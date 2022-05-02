Російські військові знищують кургани на Херсонщині
На тимчасово окупованій території Херсонщини російські військові знищують пам'ятки археології - кургани, розташовані вздовж доріг.
Про це у Фейсбуці повідомляє Херсонська обласна інспекція по охороні пам'яток історії та культури, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, 30 квітня та 1 травня проведено моніторингове обстеження об'єктів культурної спадщини на території Херсонщини - від кордону із Запорізькою областю (с. Дружбівка) до кордону із Миколаївською областю (с. Давидів Брід).
"Візуальний огляд підтвердив отриману раніше інформацію: пам'ятки воєнної історії, крім зон активних бойових дій, не постраждали; пам'ятки археології (кургани), розташовані вздовж автошляхів, активно знищуються окупантами (обладнання вогневих позицій)", - йдеться у дописі.
В інспекції наголосили, що кожен день перебування загарбників на території регіону завдає непоправної шкоди нерухомій культурній спадщині.
"Чекаємо на скоріше звільнення краю від присутності агресора! Херсонщина - це Україна!" - заявили в інспекції.
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москаль розриває.
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Далее. У нас не было такой поддержки. Как финансово, так и оружием. Мы воевали нашим старьем. Так что какой смысл сравнивать что было ранее. Всё кардинально изменилось. Единственный способ что не вернем, только если сами откажемся возвращать.