
Джонсон -це справжній англосакс , а не якийсь мокша .
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01.05.2022 15:32 Ответить
ОБЕСПЕЧЕНИЮ В ЖОПУ ****** ПУТИНА )))
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01.05.2022 16:50 Ответить
Зараз два фактори вирішують своею міццю долю Украиїни - Народ та ЗСУ України - це перший. Байден(США),Джонсон(ЗК) - це другий фактор. І, не зважаючи на вибір у 2019 році і все, що почалося з приходом( у різних його, приходах, проявах) шобли бени коломойщи, вони вірять і бачать волю Украиїнців до премоги.
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01.05.2022 18:39 Ответить
 
 