Російські військові знищують кургани на Херсонщині

На тимчасово окупованій території Херсонщини російські військові знищують пам'ятки археології - кургани, розташовані вздовж доріг.

Про це у Фейсбуці повідомляє Херсонська обласна інспекція по охороні пам'яток історії та культури, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 30 квітня та 1 травня проведено моніторингове обстеження об'єктів культурної спадщини на території Херсонщини - від кордону із Запорізькою областю (с. Дружбівка) до кордону із Миколаївською областю (с. Давидів Брід).

"Візуальний огляд підтвердив отриману раніше інформацію: пам'ятки воєнної історії, крім зон активних бойових дій, не постраждали; пам'ятки археології (кургани), розташовані вздовж автошляхів, активно знищуються окупантами (обладнання вогневих позицій)", - йдеться у дописі.

В інспекції наголосили, що кожен день перебування загарбників на території регіону завдає непоправної шкоди нерухомій культурній спадщині.

"Чекаємо на скоріше звільнення краю від присутності агресора! Херсонщина - це Україна!" - заявили в інспекції.

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