Росіяни намагалися захопити Київ за мапами 1987 року, - Данілов

Військові РФ не були готові до війни. Про це свідчить, зокрема, те, що вони намагалися зайти у Київ, маючи карти понад 30-річної давнини.

Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я можу сказати, що на наше щастя... ми маємо чітке уявлення, в який спосіб вони (РФ. - Ред.) були підготовлені... аж ніяк. І це дало нам певні переваги. Ми в РНБО маємо такий трофей, як карти, по яких вони мали заходити на територію Києва через Київську область. Це старі карти - це карти 1987 року", - сказав Данілов.

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