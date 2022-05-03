У Маріуполі окупанти розпочали "реєстрацію" приватного житла, - Андрющенко

У Маріуполі у приміщенні школи № 9 окупанти розпочали "реєстрацію" приватного житла.

Про це у Телеграмі написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Формально – для визначення розміру компенсації за житло. Фактично – для проведення інвентаризації та "легалізації", фактичного привласнення майна окупантами", – йдеться в повідомленні.

Радник зазначив із посиланням на джерела, що окупанти для створення ілюзії законності застосовують процедуру визнання майна "безхозним", яку вже успішно випробували в Донецьку.

Щодо державного то комунального майна, то "за підписом ватажка Пушиліна воно вже "вважається" власністю окупантів".

"Не дивно, що вони захоплюються прапором СРСР. Крадії і мародери. Нічого нового", – додав Андрющенко.





