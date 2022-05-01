"Я як ніколи відданий зміцненню України та забезпеченню невдачі Путіна", - Джонсон

Британія й надалі всіляко підтримуватиме Україну в боротьбі з російськими окупантами та сприятиме поразці президента держави-агресора Путіна.

Про це прем'єр Борис Джонсон написав у своєму твіттері, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що мав розмову із Президентом Зеленським і запевнив, що Україні продовжуватимуть надавати військову та гуманітарну допомогу, аби ЗСУ мало усе необхідне обладнання для боротьби із російськими окупантами.

"Я як ніколи відданий зміцненню України та забезпеченню невдачі Путіна", – заявив Джонсон.

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