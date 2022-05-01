Россия стремится установить долгосрочный контроль над Херсоном, - Минобороны Британии

Россия стремится установить длительный контроль над Херсоном, чтобы поддерживать оттуда свои вторжения и повысить безопасность контроля над Крымом.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Отмечается, что после захвата Херсона в начале марта Россия стремилась узаконить свой контроль над городом и близлежащими территориями, установив пророссийскую администрацию.

Недавние заявления этой администрации включают в себя объявление возвращения под украинский контроль "невозможным" и объявление о четырехмесячном переходе с украинской гривны на российский рубль, а с сегодняшнего дня в Херсоне будет использоваться российский рубль.

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"Эти заявления, вероятно, свидетельствуют о намерении России оказывать сильное политическое и экономическое влияние в Херсоне в долгосрочной перспективе.

Длительный контроль над Херсоном и его транспортными путями повысит способность России поддерживать свое продвижение на север и запад и повысит безопасность российского контроля над Крымом", - говорится в британском обзоре.