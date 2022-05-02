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Новости Война
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Оккупанты продолжают обстреливать Херсонщину из "Градов", - Офис Генпрокурора

херсонщина

Российские оккупанты обстреляли пгт Нововоронцовка из "Градов", повреждены дома и школа.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, военнослужащие РФ продолжают обстреливать из реактивных систем залпового огня "Град" населенные пункты Херсона. Вследствие очередного обстрела пгт Нововоронцовка осколочные ранения получили местные жители. Повреждены жилые дома, школа.

"Указанные действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, прямо запрещающим нападения на гражданское население и гражданские объекты.

В настоящее время в уголовном производстве принимаются все возможные и надлежащие меры по установлению обстоятельств событий и причастных лиц", - говорится в сообщении.

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обстрел (27626) Офис Генпрокурора (2486) Херсонская область (4852)


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2050 рік, Сибір, окраїна Української Імперії. Хутір, на хуторі стоїть стара велика хата-мазанка. У хаті сидить старий українець, справжнісінький козарлюга: оселедець, шаровари, вишита сорочка. Їсть він собі великою ложкою вареники зі сметаною, але раптом десь поруч якісь крики пролунали. Козак повільно підвівся, вийшов у сіни. Одягнув кожуха й шапку, зняв із кілочка кріса й вийшов на двір.
За вікном пролунали два постріли, відчиняються двері, козак заходить у хату, роздягається і знову спокійно сідає за стіл до ще теплих вареників.
Голос за кадром: «Ці кляті москалі вже настільки знахабніли, аж почали до людських осель підбиратися!»
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02.05.2022 21:15 Ответить
Можливо. Але ліпше як би він у 2050 році не в шароварах та с крісом, а сидячи в компьютерному кріслі керував би дозорним ударним безпілотником. Так було б спокійніше.
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02.05.2022 21:25 Ответить
а мы тут не причем, играеимся мячом....
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02.05.2022 21:18 Ответить
Один раз у селі, де жили дід Панас і його онук, відкрили магазин для людожерів.

Зацікавлений онук зайшов туди в перший же день. Прийшовши додому, він запитав у

діда:

- Діду, а чому там мозок польський по п'ять гривень кіло, молдавський по чотири, а

москальский по сорок?

- У, який ти дурний! Знаєш, скільки москалів на цей кілограм треба?
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02.05.2022 21:20 Ответить
Ну де ж байрактарушкі, свічблейди та ріпери? Валерій Федорович, вїбіть вже цих підарасів по всім фронтах
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02.05.2022 21:30 Ответить
Коротко про Херсонщину:

На Херсонщині 49-та армія кацапестолів продовжила атаки в північному та західому напрямках. На півночі вона наступає на Орлове та Заградівку; на заході - на Таврійське та Нову Зорю. Наскільки відомо з відкритих джерел, , дані про всі атаки на півночі перевірені, хоча орки, можливо, все ж таки вчора захопили Таврійське. Насправді у них немає жодної іншої мети, окрім як відволікати українців і тримати їх подалі від Херсона. Дуже можливо,, що росіяни готують «референдум» з наміром проголосити відокремлення/незалежність «Херсонської республіки» від України, а згодом і її союз з Росією...

Також орки наразі підсилюють зуськовську 58-му армію, і що зараз це другий найгарячіший фронт на цій війні. , але все, що міг отримати зусько, - це три виснажені БТГр: 40-ва та 155-та бригади морської піхоти та 177-ий морський піхотний полк, що їх було виведено з Маріуполя. Здається, один-два з них допомогли 70-му мотострілецькому полку захопити Новосілку. Однак позавчора, коли вони спробували штурмувати Зелене Поле, 53-тя мотопіхотна та окрема канадсько-українська бригади покрошили їх на вінегрет, змусивши вцілілих тікати на свої позиції.
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02.05.2022 21:31 Ответить
 
 