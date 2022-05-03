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В Мариуполе оккупанты начали "регистрацию" частного жилья, - Андрющенко

В Мариуполе в помещении школы №9 оккупанты начали "регистрацию" частного жилья.

Об этом в Телеграме написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Формально – для определения размера компенсации за жилье. Фактически – для проведения инвентаризации и "легализации", фактического присвоения имущества оккупантами", – говорится в сообщении.

Советник отметил со ссылкой на источники, что оккупанты для создания иллюзии законности применяют процедуру признания имущества "безхозным", которую уже успешно опробовали в Донецке.

В Мариуполе оккупанты начали регистрацию частного жилья, - Андрющенко 01

Что касается государственного и коммунального имущества, то "за подписью главаря Пушилина оно уже "считается" собственностью оккупантов".

"Неудивительно, что они увлекаются флагом СССР. Воры и мародеры. Ничего нового", - добавил Андрющенко.

В Мариуполе оккупанты начали регистрацию частного жилья, - Андрющенко 02

В Мариуполе оккупанты начали регистрацию частного жилья, - Андрющенко 03

жилье (911) Мариуполь (5724)


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Что за дегенераты в первые дни войны уже пришли к окупантам на регистрацию
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03.05.2022 12:43 Ответить
Те,кто их ждали. Ватамордые.
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03.05.2022 12:47 Ответить
какие довольные и счастливые ватные рожи на фото. это те самые гоблины которые кричали что хотят помереть на росии ?
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03.05.2022 12:49 Ответить
Дурни! Бегите от туда! *** ну почему я не умею ходить, вот жеж
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03.05.2022 12:49 Ответить
Так методичка,что и 2014 году в луггандонии
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03.05.2022 12:51 Ответить
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03.05.2022 12:53 Ответить
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03.05.2022 13:15 Ответить
 
 