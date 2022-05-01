64,5% поляков - за предоставление Украине тяжелого вооружения, - опрос

Около 65% поляков считают, что НАТО должно передать Украине тяжелое вооружение.

Об этом говорится в опросе центра SW Research для издания Rzeczpospolita, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На вопрос "Должны ли страны НАТО передавать Украине тяжелое вооружение (танки, тяжелую артиллерию)?" утвердительно ответили 64,5% поляков. Против этого шага выступают 12,7% граждан Польши, а 22,8% не определились по этому поводу.

Предоставление оружия Украине чаще поддерживают мужчины (68%), чем женщины (61%), а также люди, достигшие 35-летнего возраста (65%). Значительный уровень поддержки предоставления Украине тяжелого вооружения среди лиц с профессионально-техническим образованием и невысоким уровнем дохода (72%), а также жителей небольших населенных пунктов и городов (до 20 тыс. населения) – 77%.

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С начала широкомасштабного вооруженного вторжения России на территорию Украины, 24 февраля, Польша передала Киеву вооружение и амуниции на 7 млрд злотых (более 1,6 млрд $). Речь идет о более чем 200 танках Т-72, которыми можно укомплектовать две танковые бригады, самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика" и ракетные системы залпового огня "Град".