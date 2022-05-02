Окупанти продовжують обстрілювати Херсонщину з "Градів", - Офіс Генпрокурора
Російські окупанти обстріляли смт Нововоронцовка з "Градів", пошкоджено будинки та школу.
Про це у Telegram повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідства, військовослужбовці РФ продовжують обстрілювати з реактивних систем залпового вогню "Град" населені пункти Херсонщини. Внаслідок чергового обстрілу смт Нововоронцовка осколкові поранення отримали місцеві жителі. Пошкоджено житлові будинки, школу.
"Вказані дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об’єкти.
Наразі у кримінальному провадженні вживаються всі можливі та належні заходи для встановлення обставин подій та причетних осіб", - йдеться в повідомленні.
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За вікном пролунали два постріли, відчиняються двері, козак заходить у хату, роздягається і знову спокійно сідає за стіл до ще теплих вареників.
Голос за кадром: «Ці кляті москалі вже настільки знахабніли, аж почали до людських осель підбиратися!»
Зацікавлений онук зайшов туди в перший же день. Прийшовши додому, він запитав у
діда:
- Діду, а чому там мозок польський по п'ять гривень кіло, молдавський по чотири, а
москальский по сорок?
- У, який ти дурний! Знаєш, скільки москалів на цей кілограм треба?
На Херсонщині 49-та армія кацапестолів продовжила атаки в північному та західому напрямках. На півночі вона наступає на Орлове та Заградівку; на заході - на Таврійське та Нову Зорю. Наскільки відомо з відкритих джерел, , дані про всі атаки на півночі перевірені, хоча орки, можливо, все ж таки вчора захопили Таврійське. Насправді у них немає жодної іншої мети, окрім як відволікати українців і тримати їх подалі від Херсона. Дуже можливо,, що росіяни готують «референдум» з наміром проголосити відокремлення/незалежність «Херсонської республіки» від України, а згодом і її союз з Росією...
Також орки наразі підсилюють зуськовську 58-му армію, і що зараз це другий найгарячіший фронт на цій війні. , але все, що міг отримати зусько, - це три виснажені БТГр: 40-ва та 155-та бригади морської піхоти та 177-ий морський піхотний полк, що їх було виведено з Маріуполя. Здається, один-два з них допомогли 70-му мотострілецькому полку захопити Новосілку. Однак позавчора, коли вони спробували штурмувати Зелене Поле, 53-тя мотопіхотна та окрема канадсько-українська бригади покрошили їх на вінегрет, змусивши вцілілих тікати на свої позиції.