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Новости Война
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Россия стремится установить долгосрочный контроль над Херсоном, - Минобороны Британии

херсон

Россия стремится установить длительный контроль над Херсоном, чтобы поддерживать оттуда свои вторжения и повысить безопасность контроля над Крымом.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Отмечается, что после захвата Херсона в начале марта Россия стремилась узаконить свой контроль над городом и близлежащими территориями, установив пророссийскую администрацию.

Недавние заявления этой администрации включают в себя объявление возвращения под украинский контроль "невозможным" и объявление о четырехмесячном переходе с украинской гривны на российский рубль, а с сегодняшнего дня в Херсоне будет использоваться российский рубль.

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"Эти заявления, вероятно, свидетельствуют о намерении России оказывать сильное политическое и экономическое влияние в Херсоне в долгосрочной перспективе.

Длительный контроль над Херсоном и его транспортными путями повысит способность России поддерживать свое продвижение на север и запад и повысит безопасность российского контроля над Крымом", - говорится в британском обзоре.

Великобритания (5007) Херсонская область (4852)


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Топ комментарии
+22
Усі знали що вода у Крим, шлях суходолом до Придністров'я є головною метою Ху.ла і там буде один з головних ударів. Але саме цей напрямок бездарно просраний. Запорізька АЕС та Хєрсон просто здаті. Останній взагалі на правому березі. Достатньо було просто контролювати мости і дамбу.
То хто ж здав наш Південь, Петя???
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01.05.2022 09:47
+12
Головне не кажіть, що думають і говорять херсонці про "найвеличнішого", бо воно може образитись і не захоче звільняти місто!!
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01.05.2022 09:54
+7
рашистсько- турецький договорняк,котрий оформили за рахунок території України прорашистські зрадники в ОП.
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01.05.2022 09:48
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Крим віддав Кучма, і задовго до 2014 року. І зробив все, щоб ті тварюки там закріпилися.
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01.05.2022 10:06 Ответить
14 рік - це лише логічне завершення політики кучми.
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01.05.2022 10:07 Ответить
Те саме доречі чекало й Київ, якуневич повинен був повністью дефрагментувати спецслужби та армію с 2004 року. Як ото зараз у Білорусі. Але... шось пішло не так.
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01.05.2022 10:09 Ответить
"Якийсь" Майдан все кацапським поцанам все зіпсував.
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01.05.2022 11:01 Ответить
росія прагне на бутилку
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01.05.2022 09:45 Ответить
...уйло планировало и Киев за 3 дня. Поэтому в заголовке надо заменить "прагне" на "фантазує"
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01.05.2022 09:46 Ответить
"Світ без Росії не тільки можливий, а й більш ніж ймовірний."
https://www.youtube.com/watch?v=hrzMoxZo9WI
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01.05.2022 09:47 Ответить
Усі знали що вода у Крим, шлях суходолом до Придністров'я є головною метою Ху.ла і там буде один з головних ударів. Але саме цей напрямок бездарно просраний. Запорізька АЕС та Хєрсон просто здаті. Останній взагалі на правому березі. Достатньо було просто контролювати мости і дамбу.
То хто ж здав наш Південь, Петя???
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01.05.2022 09:47 Ответить
Після бою кулаками не махають--маємо те що маємо.Після війни будуть розборки за це все....Якби та коли ,вже в минулому..Тепер головна задача --ЯК і за який час
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01.05.2022 09:54 Ответить
Ті хто здав, здадуть знову і до «після війни»
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01.05.2022 10:51 Ответить
У нас в Николаеве вообще пока город не окружили никаких войск не было, бегали гражданские с коктейлями Молотова ждали русню. Спасла только авиация, которая разбомбила колоны орков в первую неделю
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01.05.2022 10:00 Ответить
Та що ви пишите,бо носки Кіма з первих днів показували. Просто Миколаїв пізніше під обстріли потрапив та Марченко був в дорозі
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01.05.2022 10:16 Ответить
Потрапив бы первый Одессы уже не было бы.
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01.05.2022 10:45 Ответить
Вы смотрите новости и читаете веселые мемчики Кима, а я говорю то, что видел своими глазами. Первую неделю было 3 автомата на весь город и обычные гражданские собирались каждый день делали коктейли Молотова (потом за городом палили). При желании орки могли спокойно заехать в город, как в Херсоне, но нас спасли протесты в Херсоне, они ввели в ступор орков на пару дней, за это время в райцентрах успели организовать тер оборону (там народ более патриотичен, чем в самом Нико, если в райцентрах Ник области 99% проукраинские патриоты, то в самом Николаеве 30% настоящие идейные проукраинские, 20% совки, остальные "какая разница", но с перевесом в сторону Украины), тер оборона в райцентрах задержала орков, за это время в город наконец-то пришла армия.
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01.05.2022 21:58 Ответить
рашистсько- турецький договорняк,котрий оформили за рахунок території України прорашистські зрадники в ОП.
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01.05.2022 09:48 Ответить
створення квазі республік...просування кусками та окупація ,а не бліц-крігом.. .. розбивати колони рашистів було леше ,ніж потім виковирювати їх з кожного двору та вулиць..це як в зубах зубочисткою патичком
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01.05.2022 09:51 Ответить
Головне не кажіть, що думають і говорять херсонці про "найвеличнішого", бо воно може образитись і не захоче звільняти місто!!
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01.05.2022 09:54 Ответить
Может быть лучше тебя поровнять с землей?! Кто тебе сказал, что там не украинцы?! Включи другой телевизор, мразь!
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01.05.2022 10:17 Ответить
А що скаже на це ЗСУ і народ України?!
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01.05.2022 10:18 Ответить
Шановні панікери та зрадойоби. Ленд ліз прийнято. Купа озброєння починає прибувати в Україну. Нашу армію повністю переводять на озброєння по стандандартах НАТО. Потрібен час щоб люди все освоїли. Має провестися навчання та злагодження. Ну і мобілізація тепер третя хвиля. Танкісти і артилеристи дуже затребувані... Як думаєте дядя Джо і Ко просто так стільки фінансів і озброєння нашим військовим дають. Зараз ціль не тільки розгром армії Московії а й знищення її як держави повністю. Просто потрібен час. Все буде добре. Майте терпіння.
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01.05.2022 10:24 Ответить
Я, наприклад, сидячи в зручному кріслі, як пенсіонер, можу терпіти. А ти і тобі подібні ЗЕлуплені дурники здатні уявити своїми гангліями, в яких умовах змушені терпіти наші воїни, які безпосередньо стримують кацапську орду? В скільки їхніх життів та каліцтв обходиться кожний день зволікання з поставками!
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01.05.2022 11:08 Ответить
тупим зрадойобам "хтоздавхерсон?!" щось пояснити неможливо. не намагайся, просто ігноруй, їх насправді дуже мало, просто вони серуть дуже багато.
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01.05.2022 11:21 Ответить
 
 