"Я как никогда предан укреплению Украины и обеспечению неудачи Путина", - Джонсон

Британия и дальше будет всячески поддерживать Украину в борьбе с российскими оккупантами и будет способствовать поражению президента государства-агрессора Путина.

Об этом премьер Борис Джонсон написал в своем твиттере, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что имел разговор с Президентом Зеленским и заверил, что Украине продолжат предоставлять военную и гуманитарную помощь, чтобы ВСУ имело все необходимое оборудование для борьбы с российскими оккупантами.

"Я как никогда предан укреплению Украины и обеспечению неудачи Путина", – заявил Джонсон.

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