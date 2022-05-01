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"Я як ніколи відданий зміцненню України та забезпеченню невдачі Путіна", - Джонсон
Британія й надалі всіляко підтримуватиме Україну в боротьбі з російськими окупантами та сприятиме поразці президента держави-агресора Путіна.
Про це прем'єр Борис Джонсон написав у своєму твіттері, передає Цензор.НЕТ.
Він розповів, що мав розмову із Президентом Зеленським і запевнив, що Україні продовжуватимуть надавати військову та гуманітарну допомогу, аби ЗСУ мало усе необхідне обладнання для боротьби із російськими окупантами.
"Я як ніколи відданий зміцненню України та забезпеченню невдачі Путіна", – заявив Джонсон.
Топ коментарі
+43 Александр Чуднивец #474549
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+38 Саша Пончик
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+21 Lvbnhj
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Слава нації
Смерть москалям
God save the, Queen
(если б я был президентом в 2014 мы бы не отдали Крым...)
и перед самой войной - не нагнетайте...никто не нападьёт !!!! мы могли б больше выделить на армию, но тогда не хватит на асфальт!!! (и поехало кататься на лыжах)
шо, не свистел такого????
тяжело всем... особенно тем, кто не может уследить за колебаниями верховного!!! - мы в НАТО...но мы согласны с рашей - мы нейтралитет...ой нет...мы хотим в НАТО...но нас там не ждут поэтому мы будем мутить какой-то новый формат (видимо Варшавский договор реанимируют???)
Їх ЗМУСИЛИ ТЕРПІТЬ ці поставки саме вояки наші! Сказали: "Здаваться будете - відірвем яйця!!!" І вони "забзділи" Він же тікать збирався! А тепер читає тексти які йому написали! Я "профі" - бачу це по тому як він "щебече"
преЗЕдент...Президент
от коли розумієшь і жалкуєш шо Борис Джонсон не наш прем"єр !!!!