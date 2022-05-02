Наступного етапу мобілізації поки не буде, - Данілов
Україна поки не планує оголошувати наступного етапу мобілізації.
Про це в ефірі телемарафону повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"На сьогоднішні у нас достатньо військових, які прийшли до військкоматів. Йде навчання, триває тренування. Те, що ми зробили насамперед, цього достатньо для того, щоб ми могли захищати нашу країну", - сказав він.
Також Данілов прокоментував можливість оголошення мобілізації на території РФ 9 травня.
"Що стосується 9 травня, то є інформація від нашої військової розвідки, що вони на 9 травня оголошуватимуть загальну мобілізацію. Наскільки це їм допоможе і як це перетвориться зрештою на проблеми для Путіна, складно сказати", - зазначив секретар РНБО.
Топ коментарі
+21 Muron
показати весь коментар02.05.2022 21:07 Посилання
+12 Kucher
показати весь коментар02.05.2022 21:10 Посилання
+12 Anatoly KANEVSKY #433903
показати весь коментар02.05.2022 21:16 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Хтів би м, святий отче висповідатися перед тим як вмру
- То кажіть, чим с-те прогнівили Господа Бога нашого?
- Та, вбив 26 москалів, 24 комуністи та ...;
- Зачекайте, зачекайте ви спочатку висповідайтеся, а про добрі справи пізніше побалакаємо!
Чи достатньо для того, щоб визволяти захоплені території?
За час війни тричі ходив в військомат. Відповідь одна: "Чекайте"...