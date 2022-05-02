Оккупанты продолжают обстреливать Херсонщину из "Градов", - Офис Генпрокурора

Российские оккупанты обстреляли пгт Нововоронцовка из "Градов", повреждены дома и школа.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, военнослужащие РФ продолжают обстреливать из реактивных систем залпового огня "Град" населенные пункты Херсона. Вследствие очередного обстрела пгт Нововоронцовка осколочные ранения получили местные жители. Повреждены жилые дома, школа.

"Указанные действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, прямо запрещающим нападения на гражданское население и гражданские объекты.

В настоящее время в уголовном производстве принимаются все возможные и надлежащие меры по установлению обстоятельств событий и причастных лиц", - говорится в сообщении.

Читайте также: В результате обстрела Одессы погиб 13-летний ребенок, девушка 17 лет получила ранения, - Гончаренко