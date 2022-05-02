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Окупанти продовжують обстрілювати Херсонщину з "Градів", - Офіс Генпрокурора

херсонщина

Російські окупанти обстріляли смт Нововоронцовка з "Градів", пошкоджено будинки та школу.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, військовослужбовці РФ продовжують обстрілювати з реактивних систем залпового вогню "Град" населені пункти Херсонщини. Внаслідок чергового обстрілу смт Нововоронцовка осколкові поранення отримали місцеві жителі. Пошкоджено житлові будинки, школу.

"Вказані дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об’єкти.

Наразі у кримінальному провадженні вживаються всі можливі та належні заходи для встановлення обставин подій та причетних осіб", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

обстріл (28973) Офіс Генпрокурора (3268) Херсонська область (5841)


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2050 рік, Сибір, окраїна Української Імперії. Хутір, на хуторі стоїть стара велика хата-мазанка. У хаті сидить старий українець, справжнісінький козарлюга: оселедець, шаровари, вишита сорочка. Їсть він собі великою ложкою вареники зі сметаною, але раптом десь поруч якісь крики пролунали. Козак повільно підвівся, вийшов у сіни. Одягнув кожуха й шапку, зняв із кілочка кріса й вийшов на двір.
За вікном пролунали два постріли, відчиняються двері, козак заходить у хату, роздягається і знову спокійно сідає за стіл до ще теплих вареників.
Голос за кадром: «Ці кляті москалі вже настільки знахабніли, аж почали до людських осель підбиратися!»
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02.05.2022 21:15 Відповісти
Можливо. Але ліпше як би він у 2050 році не в шароварах та с крісом, а сидячи в компьютерному кріслі керував би дозорним ударним безпілотником. Так було б спокійніше.
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02.05.2022 21:25 Відповісти
а мы тут не причем, играеимся мячом....
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02.05.2022 21:18 Відповісти
Один раз у селі, де жили дід Панас і його онук, відкрили магазин для людожерів.

Зацікавлений онук зайшов туди в перший же день. Прийшовши додому, він запитав у

діда:

- Діду, а чому там мозок польський по п'ять гривень кіло, молдавський по чотири, а

москальский по сорок?

- У, який ти дурний! Знаєш, скільки москалів на цей кілограм треба?
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02.05.2022 21:20 Відповісти
Ну де ж байрактарушкі, свічблейди та ріпери? Валерій Федорович, вїбіть вже цих підарасів по всім фронтах
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02.05.2022 21:30 Відповісти
Коротко про Херсонщину:

На Херсонщині 49-та армія кацапестолів продовжила атаки в північному та західому напрямках. На півночі вона наступає на Орлове та Заградівку; на заході - на Таврійське та Нову Зорю. Наскільки відомо з відкритих джерел, , дані про всі атаки на півночі перевірені, хоча орки, можливо, все ж таки вчора захопили Таврійське. Насправді у них немає жодної іншої мети, окрім як відволікати українців і тримати їх подалі від Херсона. Дуже можливо,, що росіяни готують «референдум» з наміром проголосити відокремлення/незалежність «Херсонської республіки» від України, а згодом і її союз з Росією...

Також орки наразі підсилюють зуськовську 58-му армію, і що зараз це другий найгарячіший фронт на цій війні. , але все, що міг отримати зусько, - це три виснажені БТГр: 40-ва та 155-та бригади морської піхоти та 177-ий морський піхотний полк, що їх було виведено з Маріуполя. Здається, один-два з них допомогли 70-му мотострілецькому полку захопити Новосілку. Однак позавчора, коли вони спробували штурмувати Зелене Поле, 53-тя мотопіхотна та окрема канадсько-українська бригади покрошили їх на вінегрет, змусивши вцілілих тікати на свої позиції.
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02.05.2022 21:31 Відповісти
 
 