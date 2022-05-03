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У Маріуполі окупанти розпочали "реєстрацію" приватного житла, - Андрющенко

У Маріуполі у приміщенні школи № 9 окупанти розпочали "реєстрацію" приватного житла.

Про це у Телеграмі написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Формально – для визначення розміру компенсації за житло. Фактично – для проведення інвентаризації та "легалізації", фактичного привласнення майна окупантами", – йдеться в повідомленні.

Радник зазначив із посиланням на джерела, що окупанти для створення ілюзії законності застосовують процедуру визнання майна "безхозним", яку вже успішно випробували в Донецьку.

У Маріуполі окупанти розпочали реєстрацію приватного житла, - Андрющенко 01

Щодо державного то комунального майна, то "за підписом ватажка Пушиліна воно вже "вважається" власністю окупантів".

"Не дивно, що вони захоплюються прапором СРСР. Крадії і мародери. Нічого нового", – додав Андрющенко.

У Маріуполі окупанти розпочали реєстрацію приватного житла, - Андрющенко 02

У Маріуполі окупанти розпочали реєстрацію приватного житла, - Андрющенко 03

Автор: 

житло (1086) Маріуполь (3243)


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Что за дегенераты в первые дни войны уже пришли к окупантам на регистрацию
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03.05.2022 12:43 Відповісти
Те,кто их ждали. Ватамордые.
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03.05.2022 12:47 Відповісти
какие довольные и счастливые ватные рожи на фото. это те самые гоблины которые кричали что хотят помереть на росии ?
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03.05.2022 12:49 Відповісти
Дурни! Бегите от туда! *** ну почему я не умею ходить, вот жеж
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03.05.2022 12:49 Відповісти
Так методичка,что и 2014 году в луггандонии
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03.05.2022 12:51 Відповісти
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03.05.2022 12:53 Відповісти
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03.05.2022 13:15 Відповісти
 
 