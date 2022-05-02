Россияне пытались захватить Киев по картам 1987 года, - Данилов
Военные РФ не были готовы к войне. Об этом свидетельствует, в частности, то, что они пытались зайти в Киев, имея карты более чем 30-летней давности.
Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я могу сказать, что к нашему счастью... мы имеем четкое представление, как они (РФ. - Ред.) были подготовлены... Никак. И это дало нам некоторые преимущества. У СНБО есть такой трофей, как карты, по которым они должны были заходить на территорию Киева через Киевскую область. Это старые карты – это карты 1987 года", - сказал Данилов.
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+29 Наглая Морда
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+25 Muron
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самые точные карты назывались соткой.. секретные кстати... а те что продавались простым гражданам малым тиражом имели такие ошибки Атлас автомобильных дорог имел пару анекдотов то дорога которой нет или тупик или мост обозначен- а там просто лес глухой то гора не ясно откуда а на карте поселок...
Репліка з зали: - А я щойно звідти. Ніякої електростанції там нема!
Лектор провадить: - В місті Б став до ладу хімічний завод…
Той таки голос: - Та я тиждень тому там був. Ніякого заводу там нема!
Лектор (обурено): - А вам, товаришу, треба поменше вештатись і побільше телевізор дивитись!
" 1989 год. Советская власть еще есть, а товаров уже нет. Я из своего таежного гарнизона попал на 2-месячные курсы в академию. В Москве тоже было пустовато, но по сравнению с нами...
Еду утром на занятия, выхожу из автобуса, а тут в магазине очередь, туалетную бумагу дают. Прикинул, время еще есть, встал в очередь и набил полный портфель рулонами. Иду к проходной, и наблюдаю, практически у всех, кто заходит в ворота, портфели отопыриваются бумажными цилиндрами. Значит и они затоварились. Заходим в аудиторию, входит преподаватель, полковник-политработник, ставит на стол свой портфель все с той же туалетной бумагой - "Здравствуйте товарищи курсанты. Записываем тему лекции - "Преимущества советского образа жизни".
- Ото підеш, вб'єш москаля а потім ластівку.
- А ластівку за шо?
У штабах залишилися тактичні радянські карти. У 90-х було не до карт, у 2000-х почалася ера реорганізацій, парадів та мультфільмів про "неимеющееаналогов оружие"
До нової техніки та карт руки не дійшли от і пішли воювати з тим, що було. Усьому російському військовому керівництву на чолі з Шойгу за підсумками цієї війни настав час вішати медаль "За корупцію". І ще питання виникає, яке будуть вивчати найближчі роки: а що насправді врятувало Україну на початку війни - героїзм ЗСУ чи російське воровство та *******?
А москальський отой по**зм - просто трошки підсобив.
ЯЗИК ВАШ ДО КИЄВА ДОВЕДЕ
Я розумію що у всіх переможенька в голові але недоцінка противника завжди коштує дорого!
І було лише 2 лінії метро