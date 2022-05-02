Наступного етапу мобілізації поки не буде, - Данілов

Україна поки не планує оголошувати наступного етапу мобілізації.

Про це в ефірі телемарафону повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогоднішні у нас достатньо військових, які прийшли до військкоматів. Йде навчання, триває тренування. Те, що ми зробили насамперед, цього достатньо для того, щоб ми могли захищати нашу країну", - сказав він.

Також Данілов прокоментував можливість оголошення мобілізації на території РФ 9 травня.

"Що стосується 9 травня, то є інформація від нашої військової розвідки, що вони на 9 травня оголошуватимуть загальну мобілізацію. Наскільки це їм допоможе і як це перетвориться зрештою на проблеми для Путіна, складно сказати", - зазначив секретар РНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "З Росією ми можемо підписати тільки її капітуляцію", - Данілов