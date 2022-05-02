Оккупанты продолжают обстреливать Херсонщину из "Градов", - Офис Генпрокурора
Российские оккупанты обстреляли пгт Нововоронцовка из "Градов", повреждены дома и школа.
Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следствия, военнослужащие РФ продолжают обстреливать из реактивных систем залпового огня "Град" населенные пункты Херсона. Вследствие очередного обстрела пгт Нововоронцовка осколочные ранения получили местные жители. Повреждены жилые дома, школа.
"Указанные действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, прямо запрещающим нападения на гражданское население и гражданские объекты.
В настоящее время в уголовном производстве принимаются все возможные и надлежащие меры по установлению обстоятельств событий и причастных лиц", - говорится в сообщении.
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За вікном пролунали два постріли, відчиняються двері, козак заходить у хату, роздягається і знову спокійно сідає за стіл до ще теплих вареників.
Голос за кадром: «Ці кляті москалі вже настільки знахабніли, аж почали до людських осель підбиратися!»
Зацікавлений онук зайшов туди в перший же день. Прийшовши додому, він запитав у
діда:
- Діду, а чому там мозок польський по п'ять гривень кіло, молдавський по чотири, а
москальский по сорок?
- У, який ти дурний! Знаєш, скільки москалів на цей кілограм треба?
На Херсонщині 49-та армія кацапестолів продовжила атаки в північному та західому напрямках. На півночі вона наступає на Орлове та Заградівку; на заході - на Таврійське та Нову Зорю. Наскільки відомо з відкритих джерел, , дані про всі атаки на півночі перевірені, хоча орки, можливо, все ж таки вчора захопили Таврійське. Насправді у них немає жодної іншої мети, окрім як відволікати українців і тримати їх подалі від Херсона. Дуже можливо,, що росіяни готують «референдум» з наміром проголосити відокремлення/незалежність «Херсонської республіки» від України, а згодом і її союз з Росією...
Також орки наразі підсилюють зуськовську 58-му армію, і що зараз це другий найгарячіший фронт на цій війні. , але все, що міг отримати зусько, - це три виснажені БТГр: 40-ва та 155-та бригади морської піхоти та 177-ий морський піхотний полк, що їх було виведено з Маріуполя. Здається, один-два з них допомогли 70-му мотострілецькому полку захопити Новосілку. Однак позавчора, коли вони спробували штурмувати Зелене Поле, 53-тя мотопіхотна та окрема канадсько-українська бригади покрошили їх на вінегрет, змусивши вцілілих тікати на свої позиції.