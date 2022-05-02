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Новини Війна
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Наступного етапу мобілізації поки не буде, - Данілов

зсу

Україна поки не планує оголошувати наступного етапу мобілізації.

Про це в ефірі телемарафону повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогоднішні у нас достатньо військових, які прийшли до військкоматів. Йде навчання, триває тренування. Те, що ми зробили насамперед, цього достатньо для того, щоб ми могли захищати нашу країну", - сказав він.

Також Данілов прокоментував можливість оголошення мобілізації на території РФ 9 травня.

"Що стосується 9 травня, то є інформація від нашої військової розвідки, що вони на 9 травня оголошуватимуть загальну мобілізацію. Наскільки це їм допоможе і як це перетвориться зрештою на проблеми для Путіна, складно сказати", - зазначив секретар РНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "З Росією ми можемо підписати тільки її капітуляцію", - Данілов

Автор: 

Данілов Олексій (1259) мобілізація (3096)


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Топ коментарі
+21
Помирає старий Бандерівець і кличе до себе священика, щоб висповідатися:
- Хтів би м, святий отче висповідатися перед тим як вмру
- То кажіть, чим с-те прогнівили Господа Бога нашого?
- Та, вбив 26 москалів, 24 комуністи та ...;
- Зачекайте, зачекайте ви спочатку висповідайтеся, а про добрі справи пізніше побалакаємо!
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02.05.2022 21:07
+12
"цього достатньо для того, щоб ми могли захищати нашу країну"

Чи достатньо для того, щоб визволяти захоплені території?
За час війни тричі ходив в військомат. Відповідь одна: "Чекайте"...
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02.05.2022 21:10
+12
помічено: бажаючим (вмотивованим) військомати відмовляють, а ловлять уклоністів (потенціальних дизертирів)
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02.05.2022 21:16
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Помирає старий Бандерівець і кличе до себе священика, щоб висповідатися:
- Хтів би м, святий отче висповідатися перед тим як вмру
- То кажіть, чим с-те прогнівили Господа Бога нашого?
- Та, вбив 26 москалів, 24 комуністи та ...;
- Зачекайте, зачекайте ви спочатку висповідайтеся, а про добрі справи пізніше побалакаємо!
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02.05.2022 21:07 Відповісти
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02.05.2022 21:11 Відповісти
Убий коммуниста врятуй свiт.
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02.05.2022 21:31 Відповісти
перевелись бандерівці.... замість бандерівців - євробляхери і контрабандисти(((
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02.05.2022 23:11 Відповісти
"цього достатньо для того, щоб ми могли захищати нашу країну"

Чи достатньо для того, щоб визволяти захоплені території?
За час війни тричі ходив в військомат. Відповідь одна: "Чекайте"...
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02.05.2022 21:10 Відповісти
помічено: бажаючим (вмотивованим) військомати відмовляють, а ловлять уклоністів (потенціальних дизертирів)
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02.05.2022 21:16 Відповісти
От це і цікаво - одні жаліються, що бажаючих не беруть, а інші - що гребуть усіх підряд.
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02.05.2022 21:17 Відповісти
бо таки да
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02.05.2022 21:19 Відповісти
Там такий принцип- хто підготовлений- того завжди призвати можна, а ось підготувати інших- на це час потрібен, ось і ловлять всіх без розбору. При Порошенко так само було- досвідчених людей брали мало, а ось непідготовлених- гребли по максимуму.
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02.05.2022 21:38 Відповісти
а готувати нових бійців як???
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02.05.2022 21:15 Відповісти
якщо є можливість додатково відправити на навчання до наших союзників то чому ні,навчені резерви це дуже важливо.
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02.05.2022 21:19 Відповісти
В Росії дві біди - дураки і дороги. А в Україні три - дураки, дороги та Росія.
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02.05.2022 21:21 Відповісти
це із того ж серіалу "травневі шашлички",в якому перед вторгенням взагалі призов відміняють,щоб резерву не було
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02.05.2022 21:31 Відповісти
Єто кто? Мобилизатор? Он сколько раз уклонился?
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02.05.2022 21:33 Відповісти
розкажи краще,наволоч,як ти генералу Кривоносу заявив що війна закінчена і військові в РНБО не потрібні!
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02.05.2022 21:36 Відповісти
Просто дивує відношення військкоматів. Немає жодної логіки. Війна для України це питання життя та смерті. Будь-які ресурси для поповнення армії повинні використовуватися. Не у сенсі відправки на фронт а у сенсі військової підготовки. Чого сидіти по домівках коли у людини є здоров'я, час, та вона не задіяна на підприємствах або у волонтерстві? Можна у рамках ТРО проводити курси стрільби, роботи зі зброєю, підготування позицій, тактики, першої допомоги, готувати більш вузьких спеціалістів на техніку, обслуговування, готувати спеціалістів з оборони конкретних населених пунктів, підготовки та оснащення підвалів будинків, комунікацій, та багато ще чого. І головне ніякої інформації з цих питань немає майже ніде по містах що в зоні ризику, крім можливо Дніпра. Що за маячня?
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02.05.2022 21:42 Відповісти
Ресурси це люди, тезніка, фінанси, економіка. А не тільки люди. Щоб утримувати велику армію, чт тероборонну, потрібні величезні фінанси.Питання фінансів, навіть зараз важливе.
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02.05.2022 22:53 Відповісти
бред диванный
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03.05.2022 05:27 Відповісти
А що вже 90 днів пройшло що Данілов скасовує наказ президента про 90 денну мобілізацію.
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02.05.2022 21:43 Відповісти
Поки не буде... Україні невдовзі потрібно буде створити міцне ударне угруповання задля зачистки (чи то пак "демілітаризації) прилеглих до нашої території областей "гасудурства 404"(воно ж -"рф"), я вже не кажу про спільну із союзниками участь у спецоперації по денуклеаризації та дерашизації параші. От тоді й потрібно буде мобілізувати якусь значну кількість ідейно вмотивованих людей, а не брати тих хто ладен будь-що відкупитись чи кудись втікти. Бо якщо ми тепер не доб'ємо цю здихаючу гідру рашистського оркостану - вона ще довго буде своїм смородом труїти нам, та й усьому світові мирне життя.
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02.05.2022 21:49 Відповісти
языком не трепись диванный зачистник
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03.05.2022 05:28 Відповісти
плохо что такие недальновидные чиновники отвечают за безопасность государства
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02.05.2022 22:53 Відповісти
это наш ответ на полную мобилизацию россии 9.05?? ждем второе пришествие в бучу?? или сдачу юга? вы нормальные вообще??
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02.05.2022 23:13 Відповісти
 
 