Следующего этапа мобилизации пока не будет, - Данилов

Украина пока не планирует объявлять следующий этап мобилизации.

Об этом в эфире телемарафона сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день у нас достаточно военных, которые пришли в военкоматы. Идет обучение, идет тренировка. То, что мы сделали ранее, этого достаточно для того, чтобы мы могли защищать нашу страну", - сказал он.

Также Данилов прокомментировал возможность оглашения мобилизации на территории РФ 9 мая.

"Что касается 9 мая, то есть информация от нашей военной разведки, что они на 9 мая будут объявлять общую мобилизацию. Насколько это им поможет и как это в конечном итоге превратится в проблемы для Путина, сложно сказать", - отметил секретарь СНБО.

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