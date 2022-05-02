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Російські військові знищують кургани на Херсонщині

херсонщина,курган

На тимчасово окупованій території Херсонщини російські військові знищують пам'ятки археології - кургани, розташовані вздовж доріг.

Про це у Фейсбуці повідомляє Херсонська обласна інспекція по охороні пам'яток історії та культури, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 30 квітня та 1 травня проведено моніторингове обстеження об'єктів культурної спадщини на території Херсонщини - від кордону із Запорізькою областю (с. Дружбівка) до кордону із Миколаївською областю (с. Давидів Брід).

"Візуальний огляд підтвердив отриману раніше інформацію: пам'ятки воєнної історії, крім зон активних бойових дій, не постраждали; пам'ятки археології (кургани), розташовані вздовж автошляхів, активно знищуються окупантами (обладнання вогневих позицій)", - йдеться у дописі.

В інспекції наголосили, що кожен день перебування загарбників на території регіону завдає непоправної шкоди нерухомій культурній спадщині.

"Чекаємо на скоріше звільнення краю від присутності агресора! Херсонщина - це Україна!" - заявили в інспекції.

Також читайте: Росія прагне встановити довгостроковий контроль над Херсоном, - Міноборони Британії

Автор: 

армія рф (17713) Херсонська область (5841)


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Топ коментарі
+15
...І могили мої милі
москаль розриває.
Нехай риє-розкопує
Не своє шукає!
Т.Г. Шевченко
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02.05.2022 13:25
+9
Что ты несешь. Мы в 14 году вернули две трети Донбасса, но потом вмешалась регулярная армия. Сейчас мы с ней воюем. Это первое. Тогда мы не хотели открытой войны с Россией, оттого не шли дальше. Сейчас уже открытая война.
Далее. У нас не было такой поддержки. Как финансово, так и оружием. Мы воевали нашим старьем. Так что какой смысл сравнивать что было ранее. Всё кардинально изменилось. Единственный способ что не вернем, только если сами откажемся возвращать.
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02.05.2022 14:12
+6
иди ***** Дениска, Херсон будет освобождён и поверь я знаю что говорю, это тебе по секрету
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02.05.2022 13:45
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дороги собираются строить видимо
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02.05.2022 13:12 Відповісти
Вже могили розривають, та грошей шукають
Та тебе ж і лають що й за труди не находять.
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02.05.2022 13:17 Відповісти
не пусть свои курганы под ростовом разгребают, мб трусы найдёт с гербом петуха
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02.05.2022 15:57 Відповісти
пора б вже кацапню закопати під тими курганами ...
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02.05.2022 13:24 Відповісти
...І могили мої милі
москаль розриває.
Нехай риє-розкопує
Не своє шукає!
Т.Г. Шевченко
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02.05.2022 13:25 Відповісти
Всё уже, просрали мы Херсонщину. Как и Крым и Донбасс. Местные СБУ и ВСУ сдали позиции врагу на Чонгаре и Перекопе, разминировав накануне, таковые. Никто уже Херсон освобождать не будет, это и дураку понятно. Оккупанты его даже не бомбят, так как понимают, что город уже их. Самое главное, теперь уже, хотя бы, сосредоточить силы на защите Николаева и Одессы. Эти территории тоже входят в планы оккупантов. Их отдать нельзя. Кто-то может со мной не согласиться, но стратегические приёмы весьма однозначны для прогнозов наступательных и оборонительных операций. Кто владеет областным пунктом, тот владеет и всем округом, областью. Увы. Они за 8 лет хоть один областной центр сдали? Нет, не сдали. Да и ставки на определённые территории уже сделаны, при чём с обоих сторон.
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02.05.2022 13:33 Відповісти
иди ***** Дениска, Херсон будет освобождён и поверь я знаю что говорю, это тебе по секрету
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02.05.2022 13:45 Відповісти
Все повернемо, це 100%
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02.05.2022 13:46 Відповісти
Что ты несешь. Мы в 14 году вернули две трети Донбасса, но потом вмешалась регулярная армия. Сейчас мы с ней воюем. Это первое. Тогда мы не хотели открытой войны с Россией, оттого не шли дальше. Сейчас уже открытая война.
Далее. У нас не было такой поддержки. Как финансово, так и оружием. Мы воевали нашим старьем. Так что какой смысл сравнивать что было ранее. Всё кардинально изменилось. Единственный способ что не вернем, только если сами откажемся возвращать.
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02.05.2022 14:12 Відповісти
И да. Логика кто владеет областным пунктом владеет областью не работала уже в 14 году, когда русским остались огрызки областей.
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02.05.2022 14:13 Відповісти
Окрім росіян, треба наказати і тих хто поразбазарював ділянки "Змійового Валу" і скіфських курганів на Київщині- їх багато позривали і позабудовували - поїдьте по обухівському чи васильківському районах і переконайтесь. Я вже мовчу про те що накоїли біля стародавньої Ольвії
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02.05.2022 15:03 Відповісти
П**ць вам,москалі,ви вже Чорнобаївку розлютили,а тепер ще й кургани-тікайте,поки не пізно,але від прокляття не втечеш,ви там і здохнете
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02.05.2022 15:32 Відповісти
 
 