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Новости Война
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Россияне пытались захватить Киев по картам 1987 года, - Данилов

київ,1987

Военные РФ не были готовы к войне. Об этом свидетельствует, в частности, то, что они пытались зайти в Киев, имея карты более чем 30-летней давности.

Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я могу сказать, что к нашему счастью... мы имеем четкое представление, как они (РФ. - Ред.) были подготовлены... Никак. И это дало нам некоторые преимущества. У СНБО есть такой трофей, как карты, по которым они должны были заходить на территорию Киева через Киевскую область. Это старые карты – это карты 1987 года", - сказал Данилов.

Смотрите также: Разбитые надгробия и разбомбленные могилы: последствия обстрелов войсками РФ Берковецкого кладбища в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

армия РФ (19547) Данилов Алексей (1066) Киев (25649)


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Топ комментарии
+29
АналоГовнет
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02.05.2022 21:29
+26
ну патамушто в саюзе всьо біло качєствєнное, а не то шо січас.
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02.05.2022 21:41
+25
Совєцькі часи. Лектор розповідає про успіхи п'ятирічки: - В місті А в 1987 р. збудовано нову електростанцію…
Репліка з зали: - А я щойно звідти. Ніякої електростанції там нема!
Лектор провадить: - В місті Б став до ладу хімічний завод…
Той таки голос: - Та я тиждень тому там був. Ніякого заводу там нема!
Лектор (обурено): - А вам, товаришу, треба поменше вештатись і побільше телевізор дивитись!
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02.05.2022 21:35
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АналоГовнет
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02.05.2022 21:29 Ответить
Причому паперові.
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02.05.2022 21:32 Ответить
ну патамушто в саюзе всьо біло качєствєнное, а не то шо січас.
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02.05.2022 21:41 Ответить
ну да только на картах умышленно сдвигалось все плюс минус 10-50 км в любую сторону....
самые точные карты назывались соткой.. секретные кстати... а те что продавались простым гражданам малым тиражом имели такие ошибки Атлас автомобильных дорог имел пару анекдотов то дорога которой нет или тупик или мост обозначен- а там просто лес глухой то гора не ясно откуда а на карте поселок...
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02.05.2022 21:48 Ответить
угу из-за таких карт развивался топографический кретинизм..издательство "И.Сусанин и Ко"
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02.05.2022 22:44 Ответить
І як це завадило їм підійти до Києва?
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02.05.2022 21:33 Ответить
Наверное тем, что уперлись в Ирпень и Бучу, которые оказались не селами а городами с соответствующей постройкой. Они когда зашли, думали что уже в Киеве, это по рассказам местных.
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02.05.2022 22:01 Ответить
Совєцькі часи. Лектор розповідає про успіхи п'ятирічки: - В місті А в 1987 р. збудовано нову електростанцію…
Репліка з зали: - А я щойно звідти. Ніякої електростанції там нема!
Лектор провадить: - В місті Б став до ладу хімічний завод…
Той таки голос: - Та я тиждень тому там був. Ніякого заводу там нема!
Лектор (обурено): - А вам, товаришу, треба поменше вештатись і побільше телевізор дивитись!
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02.05.2022 21:35 Ответить
Я помню один рассказ из времен перестройки, как раз на эту тему.

" 1989 год. Советская власть еще есть, а товаров уже нет. Я из своего таежного гарнизона попал на 2-месячные курсы в академию. В Москве тоже было пустовато, но по сравнению с нами...
Еду утром на занятия, выхожу из автобуса, а тут в магазине очередь, туалетную бумагу дают. Прикинул, время еще есть, встал в очередь и набил полный портфель рулонами. Иду к проходной, и наблюдаю, практически у всех, кто заходит в ворота, портфели отопыриваются бумажными цилиндрами. Значит и они затоварились. Заходим в аудиторию, входит преподаватель, полковник-политработник, ставит на стол свой портфель все с той же туалетной бумагой - "Здравствуйте товарищи курсанты. Записываем тему лекции - "Преимущества советского образа жизни".
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02.05.2022 22:01 Ответить
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03.05.2022 08:54 Ответить
про це нескладно було здогадатися: вони обстрілювали ракетами колишні об'єкти ВПК, на чиїх територіях уже понабудовували всякого цивільного
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02.05.2022 21:38 Ответить
Криївка УПА. Новобранець та командир.
- Ото підеш, вб'єш москаля а потім ластівку.
- А ластівку за шо?
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02.05.2022 21:42 Ответить
Они по этим же картам и обстрелы ведут. Там где были при совке обьекты военные, давно уже продали землю и построили дома или вообще склады и сто пооткрывали.
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02.05.2022 21:47 Ответить
они ж дебилы не могут открыть гугол
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02.05.2022 21:51 Ответить
По гуголу там не везде что-то и поменялось. Здание как стоит так и стояло, но вместо танков там автомойка и склад новой почты. Я в подобном месте вообще в офисе работал. А вот разведка у них дерьмо ибо например где обьекты и бункеры Держспецзвязку в Киеве они вообще дупля не отстреливают. Зато по жилым кварталам и складам ******.
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02.05.2022 22:06 Ответить
Та вони й дупля не відбивають - що насправді урядовий квартал з себе є, а про Київ підземний знають тільки що є метро..
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02.05.2022 22:54 Ответить
У них анало говнет-яндекс. Весь мир пользуется Гуглом но только лишнехромосомные своим яндексом. Который притом еще и не российский-компания в Нидерландах зарегестрированна
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03.05.2022 02:01 Ответить
Нічого дивного у цьому немає.
У штабах залишилися тактичні радянські карти. У 90-х було не до карт, у 2000-х почалася ера реорганізацій, парадів та мультфільмів про "неимеющееаналогов оружие"
До нової техніки та карт руки не дійшли от і пішли воювати з тим, що було. Усьому російському військовому керівництву на чолі з Шойгу за підсумками цієї війни настав час вішати медаль "За корупцію". І ще питання виникає, яке будуть вивчати найближчі роки: а що насправді врятувало Україну на початку війни - героїзм ЗСУ чи російське воровство та *******?
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02.05.2022 21:48 Ответить
Щодо героїзму ЗСУ жодних питань нема: хлопці - герої.

А москальський отой по**зм - просто трошки підсобив.
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03.05.2022 00:13 Ответить
Данілов--хватить про минуле..Давай про майбутнє...з минулим потім розберемся
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02.05.2022 21:53 Ответить
Україна не була готова до війни, саме тому маємо тисячі загиблих мирних, масштабні руйнування, загиблих військових які без броніків і касок кинулись зупиняти рашистську навалу... Данілов і вся його шобла дружно ржали з опозиції на заклики готуватись до оборони. Той хто не готувався до війни і обіцяв шашлики мусить понести кримінальну відповідальність за мільйони трагедій в Україні разом з рашистами! Підприємці платили військовий збір не для того, щоб їх підприємства знищили...
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02.05.2022 21:54 Ответить
У них Глонас працює..і вважаю рахувати ворога за повного дєбіла теж не слід.
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02.05.2022 21:54 Ответить
Нічого...Будемо базікати ..Якшо не доб'єм рашистів ..вони слідуючий раз підготуються ...шо за три дня не тільки КИЇВ захоплять..
ЯЗИК ВАШ ДО КИЄВА ДОВЕДЕ
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02.05.2022 21:57 Ответить
Вони ще б взяли мапу України в редакції Гійома де Боплана.Вояки с@ані.
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02.05.2022 21:59 Ответить
Они воевать не собирались. Они покататься поехали. Во многом это нас и спасло. Отбарабанили по аэродромам и полупустым базам времен совка и поехали сразу на парад.
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02.05.2022 22:11 Ответить
Взагалі то на скріні туристична карта а не військова.... І взагаліто при генштабі РФ картографічне управління є...
Я розумію що у всіх переможенька в голові але недоцінка противника завжди коштує дорого!
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02.05.2022 22:18 Ответить
Управління є, але досконало там займаються картографією рашки. Військовий топограф має бути саме на місцевості, щоб створити якісну мапу. А хто ж цих рашкиних військових топографів на територію України пустить?
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02.05.2022 23:23 Ответить
Главное, что концерт газманова на Майдане планировали.. фантазеры хреновы
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02.05.2022 22:27 Ответить
На площади "актябрьской ривалюции".
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02.05.2022 22:41 Ответить
Походу практически, если не считать мультиков и комиксов, у ********** нет. Куча СССР - ского добра и куча понтов. Шестерки решили поделить мир.
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02.05.2022 22:27 Ответить
Та Данілов ще той масавік-затєйнік.Його квартальна шобла випускає в антрактах і замість рекламної паузи.
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02.05.2022 22:34 Ответить
В 1987 році не було Позняків, а Новобіличі і Троєщина тільки будувалися...
І було лише 2 лінії метро
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02.05.2022 23:21 Ответить
 
 