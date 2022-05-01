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Новини Війна
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Росія прагне встановити довгостроковий контроль над Херсоном, - Міноборони Британії

херсон

Росія прагне встановити тривали контроль над Херсоном, щоб підтримувати звідти свої вторгнення та підвищити безпеку свого контролю над Кримом.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Відзначається, що після захоплення Херсона на початку березня Росія прагнула узаконити свій контроль над містом та прилеглими територіями, встановивши проросійську адміністрацію.

Нещодавні заяви цієї адміністрації включають оголошення повернення під український контроль "неможливим" та оголошення про чотиримісячний перехід з української гривні на російський рубль, а від сьогодні у Херсоні використовуватиметься російський рубль.

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"Ці заяви, ймовірно, свідчать про намір Росії чинити сильний політичний та економічний вплив у Херсоні у довгостроковій перспективі.

Тривалий контроль над Херсоном та його транспортними шляхами підвищить здатність Росії підтримувати своє просування на північ і захід та підвищить безпеку російського контролю над Кримом", - йдеться в британському огляді.

Автор: 

Велика Британія (5638) Херсонська область (5841)


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Топ коментарі
+22
Усі знали що вода у Крим, шлях суходолом до Придністров'я є головною метою Ху.ла і там буде один з головних ударів. Але саме цей напрямок бездарно просраний. Запорізька АЕС та Хєрсон просто здаті. Останній взагалі на правому березі. Достатньо було просто контролювати мости і дамбу.
То хто ж здав наш Південь, Петя???
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01.05.2022 09:47
+12
Головне не кажіть, що думають і говорять херсонці про "найвеличнішого", бо воно може образитись і не захоче звільняти місто!!
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01.05.2022 09:54
+7
рашистсько- турецький договорняк,котрий оформили за рахунок території України прорашистські зрадники в ОП.
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01.05.2022 09:48
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Крим віддав Кучма, і задовго до 2014 року. І зробив все, щоб ті тварюки там закріпилися.
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01.05.2022 10:06 Відповісти
14 рік - це лише логічне завершення політики кучми.
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01.05.2022 10:07 Відповісти
Те саме доречі чекало й Київ, якуневич повинен був повністью дефрагментувати спецслужби та армію с 2004 року. Як ото зараз у Білорусі. Але... шось пішло не так.
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01.05.2022 10:09 Відповісти
"Якийсь" Майдан все кацапським поцанам все зіпсував.
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01.05.2022 11:01 Відповісти
росія прагне на бутилку
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01.05.2022 09:45 Відповісти
...уйло планировало и Киев за 3 дня. Поэтому в заголовке надо заменить "прагне" на "фантазує"
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01.05.2022 09:46 Відповісти
"Світ без Росії не тільки можливий, а й більш ніж ймовірний."
https://www.youtube.com/watch?v=hrzMoxZo9WI
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01.05.2022 09:47 Відповісти
Усі знали що вода у Крим, шлях суходолом до Придністров'я є головною метою Ху.ла і там буде один з головних ударів. Але саме цей напрямок бездарно просраний. Запорізька АЕС та Хєрсон просто здаті. Останній взагалі на правому березі. Достатньо було просто контролювати мости і дамбу.
То хто ж здав наш Південь, Петя???
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01.05.2022 09:47 Відповісти
Після бою кулаками не махають--маємо те що маємо.Після війни будуть розборки за це все....Якби та коли ,вже в минулому..Тепер головна задача --ЯК і за який час
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01.05.2022 09:54 Відповісти
Ті хто здав, здадуть знову і до «після війни»
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01.05.2022 10:51 Відповісти
У нас в Николаеве вообще пока город не окружили никаких войск не было, бегали гражданские с коктейлями Молотова ждали русню. Спасла только авиация, которая разбомбила колоны орков в первую неделю
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01.05.2022 10:00 Відповісти
Та що ви пишите,бо носки Кіма з первих днів показували. Просто Миколаїв пізніше під обстріли потрапив та Марченко був в дорозі
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01.05.2022 10:16 Відповісти
Потрапив бы первый Одессы уже не было бы.
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01.05.2022 10:45 Відповісти
Вы смотрите новости и читаете веселые мемчики Кима, а я говорю то, что видел своими глазами. Первую неделю было 3 автомата на весь город и обычные гражданские собирались каждый день делали коктейли Молотова (потом за городом палили). При желании орки могли спокойно заехать в город, как в Херсоне, но нас спасли протесты в Херсоне, они ввели в ступор орков на пару дней, за это время в райцентрах успели организовать тер оборону (там народ более патриотичен, чем в самом Нико, если в райцентрах Ник области 99% проукраинские патриоты, то в самом Николаеве 30% настоящие идейные проукраинские, 20% совки, остальные "какая разница", но с перевесом в сторону Украины), тер оборона в райцентрах задержала орков, за это время в город наконец-то пришла армия.
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01.05.2022 21:58 Відповісти
рашистсько- турецький договорняк,котрий оформили за рахунок території України прорашистські зрадники в ОП.
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01.05.2022 09:48 Відповісти
створення квазі республік...просування кусками та окупація ,а не бліц-крігом.. .. розбивати колони рашистів було леше ,ніж потім виковирювати їх з кожного двору та вулиць..це як в зубах зубочисткою патичком
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01.05.2022 09:51 Відповісти
Головне не кажіть, що думають і говорять херсонці про "найвеличнішого", бо воно може образитись і не захоче звільняти місто!!
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01.05.2022 09:54 Відповісти
Может быть лучше тебя поровнять с землей?! Кто тебе сказал, что там не украинцы?! Включи другой телевизор, мразь!
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01.05.2022 10:17 Відповісти
А що скаже на це ЗСУ і народ України?!
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01.05.2022 10:18 Відповісти
Шановні панікери та зрадойоби. Ленд ліз прийнято. Купа озброєння починає прибувати в Україну. Нашу армію повністю переводять на озброєння по стандандартах НАТО. Потрібен час щоб люди все освоїли. Має провестися навчання та злагодження. Ну і мобілізація тепер третя хвиля. Танкісти і артилеристи дуже затребувані... Як думаєте дядя Джо і Ко просто так стільки фінансів і озброєння нашим військовим дають. Зараз ціль не тільки розгром армії Московії а й знищення її як держави повністю. Просто потрібен час. Все буде добре. Майте терпіння.
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01.05.2022 10:24 Відповісти
Я, наприклад, сидячи в зручному кріслі, як пенсіонер, можу терпіти. А ти і тобі подібні ЗЕлуплені дурники здатні уявити своїми гангліями, в яких умовах змушені терпіти наші воїни, які безпосередньо стримують кацапську орду? В скільки їхніх життів та каліцтв обходиться кожний день зволікання з поставками!
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01.05.2022 11:08 Відповісти
тупим зрадойобам "хтоздавхерсон?!" щось пояснити неможливо. не намагайся, просто ігноруй, їх насправді дуже мало, просто вони серуть дуже багато.
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01.05.2022 11:21 Відповісти
 
 