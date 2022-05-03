В Мариуполе оккупанты начали "регистрацию" частного жилья, - Андрющенко

В Мариуполе в помещении школы №9 оккупанты начали "регистрацию" частного жилья.

Об этом в Телеграме написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Формально – для определения размера компенсации за жилье. Фактически – для проведения инвентаризации и "легализации", фактического присвоения имущества оккупантами", – говорится в сообщении.

Советник отметил со ссылкой на источники, что оккупанты для создания иллюзии законности применяют процедуру признания имущества "безхозным", которую уже успешно опробовали в Донецке.

Что касается государственного и коммунального имущества, то "за подписью главаря Пушилина оно уже "считается" собственностью оккупантов".

"Неудивительно, что они увлекаются флагом СССР. Воры и мародеры. Ничего нового", - добавил Андрющенко.





