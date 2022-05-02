Следующего этапа мобилизации пока не будет, - Данилов
Украина пока не планирует объявлять следующий этап мобилизации.
Об этом в эфире телемарафона сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
"На сегодняшний день у нас достаточно военных, которые пришли в военкоматы. Идет обучение, идет тренировка. То, что мы сделали ранее, этого достаточно для того, чтобы мы могли защищать нашу страну", - сказал он.
Также Данилов прокомментировал возможность оглашения мобилизации на территории РФ 9 мая.
"Что касается 9 мая, то есть информация от нашей военной разведки, что они на 9 мая будут объявлять общую мобилизацию. Насколько это им поможет и как это в конечном итоге превратится в проблемы для Путина, сложно сказать", - отметил секретарь СНБО.
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