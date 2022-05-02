Окупанти продовжують обстрілювати Херсонщину з "Градів", - Офіс Генпрокурора

Російські окупанти обстріляли смт Нововоронцовка з "Градів", пошкоджено будинки та школу.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, військовослужбовці РФ продовжують обстрілювати з реактивних систем залпового вогню "Град" населені пункти Херсонщини. Внаслідок чергового обстрілу смт Нововоронцовка осколкові поранення отримали місцеві жителі. Пошкоджено житлові будинки, школу.

"Вказані дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об’єкти.



Наразі у кримінальному провадженні вживаються всі можливі та належні заходи для встановлення обставин подій та причетних осіб", - йдеться в повідомленні.

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